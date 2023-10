Miljardöörisijoittaja Seth Klarman luottaa kolmeen sijoituspilariin

Huippumenestynyt miljardöörisijoittaja Seth Klarman on omaksunut sijoitustyylin, jossa on paljon Warren Buffettin periaatteiden piirteitä.

Seth Klarman on yhdysvaltalainen miljardööri, sijoittaja ja hedge-rahaston johtaja. Hän on toimitusjohtaja bostonilaisen Baupost Groupissa, joka on hänen vuonna 1982 perustamansa yksityinen sijoitusyhtiö.

Klarman on myös kirjailija. Hänen kirjansa Margin of Safety, joka on sijoittajien keskuudessa kulttiklassikko, maksaa Amazonin verkkokaupassa jopa 3 000 dollaria.

Klarmanin nettovarallisuus on huikea 1,5 miljardia dollaria, ja hänet listattiin maailman 15. parhaiten ansaitsevaksi hedge-rahastonhoitajaksi vuonna 2017.

Klarman syntyi 21. toukokuuta 1957 New Yorkissa. Hän opiskeli Cornellin yliopistossa Ithacassa, New Yorkissa, jossa hän opiskeli pääaineenaan taloustiedettä ja valmistui vuonna 1979. Myöhemmin hän suoritti MBA-tutkinnon Harvardin yliopistossa.

Hankittuaan MBA-tutkinnon Klarman työskenteli harjoittelijana Mutual Shares -yhtiössä ennen kuin hän haki Baupostin paikkaa. Vaikka hänellä ei ollut suurta kokemusta ammattimaisesta sijoittamisesta, Baupostin perustajat näkivät Klarmanissa paljon enemmän. Klarmanin energia, ideat ja intohimo saivat heidät vakuuttuneiksi, ja hän sai paikan Baupostissa.

Se osoittautui kaiken kaikkiaan loistavaksi päätökseksi.

Poikkeuksellisen menestynyt sijoittaja

Klarman pystyi osoittamaan, millaisia poikkeuksellisia sijoitustaitoja hänellä oli ja hänen työnantajansa kehittyi yhä vahvemmaksi. Yhtiön luvut puhuvat puolestaan: Klarmanin johdolla yhtiö on tuottanut keskimäärin 20 prosenttia 33 vuoden aikana. Samalla hän hankki itselleen 1,5 miljardin dollarin henkilökohtaisen omaisuuden.

Mikä vielä vaikuttavampaa, Klarman on pystynyt tekemään tämän samalla, kun hänellä on ollut paljon käteistä, mikä yleensä pienentää pitkän aikavälin tuottoja.

Klarman tunnetaan arvosijoittamiseen perustuvasta sijoitusfilosofiastaan, jonka mukaan hän ostaa epäsuosittuja omaisuuseriä, kun ne ovat aliarvostettuja, hakee varmuusmarginaalia ja hyötyy mahdollisesta hinnannoususta.

Klarmania on oikeutetusti verrattu Warren Buffettiin, ja hänet tunnetaan nimellä ”Bostonin oraakkeli”.

CNBC:n haastattelussa Klarman esitteli joitakin keskeisiä piirteitä, joita menestyvä sijoittaja tarvitsee. Hän korosti, että on tärkeää keskittyä asioihin, jotka todella edistävät salkun arvoa, osakkeita ostettaessa on selvitettävä osakkeiden todellinen arvo, sijoituksissa on pysyttävä mukana läpi vaikeuksien ja ostettaessa houkuttelevia omaisuuseriä on luotettava sijoituskohteeseen.

Hän myös korostaa kunnollisen pohjatyön merkitystä sijoittamisessa.

”Ei ole välttämätöntä tai edes toivottavaa olla ammattimainen sijoittaja, mutta merkittävä ja jatkuva sitoutuminen on edellytys”, hän kertoo kirjassaan Margin of Safety.

Klarmanin mielestä yksityishenkilöille, jotka eivät pysty käyttämään merkittävästi aikaa omaan sijoitustoimintaansa, ovat rahastot parempi vaihtoehto.

Klarmanin sijoitusstrategia perustuu kolmeen keskeiseen pilariin.

Yritys lyödä markkinat ei kannata

Ensinnäkin Klarman kritisoi sijoitustavoitteita, joilla pyritään ”voittamaan markkinat”. Keskittyminen suhteelliseen tuottoon eli siis tuottoon verrattuna markkinoihin, ruokkii lyhyen aikavälin ajattelua ja huonoja sijoituspäätöksiä.

