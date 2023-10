Pankkitili pienyritykselle

Pankkitilin avaaminen on tullut mikro- ja pienyrittäjälle vaikeaksi ja kalliiksi. Tähän on saatava yrittäjyyttä helpottava muutos.

Kirjoitin aiheesta edellisen kerran tämän vuoden, 2023, alussa. ”Painajainen pankista” oli otsikkona joidenkin mielestä liioiteltu. Itse ajattelin otsikon olevan lievä suhteessa todellisuuteen.

Muutos huonompaan. Nyt vuoden viimeisellä neljänneksellä olen saanut kuulla, kuinka tilin avaamisesta on tehty lähes mahdotonta. Pankkitilin avaamisen hinta on jopa satoja euroja. Pienten yritysten omistajat, joilla on ollut maksuhäiriöitä eivät ole saaneet avatuksi pankkitilejä ollenkaan. Myös useampi omistaja osakeyhtiössä on vaikeuttanut tilin avaamista.

Uutena asiana ovat tulleet tilien sulkemiset. Mikro- ja pienyrittäjät ovat kertoneet kuinka pankki on ilmoittanut tilin sulkemisesta.

Pankit eivät yleensä anna toiminnalleen mitään selitystä. Poikkeuksiakin toki on. Etelä-Pohjanmaalla toimineelle yrittäjälle pankista sanottiin, että yritys ei sovi pankin asiakasprofiiliin. Esimerkissä yrittäjyys oli kestänyt noin kaksikymmentä vuotta saman pankin asiakkaana.

Vapaassa länsimaassa tulee olla vapaus yrittää.

Pankit toimivat yhteiskunnan ylikansallisessa ohjauksessa ja säätelevät siten toiminnallaan käytännön mahdollisuuksia yrittäjille. Ei pankkien kuulu, sen enempää kuin valtion, päättää kuka on yrittäjäksi sopiva.

Nykyisessä asenneilmapiirissä pienyrittäjyys on toimintaa, jota vähintäänkin vieroksutaan kaikista juhlapuheista huolimatta.

Säätely ei kuulu yhteiskuntaan, mutta poikkeus tarvitaan.

Mielestäni peruspankkipalvelut tulee lakisääteisesti mahdollistaa yrityksille samalla lailla kuin yksityishenkilöille on mahdollistettu.