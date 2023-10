Finnairin jättimäinen osakeanti saattaa olla järkiveto, mutta yksi seikka herättää kysymyksiä

Finnair käy sijoittajien kukkarolle massiivisella puolen miljardin osakeannilla. Yhtä osakeannin perustelua on kuitenkin vaikea ymmärtää.

Markkinoiden logiikka on armoton, mutta läpinäkyvä. Jos yritys investoi, tekee yritysostoja, myy liiketoimintojaan tai hakee lisärahoitusta, sijoittajat arvioivat tällaisten isojen päätösten järkevyyden.

Sijoittajien tuomio on helposti kaikkien nähtävissä. Sen kertoo osakkeen kurssireaktio välittömästi sen jälkeen, kun yhtiö on ison uutisen kertonut.

Finnair kertoi ison uutisen. Se aikoo hakea sijoittajilta yli puolen miljardin oman pääoman ehtoista rahoitusta.

Ilmoitus merkintäoikeusannista ei ollut markkinoiden mieleen. Finnairin osake laski 9,7 prosenttia perjantaina. Osakekurssin sukellus on verrattain raju siihen nähden, että yhtiö ilmoitti massiivisesta osakeannista jo 6. lokakuuta, jolloin osake rymisteli alas saman päivän aikana peräti 25 prosenttia. Osakeannin käynnistyminen ei siis ollut mikään yllätys.

Mistä siis on kyse?

Finnairin hallitus on siis päättänyt suuresta, noin 570 miljoonan euron merkintäoikeusannista. Jos kaikki tarjottavat osakkeet merkitään, yhtiö kerää noin 558 miljoonan euron nettovarat. Osakeannissa lentoyhtiö tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla yli 19 miljardia osaketta merkittäväksi ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Finnairin mukaan osakeannin pääasiallisia tavoitteita on kaksi.

Osakeannilla yhtiö haluaa vahvistaa tasettaan ja rahoitusasemaansa. Tähän Finnair pyrkii, jotta se pystyisi paremmin hallitsemaan rahoitusvelkojaan, joita on kertynyt viime vuosina merkittävästi lisää ennennäkemättömien toimintaympäristön muutosten seurauksena.

Finnair käyttää osakeannista saatavia nettovaroja 400 miljoonan euron pääomalainan osakeannin jälkeen jäljellä olevan osuuden takaisinmaksuun ja pääomalainalle kertyneen koron maksamiseen. Pääomalainan takaisinmaksun sekä 1. syyskuuta tapahtuneen nimellisarvoltaan 200 miljoonan euron suuruisten arvopapereiden lunastamisen odotetaan yhtiön mukaan luovan kestävän taseen ja vähentävän merkittävästi yhtiön rahoituskuluja.

Annilla lentoyhtiö hakee myös uutta kasvua. Se haluaa tukea kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamista koronapandemian ja suljetun Venäjän ilmatilan muovaamassa uudessa toimintaympäristössä sekä varmistaa Finnairin kyky toteuttaa investointeja tulevaisuudessa.

Kaikki tämä vaikuttaa hyvin perustelluilta syiltä käydä sijoittajien kukkaroille. Finnair on kohdannut historiansa kenties vakavimman kriisin. Uusi nousu edellyttää yhtiön taloudellista asemaa vahvistavaa pääomaa ja kalliiden vieraan pääoman ehtoisten rahoitusratkaisujen uudelleenjärjestelyä halvemmiksi.

Pääomalainojen takaisinmaksu annista saatavalla uudella omalla pääomalla on siinäkin mielessä järkevää, että Finnairin pääomalainojen korkokustannus on nousemassa liki kymmeneen prosenttiin. Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen lopussa pääomalainan kertynyt korko oli yli 42 miljoonaa euroa, sen marginaali oli 3,5 prosenttia ja viitekorko oli 4,1 prosenttia. Pääomalainan marginaali nousee 5,0 prosenttiin maaliskuussa 2024 lainaehtojen mukaisesti, ja ehtojen mukaisesti marginaalia nostetaan myös vuoden 2024 jälkeen.

“Kestävän taseen rakentaminen on keskeinen osa kestävän kasvun strategiaamme, jossa yhdistämme Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian Helsingin kotikenttämme kautta”, Finnairin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae totesi lokakuun alussa.

Harsaaen mukaan merkintäetuoikeusanti on johdonmukainen seuraava askel ja sen ansiosta Finnair palaa normaalimpaan, kestävämpään pääomarakenteeseen.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoi puolestaan, että vahvan taseen rakentaminen merkintäetuoikeusannilla alentaa edelleen Finnairin pääomakustannuksia ja vahvistaa joustokykyä.

”Hyvin tärkeää on myös, että se mahdollistaa tulevaisuuden investoinnit ja luo joustavuutta toimiin, joita tarvitsemme pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamiseksi”, Manner toteaa.

Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki.

On nimittäin kolmaskin syy, miksi Finnair on omistajien kukkarolla. Merkintäetuoikeusannilla Finnair kertoo myös pyrkivänsä palauttamaan varojenjakokykynsä. Eli toisin sanoen yhtiö hakee omistajilta pääomia, jotta se voi maksaa osinkoja.

Finnair uskoo, että annin avulla se pystyy saavuttamaan keskeiset taloudelliset tavoitteensa, eli kuuden prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin vuoden 2025 loppuun mennessä, 1–2-kertaisen nettovelan suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä sekä varojenjakokyvyn palauttamisen vuodesta 2025 alkaen.

Tavoite varojenjakokyvyn palauttamisesta on herättänyt julkisuudessa kummastelua. Miksi Finnair kerää sijoittajilta lisää pääomia sitä varten, että se voisi palauttaa sitä heille takaisin? Se on erikoista, koska osakeanti on yritykselle erittäin kallis tapa saada lisää osingonmaksukykyä.

Rahoituksen professori Peter Nyberg kommentoi Finnairin osakeantia X:ssä.

”Finnair perustelee osakeantiaan mm. sillä, että se voisi maksaa osinkoa. Tässä ei tunnu olevan järkeä piensijoittajan kannalta. Tässä on varmasti jotain, mitä en ole ymmärtänyt, Topi Manner?”, hän tviittaa. Nyberg epäilee, että valtio-omistaja haluaa saada osan pääomalainastaan takaisin käteisenä.

Kommentoin rahoitusratkaisuja. Finnair perustelee osakeantiaan mm. sillä, että se voisi maksaa osinkoa. Tässä ei tunnu olevan järkeä piensijoittajan kannalta. Tässä on varmasti jotain, mitä en ole ymmärtänyt, @TopiManner ?

(1/2)https://t.co/xzTefegOM6 — Peter Nyberg (@PeNyberg) October 26, 2023

Finnairin osake siis romahti. Jotain osakeannissa ja sen perusteluissa on sellaista, mitä sijoittajat eivät ymmärrä.