Kempowerin huikea tuloskasvu ei riittänyt sijoittajille – syy löytyy tilauskirjoista

Pörssikomeetta Kempowerista on puhallettu viime päivinä kovimmat ilmat pois.

Kiivaasti ja kannattavasti kasvava latausjärjestelmien toimittaja on ollut pörssin kruununjalokivi tänä vuonna.

Kuitenkin, kuin puun takaa, ennen kolmannen osavuosikatsauksen julkistusta osake lähti jyrkkään laskuun – ilman mitään ilmeistä syytä. Viime perjantaina osake laski 1,2 prosenttia, sen jälkeen maanantaina tuli isompi lähes 7,0 prosentin romahdus. Tiistaina myyntiaalto kiihtyi ja osake sukelsi yli 10 prosenttia. Vielä keskiviikkona, päivää ennen tulosjulkistusta, puhallettiin Kempowerin osakkeesta 5,2 prosenttia ilmaa pois.

Tänään torstaina yhtiö julkisti sitten tulosraportin, jonka jälkeen osake oli 3,7 prosentin laskussa noin kello15.20. Ei puhettakaan siitä, että yhtiön julkistamat vahvat liikevaihdon ja tuloksen kasvuluvut tai vuoden 2023 näkymien nosto olisivat saaneet osakkeen korjautumaan laskupäiviä edeltävälle tasolle.

Kempowerin osake menetti siten viitenä päivänä ennen tulosjulkistusta yli 23 prosenttia arvostaan, eikä tulosraportti tuonut osakkeeseen uutta nostetta. Aivan kuin joku olisi tiennyt, millainen tulosraportti on tulossa.

Kempowerin tulosraportissa on monta myönteistä uutista, mutta sekaan mahtuu yksi epäilyksiäkin herättävä seikka. Mistään dramaattisesta ei yhtiön kohdalla ole kyse, mutta kun osakkeeseen on ladattu niin vahvat kasvuodotukset, on pienilläkin pettymyksillä suuri merkitys.

Yhtiön tilauskanta kasvoi lähes 127 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin tilauskanta oli 95 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 122 prosenttia 73 miljoonaan euroon viime vuoden vajaasta 33 miljoonasta eurosta. Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi viime vuoden 41 prosentista 56 prosenttiin.

Kempowerin operatiivinen liiketulos nousi viime vuoden 2,4 miljoonasta eurosta peräti 14,4 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos 0,03 eurosta 0,21 euroon.

Analyytikoiden konsensusodotus liiketulokselle oli 10 miljoonaa euroa ja osakekohtaiselle tulokselle 0,18 euroa. Kempower siis löi korkealle viritetyt tulosodotukset.

Sijoittajia kuitenkin mietityttää liikevaihdon ja ennen kaikkea tilauskertymän kehitys. Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 81 miljoonaa euroa, joten toteuma jäi odotusten alle. Suurempi pettymys oli tilauskertymä, sillä se oli kolmannella neljänneksellä alhaisempi kuin vuosi sitten. Kun viime vuonna uusia tilauksia tuli yli 65 miljoonan euron edestä, jäi tänä vuonna kolmannella vuosineljänneksellä tilauskertymä 61 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo, että Kempowerin liikevaihto oli ennätyksellisen korkea huolimatta siitä, että 10 miljoonaa euroa Iso-Britannian liikevaihdosta siirtyi vuoden neljännelle vuosineljännekselle, johtuen logistisesta viiveestä.

Tilauskertymästä Ristimäki toteaa, että 60,9 miljoonaan euron tilauskertymään vaikuttivat tilauksien vaihtelu kvartaalien välillä, sekä yli 25 prosentilla parantuneet toimitusajat verrattuna vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon, jotka osaltaan vähentävät asiakkaiden tarvetta tilata tuotteita varastoon.

”Kempowerin latauspisteiden kautta ladatun virran määrä kasvoi vuoden 2022 kolmanneksen neljänneksen 18 000 megawattitunnista 50 000 megawattituntiin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä mikä kertoo Kempowerin latausratkaisujen kasvaneesta käytöstä”, toimitusjohtaja toteaa.

Yhtiön operatiivisen liiketuloksen tämän hetkinen taso ei vielä täysin kuvasta Pohjois-Amerikan laajentumisen aiheuttamia kokonaiskustannuksia.

Kempower nosti tulosraportin yhteydessä kannattavuusnäkymiään kuluvalle vuodelle.

Yhtiö odottaa nyt uoden 2023 liikevaihdon olevan 280–310 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta. Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali on yli 14 prosenttia, Kempower arvioi.

Yhtiön kasvuaihiot liittyvät kapasiteetin laajennukseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, R&D-ohjelmiin ja lisärekrytointeihin tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi.

Aiemmissa näkymissä liikevaihtoennuste oli sama, mutta liiketulosmarginaalin ennuste oli alhaisempi, yli 10 prosenttia.

Jutussa päivitetty 19.10.2023 torstain kurssireaktio noin kello 15.20.