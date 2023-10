Onko Tesla ostolappu? Näin vastaa tekoälysovellus

Mikä on sijoittajan avuksi rakennettu tekoälysovellus Danelfin?

Danelfin on osakkeiden ja pörssinoteerattujen indeksirahastojen analyysijärjestelmä, joka perustuu selitettävään tekoälyyn. Se arvioi osakkeita ja ETF-rahastoja helposti ymmärrettävällä globaalilla tekoälypistemäärällä. Mitä korkeampi pistemäärä on, sitä suurempi on todennäköisyys voittaa markkinat seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Selitettävyys tarkoittaa sitä, että Danelfinin tekoäly ei ole mikään musta laatikko, vaan käyttäjä pystyy näkemään, millä perusteilla sovellus antaa osakkeelle tai rahastolle pisteet.

Sovelluksen ennustekykyä on tietysti myös testattu käytännössä. Danelfin rakensi sijoitusstrategian Yhdysvalloissa noteeratuille osakkeille käyttäen Danelfin AI Scorea havainnollistamaan tekoälyn ennustuskykyä.

Tekoälyn avulla toteutettu Danelfin Best Stocks -strategia tuotti 3. tammikuuta 2017 ja 30. joulukuuta 2022 välisenä aikana +158 prosentin tuoton verrattuna S&P 500:n tuottoon, joka oli vain +70 prosenttia samana ajanjaksona.

Danelfin analysoi kaikkia yhdysvaltalaisia osakkeita ja STOXX Europe 600 -osakkeita sekä yhdysvaltalaisia ETF-rahastoja. Sovelluksen tekoäly muuntaa satoja monimutkaisia osakkeiden/ETF:ien indikaattoreita ja tuhansia osakkeiden/ETF:ien ominaisuuksia arvioidakseen osakkeita ja ETF:iä helposti ymmärrettävällä AI Score -pistemäärällä.

Miten AI Score toimii?

AI Score arvioi osakkeet ja ETF:t sen mukaan, kuinka todennäköisesti ne voittavat markkinat seuraavien kolmen kuukauden aikana. Yhdysvalloissa listattujen osakkeiden ja ETF:ien vertailuindeksi on S&P 500 TR -indeksi ja eurooppalaisten osakkeiden osalta STOXX Europe 600 -indeksi.

Osakkeilla ja ETF-rahastoilla, joilla on korkeimmat AI-pisteet (7-10), on suurempi todennäköisyys päihittää markkinat, kun taas osakkeilla ja ETF-rahastoilla, joilla on alhaisimmat AI-pisteet (1-3), on pienempi todennäköisyys.

Danelfin AI Scores muunnetaan lyhytaikaisia kolmen kuukauden sijoitusaikoja koskeviksi luokituksiksi/signaaleiksi, kuten alla näkyy. Osakkeen tai ETF:n AI Score -arvon alapuolella on aina vastaava luokitus.

Sovellusta käyttävän sijoittajan on tärkeä tiedostaa tärkeä rajoitus: tekoäly laskee todennäköisyyksiä, ei varmuuksia. Tekoälypisteitä ja luokituksia/signaaleja tulisi käyttää hyödyllisinä mutta ei erehtymättöminä tietoina, jotka täydentävät omaa sijoituspäätösprosessiasi.

AI Score mittaa todennäköisyyksiä lukemattomien eri mittarien avulla. Nämä mittarit luokitellaan kolmeen ryhmään: fundamentit, tekniset indikaattorit ja sentimentti-indikaattorit.