Oriola myy tappiollisen liiketoimintansa hyvällä hinnalla

Oriola luopuu Ruotsin annosjakeluliiketoiminnasta. Kauppa näyttäytyy yhtiön strategian ja lukujen valossa onnistuneelta.

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson.

Lääketukkuri Oriola kertoi perjantai-iltana allekirjoittaneensa sopimuksen koko Svensk dos AB:n osakekannan myynnistä Apotekstjänst AB:lle. Oriola luopuu samalla annosjakeluliiketoiminnasta Ruotsissa. Oriola hankki Svensk dosin vuonna 2016.

Lääkkeiden annosjakelussa asiakkaan säännöllisesti käyttämät tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet jaellaan kerta-annoksiin koneellisesti tai käsin. Apteekki toimittaa lääkkeet annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin jaeltuina yleensä kahden viikon erissä.

Svensk dosin markkinaosuus on pienentynyt viimeisen 12 kuukauden aikana johtuen menetetyistä sopimuksista julkisissa tarjouskilpailuissa. Vuoden 2023 toisen neljänneksen lopussa Svensk dos palveli noin 11 000 potilasta Ruotsissa, kun vuotta aiemmin palvelun piirissä oli 105 000 potilasta.

Oriola ei ole käynnissä olevan strategiaprosessinsa aikana tunnistanut mahdollisuuksia liiketoiminnan palautumiselle lähitulevaisuudessa Ruotsin vallitsevan tarjousmarkkinarakenteen ja -dynamiikan takia. Tästä syystä yhtiö on päättänyt myydä Svensk dosin ja luopua Ruotsin annosjakeluliiketoiminnasta.

“Uskomme edelleen annosjakeluun palveluna, johon yhteiskunnan tulisi panostaa. Yrityskauppa luo jatkuvuutta Svensk dosille ja tukee Oriolan päätöstä keskittyä entistä vahvemmin ydinliiketoimintaansa eli lääkkeiden jakeluun”, sanoo Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson.

Analyytikko: Huonosta liiketoiminnasta hyvä hinta

Gabrielsonin mukaan Oriola tarjoaa edelleen annosjakelupalvelua apteekeille Suomessa, jossa markkinoiden toiminta on hänen mukaansa terveemmällä pohjalla.

Jatkossa Oriola ja Apotekstjänst suunnittelevat syventävänsä yhteistyötään, jossa Oriola toimittaa apteekkien terveystuotteita Apotekstjänstille.

Apotekstjänst on itsenäinen apteekki, joka on erikoistunut apteekkipalveluiden tarjoamiseen hoitokodeille ja kotihoitoa tarjoaville yrityksille Ruotsissa toimittamalla kautta maan potilaille heidän tarvitsemansa päivittäiset lääkkeet. Apotekstjänst perustettiin 2012 ja se on Bonver AB:n täysin omistama tytäryhtiö.

Käteiskauppahinta on 110 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 9,5 miljoonaa euroa. Kauppa edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja sen arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Myyntihinta on noin 0,05 euroa osakkeelta, mikä on suhteessa Oriolan tämän hetken 0,91 euron kurssinoteeraukseen nähden kohtuullisen kokoinen kauppa.

Koska Ruotsin annosteluliiketoiminta on supistunut voimakkaasti ja kääntynyt tappiolle, on myyntihinta hyvä, Inderesin analyytikko Rauli Juva arvioi.

Oriolan osakekurssi on laskenut jyrkästi kesän 2022 jälkeen.

”Näemme irtautumisen huonosta liiketoiminnasta hyvällä hinnalla positiivisena Oriolan osakkeelle”, hän toteaa.

Ylipäätänsä annosjakelutoiminta tuskin on Oriolalle ydinliiketoimintaa, toisin kuin lääkkeiden sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppa, Juva arvioi.

”Oriolalla on edelleen Suomessa annosjakelua, jonka strateginen asema tämän kaupan myötä on mielestämme selvästi ydinliiketoiminnan ulkopuolella.”

Näkymiin ei muutosta

Oriola kirjaa liikearvosta noin 3,3 miljoonan euron arvonalentumistappion kolmannelle vuosineljännekselle ja arvioi kirjaavansa muuntoeroista 3,0 miljoonan euron kulun kaupan toteutumishetkellä. Lisäksi Oriola kirjaa 18,1 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappion kolmannelle vuosineljännekselle annosjakelun rahavirtaa tuottavaan yksikköön. Liikearvosta kirjataan laajaan tuloslaskelmaan yhteensä 21,4 miljoonan euron arvonalentumistappio. Arvonalentumisella ja muuntoerojen luokittelulla ei ole vaikutusta rahavirtaan.

Oriola päivitti myös näkymänsä vuodelle 2023.

Yhtiö odottaa nyt vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa, olevan vuoden 2022 oikaistun liikevoiton tasolla, jolloin se oli 19,7 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa oli viime vuonna 11,9 miljoonaa euroa.

Toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Aiemmin vuoden 2023 puolivuosikatsauksessa yhtiö oli arvioinut oikaistun liikevoiton pysyvän vuoden 2022 tasolla.

Inderesin Rauli Juvan mukaan Oriolan osien summa -arvo on tällä hetkellä noin 1,2 euroa, mikä ylittää selvästi yhtiön viimeisimmän kurssinoteerauksen. Inderes on kuitenkin tavoitehinnassaan hieman varovaisempi, antaen osakkeen tavoitehinnaksi 1,05 euroa lisää-suosituksella.

Oriola julkaisee osavuosikatsauksen tammi–syyskuulta 2023 tiistaina 31. lokakuuta. Julkaisua edeltävän hiljaisen kauden vuoksi Oriola ei kommentoi kaupan vaikutuksia enempää.