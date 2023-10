Pörssikonkari: Nokian johdon lupaukset tulosparannuksesta valuneet kerta toisensa jälkeen hiekkaan

Nokia on suomalaisen pörssihistorian lempilapsi. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että matkapuhelinliiketoiminnan myymisen jälkeen se on tuottanut sijoittajille etupäässä pettymyksiä.

Kuva: Nokia Oyj.

Teknologiayhtiö Nokia julkisti tylyn kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin, joka oli pettymys niin analyytikoille kuin sijoittajillekin. Yhtiö oli antanut heinäkuussa tulosvaroituksen, mutta silti tuloskehitys jäi ennusteista.

Yhtiön liikevaihto laski 15 prosenttia edellisvuodesta 5,0 miljardiin euroon ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, kun makrotaloudellinen epävarmuus ja aiempaa korkeampi korkotaso jarruttaa edelleen operaattoreiden investointeja.

Yhtiön liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä USA:ssa peräti 45 prosenttia. Selityksenä liikevaihdon laskuun oli operaattoreiden suuret varastot ja laskenut halu investoida nousseiden korkojen vuoksi.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 424 miljoonaan euroon edellisvuoden 658 miljoonasta eurosta, mikä tarkoittaa 36 prosentin laskua. Analyytikon konsensusodotus liikevoitolle oli 550 miljoonaa euroa, joten tulosromahdus oli odotettua syvempi.

Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,10 eurosta 0,05 euroa, kun konsensusodotus oli 0,07 euroa.

Kaiken kukkuraksi Nokian vapaa kassavirta oli 0,4 miljardia euroa negatiivinen. Käyttöpääomaan liittyvien haasteiden yhtiö odottaa kuitenkin helpottavan viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Pettymyksiä jo useiden vuosien ajan

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark yritti valaa uskoa yhtiön tulevaisuuteen väittämällä, että markkinat tarjoavat meille merkittäviä mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Positiivisen käänteen ajankohta on kuitenkin sumuinen.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo kertoo sijoittajakirjeessään, että Nokian huono tulos oli odotettavissa jo muutama päivä ennen tulosjulkistusta, sillä ruotsalaisen kilpailijan Ericssonin tulos romahti lähes neljän miljardia euroa pakkaselle.

Jos katsotaan teknologiayhtiön taivallusta hieman pitemmällä ajanjaksolla, ei yhtiölle ja sen johdolle voi antaa mairittelevaa arvosanaa. Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynnin jälkeen yhtiö on tarjoillut sijoittajille etupäässä pettymyksiä.

”Suomalaisilla sijoittajilla on oikeutetusti ollut optimistinen käsitys Nokian osakkeen hyvästä tuotosta erityisesti matkapuhelinten myyntien jälkeen vuoden 2013 syksystä saakka. Nokian johtoa ja hallituksen jäseniä on uusittu ja kierrätetty useasti, mutta johdon lupaukset paremmasta tulevaisuuden kannattavuudesta on kerta toisensa jälkeen valuneet hiekkaan”, Angervuo toteaa.

Angervuon mukaan viime vuosina läntiset taloudet ovat ajaneet telemarkkinoiden suurimman yhtiön, Huawein pois markkinoilta. Nyt markkinoita hallitsevat kaksi pohjoista yhtiötä Nokia ja Ericsson, toki molemmat puoliksi lyötynä toisiaan tukien.

Analyytikoilla riittää uskoa

Kannattaako Nokian osakkeita nyt ostaa heikon tuloksen aiheuttaman kurssipudotuksen jälkeen?

Angervuon mukaan vastaus on selvä, jos uskoo mahtavien pankkiiriliikkeiden analyytikoiden tuoreita yhtiön tavoitehintoja.

”Esimerkiksi perjantaina talousjulkaisut kertoivat tavoitehintojen laskusta Nokian osakkeelle, mutta lasketut tavoitehinnat vaikuttavat houkuttelevilta, jos ne sattuisivat toteutumaan 1-2 vuoden aikana”, hän toteaa.

Analyytikoilla tuntuu edelleen olevan uskoa teknologiayhtiöön.

Nokian kurssinoteeraus on valunut 3,0 euroon. Kuitenkin J.P. Morganin tavoitehinta yhtiön osakkeelle on 5,30 euroa, Goldman Sachsin 4,80 euroa ja Danske Bankin 4,50 euroa. SE Bankenin tuore tavoitehinta on 4,50 euroa, mutta Nordea laski Nokian osakkeen tavoitehinnan 3,80 euroon aiemmasta 4,40 eurosta, perustellen uutta tavoitehintaa teknoyhtiön osien yhteenlasketulta käyvältä arvolta.

”Nokian nykykurssille uudet tavoitehinnat tarkoittavat 26-76 prosentin potentiaalista kurssinousua”, Angervuo laskee.