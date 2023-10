Kivijalkakauppa on yhä Stockmannin riippakivi ja tuloksenteko nojaa entistä selvemmin Lindexiin

Stockmann-konsernin tulosraportti vahvistaa epäilyjä isommasta yritysjärjestelystä.

Stockmann-konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Stockmann ja Lindex. Stockmann on monikanavainen vähittäiskaupan yritys, joka tarjoaa muotia, kosmetiikkaa ja kodintuotteita. Stockmannilla on kahdeksan tavarataloa sekä verkkokauppa Suomessa, Virossa ja Latviassa. Lindex on puolestaan Euroopan johtavia muotiyrityksiä. Sillä on noin 440 muotimyymälää 18 maassa sekä verkkokauppa 34 maassa ja sen valikoimaan kuuluu naisten ja lasten pukeutumista, alusvaatteita ja kosmetiikkaa.

Syyskuussa kauppakonserni ilmoitti käynnistävänsä strategisen arvioinnin omistaja-arvon kasvattamiseksi nostamalla Lindex konsernin liiketoiminnan keskiöön. Osana tätä arviointia Stockmann harkitsee myös nimensä muuttamista Lindex Groupiksi ja selvittää strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle.

Osana tavarataloliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen selvitystyötä Stockmann tulee arvioimaan, mikä vaihtoehdoista tarjoaisi parhaat edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Vaihtoehtoihin lukeutuvat tavarataloliiketoiminnan itsenäisyyden lisääminen konsernissa, mahdolliset omistusmuutokset tai strategiset kumppanuudet tai nykyisen rakenteen säilyttäminen.

Stockmann-divisioona on kannattamaton

Viime vuosina Stockmann-konserni on käynyt läpi merkittäviä ja laajoja muutoksia. Koronapandemian jälkeen ja osana yrityssaneerausohjelmaa kaikki Stockmann-divisioonan kiinteistöt on myyty ja kaikki vahvistetut riidattomat velat on maksettu.

Stockmann ei ole sanonut pyrkivänsä tavaratalotoiminnoista luopumiseen, mutta sitäkään vaihtoehtoa tuskin kannattaa sulkea pois.

Yhtiön pilkkominen näyttää mahdolliselta ratkaisulta senkin valossa, mitä konsernin uusin kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti kertoo.

Stockmannin osakekurssi on ollut loivassa nousutrendissä sen jälkeen, kun yhtiö saatiin yrityssaneerauksella pelastettua.

Konserni tekee nimittäin tulosta vain Lindexillä.

Koko konsernin liikevaihto laski vertailukauden 244 miljoonasta eurosta 227 miljoonaan euroon heinä-syyskuussa. Liikevaihto laski 7,0 prosenttia ja paikallisissa valuutoissa lasku oli 1,7 prosenttia.

Lindexin liikevaihto laski 4,9 prosenttia 162 miljoonaan euroon ja Stockmann-divisioonan liikevaihto laski viime vuoden 77 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan euroon. Divisioonan liikevaihto laski Hullut Päivät -kampanjan ajoituksen vuoksi, koska tänä syksynä Hullut Päivät toteutettiin lokakuussa neljännen vuosineljänneksen alussa, mutta vertailukaudella kampanja alkoi syyskuussa.

Konsernin oikaistu liiketulos laski 20,6 miljoonaan euroon viime vuoden 22 miljoonasta eurosta, mutta kasvoi hieman paikallisissa valuutoissa.

Lindex-divisioonan oikaistu liiketulos vahvistui 26,2 miljoonaan euroon viime vuoden 22,5 miljoonasta eurosta ja parani merkittävästi paikallisissa valuutoissa. Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos laski sen sijaan viime vuoden 0,2 miljoonasta eurosta negatiiviseksi -4,8 miljoonaa euroon pääosin Hullut Päivät -kampanjan ajoituksen vuoksi.

Toisaalta koko tammi-syyskuussa Stockmann-divisioona oikaistu liiketulos on negatiivinen -15,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli negatiivinen 8,7 miljoonaa euroa. Tätä laskua ei pelkästään Hullujen Päivien ajoittuminen selitä.

Toisin sanoen: Stockmann-konsernin tuloksentekokyky on yhä enemmän Lindexin varassa.

Toimitusjohtaja valaa uskoa

Mikäli konserni ei aio luopua kivijalkakaupoistaan, on sillä vielä paljon työsarkaa jäljellä.

Toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge kertoo, että Lindex etenee uusille markkinoille ja uusiin myyntikanaviin, kun taas Stockmann-divisioona jatkaa asemoitumistaan kohti vahvempaa luksuksen ja kohtuuhintaisen luksuksen positiota.

”Molemmat divisioonat toteuttavat merkittäviä investointeja digitalisaatioon voidakseen vastata entistä paremmin asiakkaiden odotuksiin sekä parantaakseen prosessi- ja kustannustehokkuuttaan. Lindex-divisioonan uuden 110 miljoonan euron arvoisen kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen etenee hyvin, ja keskus on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2024”, hän toteaa.

Ehnbågen mukaan Stockmann Itiksen pinta-alan pienentäminen vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon. Stockmann-divisioona eteni strategisten painopisteidensä mukaisesti panostaen esimerkiksi asiakasuskollisuuteen ja kaikkikanavaisuuteen.

”Raportointikauden jälkeen toteutettu Stockmann-divisioonan Hullut Päivät -kampanja onnistui hyvin sekä tavarataloissa että verkossa”, toimitusjohtaja vakuuttelee.

Stockmann ei ole tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Kauppakonserni odottaa edelleen liikevaihdon olevan 940–1 000 miljoonaa euroa ja oikaistun liiketuloksen 65–85 miljoonaa euroa, valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa toteutumaan. Viime vuonna liikevaihto oli 982 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 80 miljoonaa euroa.

Tulosennuste perustuu oletukseen, että jatkuva korkea inflaatio nostaa kustannuksia vuoteen 2022 verrattuna ja heikentää kuluttajakysyntää. Stockmann-konserni jatkaa määrätietoisia toimia kustannusnousun vaikutusten minimoimiseksi.