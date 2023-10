Korkosijoitusten suosio kasvanut selvästi – suursijoittajat odottavat parempia tuottoja

Lähes kolme neljäsosaa institutionaalisista sijoittajista ja varainhoitajista on lisännyt sijoituksiaan korkorahastoihin viimeisten 12 kuukauden aikana.

Korkojen merkittävä nousu viime vuoden aikana on saanut 72 prosenttia institutionaalisista sijoittajista ja varainhoitajista lisäämään korkosijoituksia, ja vajaa viidennes (19 %) on lisännyt niitä merkittävästi. 18 prosenttia sanoo suursijoittajista kertoo pitäneensä allokaation ennallaan ja 10 prosenttia on vähentänyt sitä.

Tämä käy ilmi kansainvälisen varainhoitoyhtiön Managing Partners Groupin (MPG) uudesta tutkimuksesta, jossa haastateltiin maailmanlaajuisia institutionaalisia sijoittajia ja varainhoitajia, joiden hallinnoimat varat ovat 245 miljardia euroa.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta odottaa korkoinstrumenttien tuottojen jatkavan nousuaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. 21 prosenttia odottaa dramaattista nousua, kun taas 69 prosenttia arvioi nousun olevan vähäistä. Yhdeksän prosenttia sijoittajista ja varainhoitajista odottaa korkojen pysyvän ennallaan, kun taas yksi prosentti ennustaa niiden laskevan hieman.

Selvityksen mukaan seuraavien 12 kuukauden aikana hieman yli neljännes (26 %) sijoittajista ja varainhoitajista odottaa korkojen nousevan voimakkaasti, kun taas 60 prosenttia arvioi nousun olevan vähäistä. Kolmetoista prosenttia ennustaa tuottojen pysyvän ennallaan, kun taas yksi prosentti ennustaa lievää laskua.

Hyödyntääkseen korkosijoituksista saatavia lisätuottoja vajaa neljännes (24 %) institutionaalisista sijoittajista ja varainhoitajista sanoo lisäävänsä voimakkaasti ja 62 prosenttia hieman tämän omaisuusluokan sijoituksia. 62 prosenttia sanoo lisäävänsä hieman. Kolmetoista prosenttia aikoo pitää sijoituksensa ennallaan ja vain yksi prosentti aikoo vähentää hieman korkosijoituksiaan.

”Korot ovat saavuttaneet korkeimmat tasonsa 15 vuoteen, mikä tarjoaa sijoittajille selkeän mahdollisuuden tehdä salkkuihinsa todellista, positiivista muutosta sijoittamalla korkorahastoihin. Nyt kun keskuspankit ovat hillinneet ennusteensa korkojen nousun jatkumisesta, sijoittajien on järkevää lisätä sijoituksiaan tähän omaisuusluokkaan”, toteaa MPG:n toimitusjohtaja Jeremy Leach.

Lokakuussa Yhdysvaltain valtionlainojen korot nousivat jyrkästi. Kymmenen vuoden velkakirjan korko kävi hetkellisesti jo 5,0 prosentissa, mikä korkein lukema sitten vuoden 2007. Kahden vuoden vuoden velkakirjan korko on käynyt 5,25 prosentissa, korkeimmillaan sitten vuoden 2000.

”Yhdysvaltojen 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan tuotto on noussut lähes neljäsataa korkopistettä vuoden 2020 1,01 prosentista. Joukkovelkakirjalainojen tuottojen viimeaikaiseen kiristymiseen vaikuttavat sellaiset tekijät kuin raakaöljyn hinnan nousu, inflaatioriski ja Yhdysvaltain keskuspankin lähettämät signaalit korkolainojen tarjonnan lisäämistä”, sanoi Vaibhav Kaushik, tutkimusanalyytikko GCL Broking -yhtiöstä.

Toinen joukkolainojen korkeita tuottoja selittävä tekijä on USA:n liittovaltion valtaviin mittoihin paisunut lainanotto. Se lisää velkakirjojen tarjontaa, laskee siten niiden hintaa ja nostaa korkoa. Sijoittajat ovat myös huolissaan horisontissa olevista uusista suurista valtion lainaohjelmista.

Lisäksi Yhdysvaltojen vahvat talousluvut ovat markkinoilla johtaneet oletukseen, että keskuspankki Fed todennäköisesti pitää ohjauskorot korkeammalla pidempään.

Viimeisten 18 kuukauden aikana Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti korkoja 500 korkopistettä ja tätä kompensoivat osittain odotettua vahvemmat tiedot Yhdysvaltain vähittäismyynnistä, työmarkkinoista ja inflaatiosta.