Markkinoita paremman tuloksen saavuttamiseksi sijoittajat toimivat sijoitusperiaatteidensa vastaisesti, menettävät kärsivällisyytensä ja osallistuvat sijoitusmanioihin sekä turhaan kaupankäyntiin.

Klarmanin mukaan sijoittajien tulisi keskittyä absoluuttisiin tuottoihin sen sijaan, että he vertaisivat tuottojaan markkinoihin.

”Et voi ajatella järkevästi, kun ase on ohimollasi. Jos sinulla on suhteellisen tuoton ase ohimollasi, matkalla alas ja matkalla ylös, teet aina väärin. Pidät sijoituksista, kun ne ovat ylhäällä, ja vihaat niitä, kun ne ovat alhaalla – vaikka sinun pitäisi tehdä päinvastoin”, hän kirjoittaa kirjassaan.

Riskienhallinta tärkeämpää kuin tuoton metsästys

Klarman uskoo myös, että menestyksekkään sijoittamisen avain on keskittyä riskienhallintaan. Hän korostaa, että on tärkeää analysoida tappion mahdollisuus ennen voittoa ja keskittyä useisiin skenaarioihin sen selvittämiseksi, mikä voi mennä pieleen ja kuinka paljon voidaan menettää.

Klarmanin mukaan jokaisen sijoittajan ensisijainen huolenaihe pitäisi olla rahojen menettäminen. Tässä hän ajattelee hyvin samoin kuin Warren Buffett.

”Olen sitä mieltä, että tappioiden välttämisen pitäisi olla jokaisen sijoittajan ensisijainen tavoite. Tämä ei tarkoita sitä, että sijoittajien ei pitäisi koskaan edistää tappioiden ottamista lainkaan. Pikemminkin ’älä menetä rahaa’ tarkoittaa sitä, että useiden vuosien aikana sijoitussalkun ei pitäisi olla alttiina tuntuvalle periaatteelliselle tappiolle”, Klarman kirjoittaa kirjassaan.

Vaatimattomampia mutta säännöllisiä tuottoja tuottavat hyvät yritykset karttuvat ajan mittaan korkoa korolle -vaikutuksen myötävaikutuksella sijoittajan varallisuutta.

Sellainen liiketoiminta on Klarmanin mukaan liian suuri riski, joka saattaa tarjota suuria tuottoja tulevaisuudessa mutta tuottaa yhtä suuria tappioita, kun kasvu ei suju suunnitellusti.

Siksi arvosijoittajat sijoittavat ensisijaisesti yrityksiin, joilla on pidempi markkinahistoria kuin nuoremmilla kasvuyrityksillä. Kyse ei ole siitä, etteivätkö kasvuyritykset yleensä sopisi Klarmanin sijoitussalkkuun. Kasvu on osa jokaista suurta yritystä; kyse on vain siitä, että riski-tuotto-suhde on useammin tällaisissa yrityksissä epätasapainossa.

Epäsuosittuja osakkeita salkkuun

Klarmanin kolmas sijoitusperiaate on se, että hänen mielestään sijoittajan kannattaa sijoittaa epäsuosittuihin omaisuuseriin. Niihin kannattaa sijoittaa silloin, kun ne ovat aliarvostettuja, jolloin sijoittaja voi hakea varmuusmarginaalia ja hyötyä mahdollisesta hinnannoususta.

Klarmanin sijoitusstrategia muistuttaa tässäkin Warren Buffettin strategiaa. Hän uskoo aliarvostettujen omaisuuserien ostamiseen ja niiden pitämiseen salkussa kärsivällisesti ja pitkään. Hän korostaa myös, että sijoittajan on tärkeää pysyä valituissa osakkeissa läpi tuulten ja tuiskujen ja olla vain luottavainen ostettaessa houkuttelevia omaisuuseriä.

Osakkeiden ostamisessa ja myymisessä tulee Klarmanin mukaan aina huomioida vaihtoehdot.

”Se, milloin kannattaa myydä – tai ostaa – riippuu tarjolla olevista vaihtoehtoisista mahdollisuuksista”, hän toteaa.

Klarmanin mukaan ei ole järkevää myydä osaketta voitolla (ja maksaa siitä veroja), jos se olisi edelleen merkittävästi aliarvostettu ja jos parempia löytöjä ei olisi tarjolla.

Seth Klarmanin sijoitusstrategia perustuu oletukseen tai pikemminkin tosiasiaan, että tulevaisuutta ei voi tietää. Makrotaloudellisilla ennusteilla ei ole merkitystä, kun hän harkitsee mahdollista sijoitusta.