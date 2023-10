LapWallilla tyydyttävä syksy, katsoo jo tulevaan – analyysi

Rakennustuoteyhtiö LapWall eteni heinä-syyskuussa juuri niitä uria, joista yhtiö kertoi tulosohjeistuksessaan 8.8.2023. Haastattelimme johtoa puhelimitse.

Viime vuonna ostettuun Vetelin tuotantolaitokseen on investoitu ja johto arvioi yksikön kapasiteetiksi liikevaihdolla mitaten noin 15-20 miljoonaa euroa. Kuva: LapWall Oyj

Puuelementtivalmistaja LapWall antoi elokuussa koko vuotta koskevan tulosohjeistuksen ”näkymien selkeytymisen johdosta”. Yhtiö arvioi liikevaihdoksi 40-45 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi ennen liikearvopoistoja (EBITA) 4-4,5 miljoonaa.

Tammi-syyskuussa yhtiö teki 29,8 miljoonan liikevaihdolla 2,9 miljoonan euron EBITA-tuloksen. Vastaavat luvut heinä-syyskuussa kolmen kuukauden jaksolla olivat 10,9 ja 1,0 miljoonaa euroa.

Toisin sanoen yhtiö ja sen kaikki tuotantoyksiköt Pyhäntä, Pälkäne ja Veteli toimivat johdon mukaan kannattavasti. Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen on tyytyväinen tilauskannan kasvuun. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 20,9 miljoonaa euroa (9/2022: 18,4).

Kuten luvuista voi päätellä, yhtiö tekee tällä hetkellä reilun 10 miljoonan euron tasoista kvartaaliliikevaihtoa noin 10 prosentin EBITA-marginaalilla, mikä on rakennus- ja rakennustuotealalla hyvä saavutus näinä päivinä.

Pekkarinen pitää tulosta yhtiön sisäisillä mittareilla tyydyttävänä.

Myyntikate koko yhtiössä on hyvällä tasolla ja perusbisnes sitä kautta kunnossa. Myös Vetelin tehdas on kannattava, vaikka se käy yhdessä vuorossa. – Jarmo Pekkarinen LapWallin keskeiset liikevaihto- ja tulosluvut osoittavat, että asioita on tehty oikein ja kustannustehokkaasti vaativissa olosuhteissa puuelementtiteollisuudessa. Kuva: LapWall, liiketoimintakatsaus 31.10.2023

Tuotantoa nostettu

LapWall nosti elokuun puolivälissä Pyhännän tehtaan tuotannon täyteen kahteen vuoroon, kun kesällä se kävi 1,5 vuorossa ja keväällä yhdessä vuorossa. Tehtaalla on kolme automatisoitua tuotantolinjaa, kattoelementtijärjestelmälinja ja yksittäisiä työpisteitä.

Pyhäntä on yhtiön isoin tuotantolaitos ja sen vuosikapasiteetti on noin 300 000 neliömetriä ja 25 miljoonaa euroa. Sitä tasoa lähellä se kävi viime vuonna. Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto on ollut odotetusti 23 prosentin laskussa.

Pälkäneen tehdas valmistaa lämpimiä kattoelementtejä, joissa kysynnän lasku on ollut huomattavasti vähäisempää kuin seinäelementeissä. Pälkäne on käynyt jo pidempään täydessä kahdessa vuorossa ja Vetelin tehdas toimii ikään kuin sen ”satelliittina”.

Kysyttäessä yrityskaupoista Pekkarinen on erittäin tyytyväinen yhtiön tekemiin yrityskauppoihin.

Kuten kirjoitimme Pyhännnän tehdasvierailujutussa syyskuussa, yhtiö on tehnyt viimeisen kuuden vuoden aikana kolme tärkeää yrityskauppaa. Pälkäneen liiketoiminnan yhtiö osti Metsä Woodilta 2017, Vetelin Termaterilta 2022 ja Raahen liiketoiminnan KW-Componentilta viime keväänä.

Meillä alkaa olla kattoelementeissä (Pälkäne ja Veteli) fasiliteetit valmiina noin 400 000 m2 tuotantokapasiteettiin. – Jarmo Pekkarinen

Termaterilta ostettuun Vetelin kattoelementtitehtaaseen on investoitu kokonaisuutena noin neljä miljoonaa euroa. Se pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään aikanaan.

Tehdas on rakennettu siihen valmiuteen ja LapWalliin konseptiin ja tuotteistoon.

