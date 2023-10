Teslan Elon Musk vuoraa omaperäisen Cybertruckin ulkokuoren Outokummun teräksellä

Suomalainen erikoisosaaminen kelpaa jättimäiselle sähköautovalmistajalle. Outokumpu on aiemminkin toiminut yhteistyössä autovalmistajien kanssa.

Sähköautovalmistaja Tesla on hankkimassa joitakin ruostumattomasta teräksestä valmistettuja paneeleita uuden Cybertruckinsa ulkokuoreen Outokumpulta, kertoo Uutistoimisto Bloomberg nimettömiin uutislähteisiinsä viitaten.

Teräsyhtiö Outokumpu on työskennellyt sovittaakseen sähköajoneuvon epätavanomaisen muotoilun asiaan perehtyneiden henkilöiden mukaan. Teräsyhtiö on kieltäytynyt kommentoimasta uutista. Tesla ei puolestaan vastannut Bloombergin kommenttipyyntöön.

Materiaalit Teslan futuristiseen Cybertruckiin toimitetaan Teslan kokoonpanotehtaalle Austiniin, mikä merkitsee merkittävää tuotevalikoiman muutosta Outokummulle, kertoivat nimettöminä pysyvät henkilöt. Koska sopimus on yksityinen, eivät henkilöt halua paljastaa nimiään.

Outokumpu on tähänkin asti tehnyt yhteistyöstä autonvalmistajien kanssa pakoputkijärjestelmien valmistuksessa.

Cybertruck on herättänyt huomiota ja tarkastelua ruostumattomasta teräksestä valmistettujen paneelien käytön vuoksi. Käytettävä materiaali on tyypillisesti teräksen ja nikkelin yhdistelmä. Mikään muu avolavavalmistaja ei hyödynnä ruostumatonta terästä ajoneuvojensa materiaalina.

Sen hintalappu on kova, sillä se voi olla jopa kaksi tai kolme kertaa kalliimpaa kuin tavallinen teräs ja sitä on vaikeampi muotoilla koripaneeleiksi.

Tesla Cybertruck on Teslan vuonna 2019 esittelemä sähköauto, jonka kori on suunniteltu valmistettavan ruostumattomasta teräksestä. Cybertruckin tuotanto on viivästynyt useita kertoja. Elokuussa 2021 Cybertruckin tuotannon aloittaminen jouduttiin lykkäämään vuoteen 2022. Tammikuussa 2022 tuotantoa lykättiin edelleen vuoden 2023 alkuun ja sitten jälleen vuoden 2023 puoliväliin.

Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin odotetaan päivittävän sijoittajille tietoja Teslan ensimmäisen avolava-auton tuotannosta 18. lokakuuta järjestettävässä puhelinkonferenssissa sen jälkeen, kun yhtiö on raportoinut viimeisimmät tuloksensa.

Massamarkkinoille tarkoitetun Cybertruckin varhaisia prototyyppejä on nähty Austinissa ja San Franciscon lahden alueella. Tesla on viestittänyt, että sillä on jonkinlainen luovutustilaisuus maksaville asiakkaille ennen vuoden 2023 loppua.

Sähköautojen valmistaja kertoi sijoittajille heinäkuun tulospuhelussa, että se pysyy aikataulussaan ensimmäisten toimitusten suhteen tänä vuonna.

Terästeollisuuden kannalta Cybertruckin kaltaisten tuotteiden teräksen tarve on kärpäsen surinaa. Tesla ei ole antanut ennustetta siitä, kuinka monta Cybertruckia se aikoo myydä. Vaikka ruostumatonta terästä käytettäisiin tonnin verran kuorma-autoa kohti, se edustaisi todennäköisesti vain pientä osaa Yhdysvalloissa vuosittain tuotettavasta kahdesta miljoonasta tonnista.