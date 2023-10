Nokian tulos romahti – edessä jopa 1,2 miljardin euron säästötoimet

Nokia petti analyytikoiden tulosodotukset. Vaikeasta vuosineljänneksestä huolimatta yhtiö säilyttää tulosohjeistuksensa.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Kuva: Nokia Oyj.

Teknologiayhtiö Nokia julkisti tylyn kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin. Yhtiö oli antanut heinäkuussa tulosvaroituksen, mutta silti tuloskehitys jäi ennusteista.

Yhtiön liikevaihto laski 15 prosenttia edellisvuodesta 5,0 miljardiin euroon ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, kun makrotaloudellinen epävarmuus ja aiempaa korkeampi korkotaso jarruttaa edelleen operaattoreiden investointeja.

Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kuitenkin viisi prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Vertailukelpoinen bruttomarginaali laski 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 39,2 prosenttia, johtuen lähinnä Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon alueellisesta jakaumasta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän bruttomarginaali parani 1,4 prosenttiyksikköä liikevaihdon alueellisen jakauman kehityttyä suotuisasti.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 424 miljoonaan euroon edellisvuoden 658 miljoonasta eurosta, mikä tarkoittaa 36 prosentin laskua. Analyytikon konsensusodotus liikevoitolle oli 550 miljoonaa euroa, joten tulosromahdus oli oli odotettua syvempi.

Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,10 eurosta 0,05 euroa, kun konsensusodotus oli 0,07 euroa.

Kaiken kukkuraksi Nokian vapaa kassavirta oli 0,4 miljardia euroa negatiivinen. Käyttöpääomaan liittyvien haasteiden yhtiö odottaa kuitenkin helpottavan viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Nokia odottaa käännettä asiakkaidensa investoinneissa

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo, että markkinat tarjoavat meille merkittäviä mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Positiivisen käänteen ajankohta on kuitenkin sumuinen.

”Pilvilaskentaan ja tekoälyyn liittyviä suuria odotuksia ei pystytä lunastamaan ilman laajoja investointeja tietoliikenneverkkoihin, joilta vaaditaan jatkossa yhä edistyneempiä ominaisuuksia. Koska emme kuitenkaan voi olla varmoja markkinakäänteen aikataulusta, ryhdymme nyt toimenpiteisiin kolmella eri tasolla vahvistaaksemme asemaamme”, hän kertoo.

Kolmannella vuosineljänneksellä Nokian liiketoimintaan vaikuttivat yhä vahvemmin makrotalouden haasteet, jotka jarruttivat operaattoreiden investointeja, Lundmark kertoo.

”Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 14 prosenttia. Tämä johtui siitä, että asiakkaat vähensivät investointejaan ja vaikutukset osuivat sekä IP Networks että Fixed Networks -liiketoimintoihin. Näistä jälkimmäinen kärsi myös siitä, että asiakkaat alensivat varastotasojaan. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 19 prosenttia, kun 5G-teknologian käyttöönoton tahti Intiassa hidastui jonkin verran, eikä Intian liikevaihdon kasvu enää riittänyt kompensoimaan laskua Pohjois-Amerikassa.”

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmälle vuosineljännes oli vakaa. Liikevaihto laski vain kaksi prosenttia, mutta liiketoimintaryhmä hyötyi edelleen Enterprise Solutions ‑liiketoiminnan vahvasta kasvusta.

Tulossa toimenpiteitä kannattavuuden kohottamiseksi

Vaikka markkinoiden epävarmuus vaikutti Nokian liikevaihtoon kolmannella neljänneksellä, odottaa yhtiö verkkoliiketoiminnan osalta normaalia kausiluonteista myönteistä kehitystä viimeisellä vuosineljänneksellä.

”Tämän perusteella ja olettaen, että saamme päätökseen Teknologia-liiketoimintaryhmän käynnissä olevat lisenssien uusimisprosessit, odotamme vuoden 2023 liikevaihtomme olevan lähempänä antamamme ohjeistuksen alalaitaa ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalimme asettuvan ohjeistuksen keskivaiheille”, Lundmark toteaa.

Yhtiö ei muuttanut vuotta 2023 koskevia näkymiään.

Nokia ennakoi edelleen koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan 23,2–24,6 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 11,5–13,0 prosenttia olettaen, että Teknologia-liiketoimintaryhmän käynnissä olevat lisenssien uusimisprosessit saadaan päätökseen. Viime vuonna liikevaihto oli 23,9 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 12,5 prosenttia.

Nokia kertoi erillisessä tiedotteessaan myös, että se aikoo kiihdyttää strategiansa toimeenpanoa, yksinkertaistaa toimintamalliaan ja ryhtyy toimenpiteisiin kannattavuuden varmistamiseksi

Myynti siirtyy osaksi liiketoimintaryhmiä, mikä luo yhtiön mukaan paremmat edellytykset tarttua kasvumahdollisuuksiin ja tuo asiakasnäkökulman entistä tiiviimmäksi osaksi päätöksentekoa.

Lisäksi Nokia aikoo alentaa kulurakennettaan tavoitteenaan saavuttaa vuositasolla 800–1 200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kolmen vuoden kuluessa.

Säästöt tarkoittavat kaikkiaan jopa 14 000 työntekijän irtisanomisia. Nokian palveluksessa on 86 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Suomen vähennystarve on kuitenkin vähäinen, vain 447 henkilöä. Suomessa Nokialla on noin 6 800 työntekijää.