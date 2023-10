Pörssin autokaupat analyysissa, osa 1: Wetteri

Helsingin pörssissä on ollut kohta vuoden päivät tarjolla kaksi täysiveristä autokaupan toimijaa, vuonna 2017 listautunut Kamux ja viime joulukuussa listautunut Wetteri.

Markkinatilanne ei ole ollut autokaupalle otollinen viimeisen 1,5 vuoden aikana, koska inflaatio on syönyt kuluttajan ostovoimaa harkinnanvaraisesta kulutuksesta. Pörssin autokaupat poikkeavat selvästi toinen toisistaan.

Kamux keskittyy käytettyjen autojen kauppaan Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Analysoidaan Kamuxin tilanne ensi viikolla. Katsotaan nyt Wetteriä, joka myy sekä uusia että käytettyjä autoja, huoltaa niitä sekä tarjoaa hyötyajoneuvojen myynnin ja palvelut.

Myös pörssiyhtiö Keskolla on merkittävä autoliiketoiminta. Sen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2023 oli 654 miljoonaa euroa, Kamuxin 478 ja Wetterin 200.

Wetteri on Oulusta käsin toimiva monimerkkitalo, joka edustaa uusien henkilöautojen myynnissä lähes 20 eri merkkiä ja huoltaa vielä useampaa. Yhtiöllä on pitkä historia alkaen vuodesta 1960.

Wetteri julkaisi puolivuosikatsauksensa 25.8.2023. Koska yrityksessä on tehty ennen pörssilistautumista useita yritysjärjestelyjä, tilikauden 2022 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Wetteri on tehnyt yritysostoja myös alkuvuonna 2023.

Tammi-kesäkuun 2023 liikevaihto kipusi 200 miljoonaan euroon, kun vertailukauden vastaava, oikaistu pro forma -luku oli 142 miljoonaa. Oikaistu käyttökate nousi 11,4 miljoonaan 6,9 miljoonasta ja oikaistu liikevoitto 5,5 miljoonaan 2,0 miljoonasta eurosta (vertailukauden luvut pro forma).

Luvuissa ovat mukana Autotalo Hartikainen 8.3.2023 alkaen ja AutoPalin 1.6.2023 alkaen. Näiden vaikutusta volyymiin kuvaa se, että Wetteri oikaistu pro forma -liikevaihto 2022 (ilman Hartikaista ja Palinia) oli 291 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,9 miljoonaa.

Vastaavasti Autotalo Hartikaisen autoliiketoiminnan vuositason liikevaihto 2021 oli 119 miljoonaa ja liikevoitto 4,8 miljoonaa euroa. Hartikainen toimii Joensuussa, Kuopiossa, Iisalmessa ja Kajaanissa. Se on Wetterin tavoin monimerkkitalo myynti- ja huoltoedustuksineen henkilöautoissa, lisättynä useilla raskaan liikenteen huoltoedustuksilla ja huoltokorjaamoilla.

Wetteri tiedotti kaupasta 19.12.2022.

Palin Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 49 miljoonaa euroa. Se harjoittaa uusien ja käytettyjen henkilöautojen myyntiä sekä huoltotoimintaa ja varaosamyyntiä AutoPalin-nimellä Porin ja Rauman seudulla. Vrt. tiedote 14.3.2023

Kun Wetterin henkilöstön lukumäärä tilikaudella 2022 oli noin 700, ostetun Hartikaisen liiketoiminnan henkilöstö ostohetkellä oli 270 ja AutoPalinin noin 70.

Huhti-kesäkuun 2023 keskimääräinen henkilöstömäärä Wetteri-konsernissa oli 960.

E. Hartikaisen liiketoimintakaupan lopullinen kauppahinta (ilman kaupintarahoitukseen rahoitusyhtiölle siirtynyttä vaihto-omaisuutta) oli 17,1 miljoonaa euroa ja AutoPalinin 1,3 miljoonaa euroa. Ensin mainitussa suurin osa rahoituksesta tapahtui rahoitusyhtiö- ja pankkirahoituksella, pienempi osa oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

Kuriositeettina todettakoon, että AutoPalinin kaupassa myyjänä oli Satakunnan Osuuskauppa.

On todella hyvä, että Wetteri erittelee liiketoiminta-alueidensa liikevaihdon ja kannattavuuden. Tämä helpottaa sijoittajan arviointia.

Wetterin tavoitteet ovat kunnianhimoisia.

Toimitusjohtaja ja keskeinen omistaja Aarne Simula totesi osavuosikatsauksessa elokuussa:

Wetterin tavoitteena on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterillä on hyvä, toimivaksi osoitettu kasvustrategia, jota toteutamme määrätietoisesti mutta harkiten. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla me toteutimme kaksi liiketoimintakauppaa: maaliskuussa Itä-Suomessa toimiva Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä, ja kesäkuun alussa Satakunnassa toimiva AutoPalin liittyi joukkoon. Näiden liiketoimintakauppojen myötä saimme uusia merkkiedustuksia, vahvistimme asemaamme vanhojen merkkiedustusten osalta ja paransimme kykyämme palvella entistä laajempia asiakassegmenttejä niin henkilöautojen, hyötyajoneuvojen kuin raskaan kalustonkin osalta.

Autoalalla on käynnissä sen rakenteita ja toimintamalleja mullistava kehityskulku, ja alan toiminta tulee keskittymään suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin. Kehityskulusta on saatu useita näyttöjä kuluvan vuoden aikana. Wetteri on autoalan kotimainen konsolidoija, jonka kasvulle alan murros toimii polttoaineena. Uusia liiketoimintakauppoja tullaan tekemään ja autoalalla on tarjolla laadukkaita, hyvin johdettuja ostokohteita. Teemme valintamme huolella: liiketoiminnan kehityspotentiaali sekä saavutettavat synergiahyödyt arvioidaan tarkasti.