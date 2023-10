Keskustanuoret: Hallitus lyö omasta asunnosta haaveilevia nuoria

Keskustanuorten puheenjohtaja arvostelee jyrkin sanakääntein hallituksen esitystä ensiasunnon ostajan verovapauden poistamisesta.

Petteri Orvon (kok.) hallitus esittää varainsiirtoverokantojen alentamista kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden osalta.

Esityksessä varainsiirtoverolakia on tarkoitus muuttaa seuraavasti: kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee 4,0 prosentista 3,0 prosenttiin, asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin ja muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Tähän asti ensiasunnon ostajan ei ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa lainkaan, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Tähän hallitus haluaa muutoksen. Hallitus esittää ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden poistamista. Tällä osaksi rahoitettaisiin verokantojen alentamista. Muutosta sovellettaisiin sen voimaan tulosta eli ensi vuoden alusta lähtien. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia.

Vuonna 2022 ensiasunnon verovapautta sovellettiin noin 23 000 asunto-osakkeen sekä 13 000 asuinkiinteistön kaupassa.

Varainsiirtoverotuksen muutoksiin tähtäävä lakiesitys on saanut kiitosta. Esimerkiksi Keskuskauppakamari pitää varainsiirtoverokantojen alentamista perusteltuna toimena sekä rakennepolitiikan että suhdannepolitiikan näkökulmasta.

Finanssialan (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemen mukaan varainsiirtoveron alentaminen on hyvä asia sekä suhdanne- että rakenteellisessa mielessä.

”Sillä edesautetaan nyt asuntomarkkinoilla olevan lukon aukeamista ja tuetaan työvoiman liikkuvuutta. ”Varainsiirtoverolla on tutkimusten mukaan ollut kotitalouksien muuttamista jarruttava vaikutus. Tämä on haitannut työllisyyden ja talouden kasvua. Varainsiirtoveron alentaminen lieventäisi toteutuessaan tätä vaikutusta”, Ahosniemi toteaa.

Lakimuutos saa osakseen myös kritiikkiä.

Kenties kovimmin ensiasunnon varainsiirtoveron verovapauden poistamista vastustaa Keskustanuoret, joka julkaisi aiheesta tulikivenkatkuisen kannanoton.

”Hallituksen esitys ensiasunnon ostajan varainsiirtovapauden poistosta on törkeä. Etuus on tarkoitettu 18-39-vuotiaille suomalaisille ensiasunnon hankkijoille, ja pääministeri Orpo on itse myöntänyt esityksen olevan heikennys ensiasunnon ostajalle”, Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos toteaa.

Hallituksen toimet asumistuen varallisuuden huomioimisesta ja ensiasunnon ostajan veroetuuden poistamisesta ovat Sandroosin mielestä myös surkeaa sukupolvipolitiikkaa.

”Esimerkiksi nuori, joka on määrätietoisesti ja tavoitteellisesti säästänyt rahaa omaan asuntoon, saa tällä hetkellä hallitukselta vain kylmää kättä ja keskisormia”, hän laukoo.

Sandroosin mielestä käytännössähän kyseessä on kädenojennus rikkaille asuntosijoittajille ja rangaistus nuorille omasta asunnosta haaveileville. Keskustanuoret toivoo hänen mukaansa hallitukselta politiikkaa, joka kannustaa nuoria omistusasunnon hankkimiseen.

Sandroosin mukaan rakennusalan ahdinkoon löytyisi myös parempia lääkkeitä järkeistämällä ARA-järjestelmää sekä luomalla kannustimia rakennus- ja korjaushankkeiden aloittamiseen sekä julkisella ja yksityisellä sektorilla.