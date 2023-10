Pankkivirkailija todistaa: Donald Trump sai lainoja väärennettyjen tilinpäätösten myötävaikutuksella

Eläkkeellä oleva Deutsche Bankin pankkivirkailija todistaa, että Trumpin tilinpäätökset olivat avainasemassa lainojen hyväksymisessä.

Entinen presidentti Donald Trump on joutunut New Yorkissa oikeuskäsittelyyn 250 miljoonan dollarin oikeusjutussa, jonka rahalliset ja liiketoiminnalliset seuraamukset saattavat olla Trumpille ja hänen perheelleen mittavia.

USA:n entinen presidentti, jonka ei tarvitse olla läsnä oikeudessa siviilioikeudenkäynnissä, saapui kuitenkin tästä huolimatta viime viikolla oikeuteen oikeudenkäynnin kolmeksi ensimmäiseksi päiväksi New Yorkin Manhattanille.

Edellisellä viikolla tuomari Arthur Engoron päätti, että Donald Trump ja hänen yhtiönsä Trump Organization syyllistyivät vuosia kestäneeseen petokseen liioittelemalla Trumpin omaisuuden ja nettovarallisuuden arvoa tilinpäätöksissä, jotka hän antoi pankeille, vakuutusyhtiöille ja muille tahoille tehdäkseen kauppoja ja varmistaakseen lainoja.

New Yorkin yleinen syyttäjä Letitia James syyttää Trumpia, hänen poikiaan Ericiä ja Don Jr:aa sekä Trump Organizationin johtajia vuosikymmenen kestäneestä juonittelusta, jossa he käyttivät ”lukuisia petoksia ja harhaanjohtamista” paisuttaakseen Trumpin nettovarallisuutta ja alentaakseen samalla hänen verorasitustaan.

Pankki teki ”terveystarkastuksia”

Trump sai satojen miljoonien dollarien lainoja käyttämällä tilinpäätöstietoja, jotka tuomioistuin on sittemmin katsonut väärennetyiksi, todisti eläkkeellä oleva entinen Deutsche Bankin entinen riskienhallintavirkailija pankkivirkailija Nicholas Haigh keskiviikkona. Haigh johti pankin yksityisen varallisuudenhallintayksikön riskiryhmää vuosina 2008-2018.

Haigh todistaa petosoikeudenkäynnissä Trumpia, hänen yhtiötään ja huippujohtajia vastaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pankkivirkailija todistaa oikeudessa siitä, miten Trumpin tilinpäätökset vaikuttivat hänen kykyynsä saada lainoja.

Trumpin lausunnot yhtiönsä taloudellisesta tilasta olivat avainasemassa, kun hän hyväksyi 125 miljoonan dollarin lainan vuonna 2011 Doralissa Floridassa sijaitsevaa golfkeskustaan varten ja 107 miljoonan dollarin lainan vuonna 2012 Chicagossa sijaitsevaa hotelli- ja asuntopilvenpiirtäjäänsä varten, Haigh todisti.

Vaikka pankki ei tehnyt omia täydellisiä arvioita Trumpin kiinteistöistä, se teki joskus huomattavia ”aliarvostuksia” Trumpin omistamien kiinteistöjen, kuten Trump Towerin ja golfkenttien, arvoista, Haigh kertoo.

”Luulen, että käyttämämme ilmaus olisi voinut olla ’terveystarkastus’ luvuille”, hän sanoi. Nämä luvut auttoivat Trumpia saamaan suurempia lainoja ja alhaisempia korkoja, kertoo Haigh.

”Oletin, että esitykset varoista ja veloista olivat suurelta osin oikeita”, Haigh sanoi Trumpin tilinpäätöksestä.

Trumpin vuoden 2011 tilinpäätöksessä hänen nettovarallisuudekseen ilmoitettiin 4,3 miljardia dollaria. Haigh kertoo, että hän käytti tätä lukua muotoillessaan lainaehtoa, jonka mukaan Trumpin oli takaajana säilytettävä vähintään 2,5 miljardin dollarin nettovarallisuus ilman hänen julkisuudestaan saatua arvoa.

Trumpin pitkäaikainen talouspäällikkö Allen Weisselberg myönsi tiistaina antamassaan todistajanlausunnossa, että tilinpäätöksissä olevat tiedot eivät aina pitäneet paikkaansa.

Aiemmin Trump on ilmoittanut pankkiasiakirjoissa, että hänen kattohuoneistonsa on pinta-alaltaan 30 000 neliöjalan kokoinen. Weisselbergin ristikuulustelussa esiteltiin asiakirja vuodelta 1994. Tämä Trumpin allekirjoittama asiakirja vahvistaa kattohuoneiston koon olevan hieman alle 11 000 neliöjalkaa. Ero neliömäärissä on merkittävä, koska tällaisilla luvuilla on ratkaiseva merkitys kiinteistön arvon arvioinnissa, mikä puolestaan voi vaikuttaa lainaehtoihin.

Weisselberg vähätteli puolustuksekseen kattohuoneiston koon merkitystä.

”Se ei ollut minulle niin tärkeä asia, kun tarkastelen kuuden miljardin ja viiden miljardin dollarin nettovarallisuutta”, hän sanoi.

Trump vetoaa vastuuvapauslausekkeeseen

Entinen presidentti on kiistänyt kaikki väärinkäytökset ja hänen asianajajansa ovat väittäneet, että Trumpin väitetyt paisutetut arviot olivat hänen liiketoimintataitojensa tulosta.

Entinen presidentti korostaa asiakirjoissa olevia vastuuvapauslausekkeita, jotka hänen mukaansa varoittivat lainanantajia tekemään omat kotiläksynsä.

Vastuuvapauslausekkeissa sanotaan muun muassa, että tilinpäätöstä ei ole tarkastettu ja että muut ”saattaisivat päätyä erilaisiin johtopäätöksiin” Trumpin taloudellisesta tilanteesta, jos heillä olisi enemmän tietoa.

”Se on kuin ’ostaja varokoon’ -lauseke”, hän kertoi toimittajille oikeustalon käytävällä viime viikolla.

Trump on väittänyt, että pankeille, joiden kanssa hän teki liiketoimintaa, ei aiheutunut haittaa. Omien sanojensa mukaan hän teki paljon rahaa kaupoillaan ja ”tähän päivään mennessä hänellä ei ole mitään valituksia”.

Trump ja hänen yhtiönsä voivat joutua siviilioikeudenkäynnin seurauksena maksamaan muhkeita summia vahingonkorvauksia voitoista, joita he ovat väitetysti saaneet petollisilla liiketoimintakäytännöillään. Koska kyse on siviilioikeudenkäynnistä, telkien taakse Trump ei näiden syytteiden vuoksi joudu, eivätkä ne estä häntä pyrkimästä USA:n presidentiksi.

Trump on tällä hetkellä galluppien mukaan ylivoimainen suosikki republikaanien seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi.