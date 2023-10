Euroalueen inflaatio tulee ryminällä alas

Euroalueen inflaatio laski lokakuussa selvästi ekonomistien konsensusennustetta enemmän.

Euroalueen inflaatio laskee nyt hämmästyttävän nopeasti. Eurostatin pikaennakon mukaan euroalueen vuotuinen inflaatio laski vain 2,9 prosenttiin lokakuussa, kun se syyskuussa oli vielä 4,3 prosenttia. Pohjainflaatio hidastui 4,2 prosenttiin.

Hintojen nousu hidastui odotettua enemmän. Uutistoimisto Bloombergin kyselyssä asiantuntijat olivat ennakoineet lokakuun inflaatioksi 3,1 prosenttia.

Eniten vuositasolla nousivat pääkomponenteista elintarvikkeiden, alkoholin ja tupakan hinnat. Niiden hintanousu oli 7,5 prosenttia. Sen sijaan energian hinta laski yli 11 prosenttia.

Kuva: Eurostat.

Myös kotikonnuilla inflaatio hidastuu nopeasti. Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos laski 2,4 prosenttiin.

Euroalueen inflaatiovauhdin hidastuminen saattaa tietää euroalueen rahapolitiikan kevenemistä. Useat ekonomistit ovat olleet jo ennen lokakuun inflaatiolukemia sitä mieltä, että EKP on tullut jo tiensä päähän koronnostoissaan. Nyt tälle arviolle saatiin lisävahvistusta, kun inflaatio laski odotettua enemmän.

”EKP ei voi vielä julistaa inflaatiopaineita täysin selätetyksi, mutta positiiviseen suuntaan mennään”, toteaa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki X:ssä.

Euroalueen #inflaatio laski alle 3 prosenttiin lokakuussa. Tekee hyvää kuluttajien ostovoimalle???? Energian⚡️halpeneminen vaikutti paljon. Pohjainflaatio pysyi yli 4 prosentissa. EKP ei voi vielä julistaa inflaatiopaineita täysin selätetyksi, mutta positiiviseen suuntaan mennään. https://t.co/bpFmSZVXOX pic.twitter.com/lzb7jNLdZu — Pasi Kuoppamäki (@Pasi_Kuoppamaki) October 31, 2023

”Euroalueen pohjainflaatio on selvässä laskussa. Itse asiassa, viimeiset kaksi havaintoa on jo EKP:n 2,0 prosentin tavoitteen mukaiset. Viimeisillä kuudella havainnolla painotettu vuosimuutos on myös lähellä 2,0 prosentin inflaatiovauhtia (punainen). Palkat nousee vielä liian nopeasti, mutta lupaavalta näyttää”, toteaa OP:n vanhempi ekonomisti Tomi Kortela X:ssä.