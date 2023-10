Öljyn hinta jyrkässä nousussa Israelin kriisin vuoksi

Hamasin yllätysisku Israeliin on saanut öljyn hinnan jyrkkään nousuun.

Palestiinalainen äärijärjestö Hamas on iskenyt rajusti Israelia vastaan lauantain yllätyshyökkäyksessä. Ohjusiskuissa on kuollut lukuisia siviilejä. Hamas-järjestön aseellinen siipi on kertomansa mukaan ampunut jo lauantaina yli 5 000 rakettia Gazan kaistalta Israeliin. Järjestö on ottanut myös vähintään kymmeniä vankeja, joista ainakin osa on viety Gazaan.

Israel on iskenyt vastaiskuilla Hamasin hallinnoimalle Gazan alueelle, ja Israel on julistanut sotatilan sekä kutsunut reserviläisiä aseisiin.

Hamasin hyökkäys näkyy raakaöljyn hinnassa. Brent laadun hinta on maanantaiaamuna jyrkässä lähes 2,8 prosentin nousussa.

Vaikka Israel ei ole merkittävä öljyntuottaja, jännitteiden kärjistyminen öljyrikkaassa Lähi-idässä säikäyttivät sijoittajat, jotka ovat jo viime viikkoina myyneet öljyä. Hintapiikin taustalla on sijoittajien pelko siitä, että konflikti laajenee ja aiheuttaa katkoksia esimerkiksi Iranin öljyntuotannossa.

Inflaatio, pelko maailmantalouden taantumasta ja viime kuukausina nousseiden hintojen korjausliike ovat laskeneet WTI-laaöljyn hintaa Yhdysvalloissa muutaman viikon takaisesta noin 95 dollarista hieman yli 80 dollariin viime viikolla.

Vaikka raakaöljyn hinta on noussut voimakkaasti, analyytikot uskovat, että kyseessä on todennäköisesti väliaikainen hintareaktio.

”Jotta tällä konfliktilla olisi pysyvä ja merkittävä vaikutus öljymarkkinoihin, öljyn tarjonnan tai kuljetusten on vähennyttävä pysyvästi”, sanoo Vivek Dhar, Commonwealth Bankin kaivos- ja energiahyödykkeiden tutkimuksesta vastaava johtaja.

Kuten historia on osoittanut, öljyn hintareaktio on yleensä väliaikainen ja jää helposti muiden markkinavoimien jalkoihin, hän toteaa päivittäisessä tiedotteessa. Lisäksi konflikti ei hänen mukaansa suoraan vaaranna mitään merkittävää öljyntoimituslähdettä.

Toisenlaisiakin näkemyksiä on esitetty.

”Öljyn riskipreemio nousee, koska on odotettavissa laajempi tulipalo, joka voisi levitä läheisiin suuriin öljyntuottajavaltioihin, kuten Iraniin ja Saudi-Arabiaan”, ANZ Bankin energia-analyytikko Saul Kavonic toteaa uutistoimisto Reutersille.

Väkivaltaisuuksien puhkeaminen uhkaa romuttaa Yhdysvaltojen pyrkimykset edistää Saudi-Arabian ja Israelin välistä lähentymistä, jossa kuningaskunta normalisoisi suhteet Israeliin vastineeksi Washingtonin ja Riadin välisestä puolustussopimuksesta.

Reutersin mukaan Saudi-Arabia on kertonut perjantaina Valkoiselle talolle, että maa on valmis lisäämään öljyntuotantoa ensi vuonna osana ehdotettua Israel-sopimusta.

Saudi-Arabian tuotannon lisääminen auttaisi lievittämään kireitä öljymarkkinoita sen jälkeen, kun keskeiset öljyntuottaja,aat Saudi-Arabia ja Venäjä ovat kuukausia leikanneet toimituksiaan.

Osakemarkkinoilla Yhdysvaltain osakefutuurit, jotka nousivat perjantaina yllättävän vahvan amerikkalaisen työmarkkinaraportin myötä, ovat loivassa laskussa maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Sijoittajat pelkäävät, että Lähi-idän pitkittyvät jännitteet voivat vahingoittaa haurasta maailmantalouden elpymistä.