Ällistyttävät USA:n työllisyysluvut – ekonomisti: ”pyyhkivät lattiaa ennusteilla”

Tuoreet USA:n työllisyysluvut romuttavat sijoittajien toiveita siitä, että keskuspankki alkaisi vähitellen alentamaan korkoja.

Fedin pääjohtaja Jeremy Powell.

Yhdysvaltojen tuoreet työllisyysluvut eivät jätä epäilyksen sijaa maan työmarkkinoiden vahvasta vedosta. Maailman suurimpaan talouteen syntyi syyskuussa peräti 336 000 työpaikkaa, mikä on yli 100 000 enemmän kuin edellisessä kuussa.

Syyskuussa työpaikkojen määrä oli korkein sitten tammikuun. Perjantain tiedoissa suurimmat lisäykset tulivat vapaa-aikaan ja ravintola-alalle, jossa syntyi 96 000 uutta työpaikkaa.

Työllisyysluvut olivat selvä yllätys.

Maatalouden ulkopuolisten työntekijöiden lisäys oli lähes kaksinkertainen verrattuna Bloombergin haastattelemien ekonomistien odottamaan 170 000 työpaikkaan. Elokuun ja heinäkuun työpaikkaraporttien tarkistukset, jotka julkaistiin perjantaina, osoittivat Bureau of Labor Statisticsin tietojen mukaan, että työpaikkoja syntyi kyseisinä kuukausina 119 000 enemmän kuin aiemmin ilmoitettiin.

Syyskuussa työttömyysaste pysyi ennallaan 3,8 prosentissa, joka on sama lukema kuin elokuussa.

”Hidastuminen? Mikä hidastuminen? Yhdysvaltain työmarkkinat ovat edelleen hämmästyttävän vahvat, ja viime kuussa luotujen uusien työpaikkojen määrä oli lähes kaksi kertaa odotettua suurempi”, toteaa George Mateyo, Key Private Bankin sijoitusjohtaja uutistoimisto CNBC:lle.

”On se hurjassa vireessä! Nimittäin USA:n työmarkkinat! Uusia työpaikkoja syyskuussa peräti 336 000, joka pyyhki lattiaa ennusteilla (od. 170 000)”, OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen toteaa X:ssä.

Väkivahvat työllisyysluvut korostavat huolta siitä, että työmarkkinat eivät viilene niin nopeasti kuin Yhdysvaltain keskuspankki haluaisi taistelussaan inflaatiota vastaan.

Työmarkkinakehitys on edelleen keskeisellä sijalla USA:n keskuspankin päättäessä rahapolitiikan suunnasta ja ohjauskorkojen muutoksista.

Fedin puheenjohtaja Jerome Powell totesi 20. syyskuuta, että työmarkkinoilla on edelleen tapahduttava ”jonkin verran pehmenemistä”, jotta inflaatio pysyisi Fedin kahden prosentin tavoitteessa. Jos sitä ei jatkuvasti nähdä, Powell on varoittanut, että se voi ajaa Fedin nostamaan korkoja uudelleen.

”Todisteet siitä, että työmarkkinoiden kireys ei ole enää hellittämässä, voisivat myös vaatia rahapoliittista vastausta”, Powell sanoi Jackson Holen taloussymposiumissa pitämässään puheessa.

Sijoittajat ovat viime aikoina olleet huolissaan siitä, että USA:n elinvoimainen talous voisi pakottaa keskuspankin pitämään korot korkeina ja ehkä jopa nostamaan niitä lisää, koska inflaatio pysyy korkeana.

Hännikäisen mukaan tuoreet työllisyysluvut jättävät Fedille pohdittavaa.

”Tämän syklin aikana on luotu jo 25,5 miljoonaa työpaikkaa. Se on hurja määrä syklin kestoon peilattuna, vaikka koronamontun pohjalta ponnistaminen on luonnollisesti auttanut asiaa”, hän toteaa.

Vaikka palkkojen nousutahti on rauhoittumaan päin, mutta Fedin näkökulmasta katsottuna palkat nousevat Yhdysvalloissa edelleen liian reippaasti, Hännikäinen arvioi.

Hännikäisen mukaan markkinat reagoivat työllisyysraporttiin odotetulla tavalla: korot nousevat, dollari vahvistuu ja osakkeet laskevat.