KW-Componentin liiketoiminta Raahessa on lopetettu ja siirretty Pyhännän yksikköön. Johdon mukaan siirto on sujunut hyvin. Raahessa on pidetty kahdet muutosneuvottelut, jotka johtivat noin 40 henkilön irtisanomiseen. Kuusi työntekijää on siirtynyt LapWallin muihin toimipisteisiin.

Tässä liiketoimintakaupassa oli olennaista Kastelli-asiakkuus ja pitkäaikainen yhteistyösopimus elementtitoimituksista Kastelli-taloille. Vaikka kysyntä nyt on pientaloissa hiljaista, Pekkarinen näkee sopimuksessa potentiaalia noin 10 miljoonan euron vuosiliikevaihtoon tulevaisuudessa.

Jarmo Pekkarinen on toiminut LapWallin toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta lähtien vuodesta 2011. Kuva: Henri Elo

Aktiivinen toimija – monta tukijalkaa

LapWallin kehityksessä on olennaista katsoa isoa kuvaa. Noin 70 prosenttia liikevaihdosta tulee tällä hetkellä muualta kuin asuinrakentamisesta.

Rakennusteollisuus RT:n syyskuun suhdanne-ennusteen mukaan vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen aloitukset jäävät kuluvana vuonna jopa 80 prosenttia viime vuodesta.

Asuntotuotannon romahduksen vuoksi valmistuvien asuntojen määrä uhkaa vajota parina seuraavana vuotena 1940-luvun tasolle ja koko rakentaminen supistuu tänä vuonna 10 prosenttia. Tänä vuonna aloitetaan vain noin 16 000 uuden asunnon rakentaminen, kun määrä oli viime vuonna yli 37 000. Korkojen ja kustannusten nousu on hyydyttänyt sekä uusien asuntojen kuluttaja- ja sijoittajakysynnän että valtion tukeman asuntotuotannon. – Rakennusteollisuus RT ry, suhdannekatsaus 26.9.2023

RT:n arvio ensi vuoden asuntoaloituksista on 19 500. Samalla kun asuntorakentaminen sakkaa tänä vuonna arviolta 38 prosenttia ja ensi vuonna vielä yhdeksän prosenttia, muun talonrakentamisen arvioidaan laskevan tänä vuonna vain kaksi ja nousevan ensi vuonna kolmisen prosenttia.

Liikerakentaminen, julkinen rakentaminen ja teollinen rakentaminen ovat jatkuneet hyvällä tasolla ja ne ovat meille tärkeitä. – Jarmo Pekkarinen

Yli 60 prosenttia LapWallin liikevaihdosta tulee tällä hetkellä lämpimistä kattoelementeissä, mikä osaltaan kuvaa Metsä Woodin ja Termaterin yritysostojen tärkeyttä.

Vajaa kolmannes tulee yksikerrosseinäelementeistä ja loppu etupäässä kattoelementtijärjestelmistä ja julkisivuelementeistä, jotka ovat kasvavia tuoteryhmiä.

LapWallin osake noteerattiin tiistaina puolilta päivin 2,74 euroon, tarkoittaen 40 miljoonan euron markkina-arvoa. Osake on seuraillut 12 kuukauden aikana (-11,6 %) painorajoitettua OMX Helsinki CAP -yleisindeksiä (-5,2 %), molemmissa osingot mukana. Kuva: TradingView

LapWall katsoo alan murrosta aktiivisesti. Pyhännän tehdas ei nykyisellään pysty vastaamaan mahdolliseen isompaan kasvuun tulevaisuudessa, joten myös siitä näkökulmasta yhtiön on arvioitava kapasiteettia ensi vuotta pidemmälle. Johdon tavoitteet ja kunniahimo ovat tallella.

Tavoittelemme Suomen elementtimarkkinasta pitkällä aikavälillä yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa. – Pekkarinen

Nykyistä tilannetta helpottaa jonkin verran se, että projektiliiketoiminnan kilpailijoita on pudonnut pois pelistä eri syistä. Näitä ovat muun muassa Sikla, KW-Component (jonka liiketoiminnan LapWall osti), Jukkatalo ja Lehto Group.

Markkina on raaka, mutta se antaa elintilaa osalle toimijoista. Lopuksi Pekkarinen kertoo, että kaupankäynti puuelementeissä on jatkunut syyskuun jälkeenkin, yhtiön tase on terve ja kassatilanne on ”varsin hyvä”.

Johto odottaa rakennusmarkkinoille lievää piristymistä ensi vuoden jälkipuoliskolla.

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.