Kehittyvät osakemarkkinat tarjoavat tuottomahdollisuuksia

Monet tekijät tukevat tällä hetkellä kehittyvien osakemarkkinoiden tuottonäkymiä, arvioi sijoitusstrategi.

Syyskuu on usein ollut osakkeiden kannalta mollivoittoinen kuukausi. Niin kävi nytkin, kun kansainväliset osakemarkkinat laskivat syyskuussa samalla, kun korot nousivat voimakkaasti. Lokakuussa Yhdysvalloissa 10-vuoden velkakirjan korko on jatkanut jyrkkää nousuaan ja hipoo jo 4,7 prosenttia.

Korkeaa korkotasoa lukuun ottamatta osakemarkkinoilla saattaa olla edessä myötätuulta.

”Talouden perustekijät kuitenkin tukevat yritysten tulosten nousukäännettä ja siten osakemarkkinoita edelleen. Inflaation hidastuessa rahapolitiikan kiristyminen alkaa olla takanapäin. Tuottonäkymät ovat hyvät”, toteaa Nordean päästrategi Antti Saari pankin tuoreimmassa viikkokatsauksessa.

Saaren mukaan tuottonäkymät ovat hyvät kautta linjan, mutta nousumarkkinan jatkuessa osakkeet kirivät kärkeen.

Nordea oli päättänyt jo aiemmin, että se pitää osakemarkkinoiden sisällä allokaatiosuosituksissaan kehittyvät markkinat edelleen ylipainossa ja Pohjois-Amerikan vastaavasti alipainossa.

Pankin mukaan erityisesti Aasian kasvunäkymät ovat vahvat suhteessa länsimaihin. Kehittyvien maiden osakemarkkinoiden houkuttelevuutta lisää myös maltillinen arvostustaso.

Saaren mukaan Kiina-huolet ovat aiemmin jarruttaneet alueen kehitystä kesällä, mutta pankki uskoo pahimman näiden osalta jäävän taakse.

”Puolijohteiden kysynnän nousukäänteen ja Intian ripeän talouskasvun pitäisi auttaa muiden Aasian kehittyvien maiden tuloskehitystä. Kiinan osakkeiden kääntyessä nousuun kokonaisuus on melko myönteinen”, hän toteaa.

Nordea arvioi, että kehittyvien osakemarkkinoiden tuloskasvu seuraavan 12 kuukauden aikana on 13 prosenttia, mikä on alueista korkein. Samalla arvostustaso P/E-kertoimella on 12x, mikä on kehittyville markkinoille tyypilliseen tapaan kehittyneitä talouksia selvästi alhaisempi. Yhdysvalloissa P/E-kerroin on 18x.

Pohjois-Amerikka sen sijaan jatkaa edelleen pankin allokaatiosuosituksissa alipainossa. Saaren mukaa muilla alueilla on vielä parempia mahdollisuuksia.

”Tulosnäkymät ovat Pohjois-Amerikassa melko pirteät, eikä alueen osalta kannata heittäytyä turhan synkäksi.”

Kansainvälisissä toimialasuosituksissa Nordea pitää peruspainon kautta linjan.

”Epävarmuuksien hälvetessä suhdanneherkät alat pärjäävät parhaiten, mutta toisaalta myös defensiiviset alat voivat hyötyä, jos korot kääntyvät jälleen laskuun. Siksi laaja hajautus toimialojen välillä on mielestämme tässä tilanteessa perusteltua”, hän neuvoo.

Kehittyville markkinoille voi sijoittaja panostaa helposti ja kustannustehokkaasti pörssinoteerattujen indeksirahastojen avulla. Markkina-arvoltaan suurimmat kehittyvien osakemarkkinoiden ETF:t ovat seuraavat:

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)