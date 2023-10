Säästötilien suosio vahvassa nousussa – talletuksille saa jo kohtuullista korkoa

Korkotason nousu näkyy säästötilien korkojen nousuna. Se on nostanut niiden suosiota.

Yhä korkeammalle tasolle nousseet korot ovat lisänneet säästötilien kysyntää, kun talletuksista on vuosien tauon jälkeen taas mahdollista saada tuottoa.

Säästämisen tilien kysyntä on kasvanut merkittävästi kesän ja syksyn aikana, kertoo Nordea tiedotteessaan.

Nordeassa suurimman suosion on saanut JoustoTalletus-tili, jolta voi määräaikaistilistä poiketen nostaa varoja rahantarpeen yllättäessä ilman nostopalkkiota. Uusia tilejä avattiin heinä-syyskuun aikana lähes 60 prosenttia enemmän edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

”Asiakkaamme arvostavat nykyään erityisesti joustavia tiliratkaisuja, joihin varojaan ei ole pakko sitoa pitkäksi ajaksi. Korkomarkkinoiden voimakkaiden vaihtelujen johdosta suosittelemme JoustoTalletusta määräaikaisen talletuksen vaihtoehdoksi, ja asiakkaamme ovatkin löytäneet sen ilahduttavan hyvin. Tyypillinen talletussumma on muutamia kymmeniä tuhansia, mutta toki tilille voi tallettaa myös pienempiä puskurirahoja”, kertoo Nordean henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Jani Eloranta.

Nordea seuraa tilien hinnoittelussa jatkuvasti kilpailu- ja markkinatilannetta sekä Euroopan keskuspankin korkopäätöksiä. Marraskuun alusta alkaen uusien JoustoTalletus-tilien korko nousee nykyisestä 3,00 prosentista 3,25 prosenttiin.

Myös henkilöasiakkaiden määräaikaistalletusten korkoa on nostettu. Esimerkiksi 12 kuukauden määräaikaistalletuksen korko on vähintään 3,20 prosenttia. Korko määräytyy tiliä avattaessa, ja se vaihtelee talletusajan ja -summan sekä markkinakorkojen mukaan. Keskittäjäasiakkaille korko on yleistä markkinahintaa korkeampi.

”Haluamme kertoa asiakkaillemme mahdollisimman tuottavista ja heille sopivista ratkaisuista. Emme suosittele ylisuurien puskurivarojen makuuttamista käyttötileillä, vaan kannustamme turvaamaan oman ostovoiman paremmilla säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuilla”, Eloranta toteaa.

Myös muut pankit ovat nostaneet talletuskorkoja.

Esimerkiksi OP:n tämänhetkisellä korkotasolla avatulle kasvutuottotilille saa tallettaja noin 3,0 prosentin korkoa, kun tilille on talletettu 10 000–49 999 euroa. Säästötilin korko nousee 3,4 prosenttiin, jos talletus nousee yli 50 000 euron.

Alisa Pankki tarjoaa puolestaan määräaikaistalletukselle talletusajan pituudesta riippuen korkoa 2,75 – 3,50 prosenttia.

Perinteisten pankkien rinnalle on kotimaisille talletusmarkkinoille tullut lisää kilpailua, kun alhaisen kustannusrakenteen digipankit vyöryvät markkinoille. Lokakuun alussa fintech-yritys Saldo Bank kertoi avaavansa pankkitoiminnan Suomessa.

Pankki pyrkii kilpailemaan asiakkaista houkuttelevalla talletuskorolla. Yhtiön ensimmäinen tuote on perinteinen määräaikaistalletus, jolle pankki myöntää markkinan korkeinta korkoa. Saldo Bank maksaa 24 kuukauden talletukselle 4,0 prosentin korkoa.

“Tähän asti suomalaiset ovat menettäneet varallisuuttaan pitäessään rahojaan käyttötileillä. Haluamme tuoda vauhtia pankkien väliseen korkokisaan niin, että talletusten korot olisivat asiakkaille nykyistä reilummat”, Saldo Bankin toimitusjohtaja Jarkko Mäensivu sanoo.

Saldo Bankin toimintamalli perustuu täysin digitaaliseen ja automatisoituun luotonmyöntöjärjestelmään, joka mahdollistaa henkilökohtaiset ja reaaliaikaiset lainatarjoukset.