USA:n politiikan kiemurat saattavat ravistella finanssimarkkinoita

Tuskin Yhdysvallat on toipunut velkakattokiistasta, kun jo uusi poliittinen umpisolmu odottaa nurkan takana.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen uusi puhemies voi vaikuttaa globaaleihin rahoitusmarkkinoihin, kun Yhdysvaltain hallinnon sulkemisen mahdollisuus kasvaa. Näin varoittaa varainhoitoyhtiö DeVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraatti Katherine Clark sanoi sunnuntaina, että edustajainhuone äänestää uudesta puhemiehestä tiistaina noin klo 12 paikallista aikaa – kaksi viikkoa sen jälkeen, kun kahdeksan republikaanijäsentä liittyi demokraattivähemmistöön syrjäyttäen edustajainhuoneen edellisen puheenmiehen Kevin McCarthyn.

Viikonloppuna Donald Trumpin liittolainen ja oikean laidan MAGA-republikaani Jim Jordan väitti uskovansa saavansa puhujapaikan varmistamiseen tarvittavat 217 ääntä. Republikaanit nimittivät Jordanin ehdokkaakseen Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemieheksi perjantaina.

Edustajainhuoneen puhemiehellä on keskeinen rooli Yhdysvaltojen talouspolitiikan ja painopisteiden muotoilussa. Hänen vaikutusvaltansa lainsäädäntöohjelmaan, talousarvioon, verotukseen, kauppapolitiikkaan ja muihin taloudellisiin asioihin tekee hänen asemastaan olennaisen maailman suurimman talouden taloudellisen suunnan määrittämisessä.

”Odotamme, että seuraava Yhdysvaltain puhemies on vähemmän taipuvainen tekemään sopimuksia kuin McCarthy; monin tavoin on hänen kannaltaan poliittisesti järkevämpää, että hän ei ole kaupantekijä nykyisessä ympäristössä”, DeVeren toimitusjohtaja arvioi.

”Näin ollen uskomme, että Yhdysvaltain edustajainhuoneen seuraava puhemies vaikuttaa todennäköisemmin hallinnon osittaiseen sulkemiseen marraskuun puolivälissä yrittäessään saada poliittista hyötyä. On myös todennäköisempää, että tässä skenaariossa hallinnon sulkua jatkettaisiin – toisin kuin edellisten, symbolisempien sulkujen tapauksissa.”

Tämä lähettäisi shokkiaaltoja maailmanlaajuisille rahoitusmarkkinoille.

USA:n velkakirjojen arvot ovat laskeneet historiallisen rajusti (ja siten nostaneet niiden jälkimarkkinatuottoja). Yksi syy tähän on sijoittajien kasvava huoli maan velkaantumisesta ja velanmaksukyvyn heikkenemisestä.

”Hallinnon sulkeminen luo epävarmuutta maailman suurimmasta taloudesta, budjettipäätöksistä ja mahdollisista häiriöistä liittovaltion palveluissa. Tämän epävarmuuden voidaan odottaa lisäävän markkinoiden volatiliteettia, kun sijoittajat karttavat enemmän riskejä”, Nigel Green sanoo.

Greenen mukaan hallinnon sulkeminen heikentää sijoittajien luottamusta sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti, mikä tarkoittaa, että sijoittajat vetäytyvät Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilta. Tämä johtaa omaisuuserien hintojen laskuun ja mahdolliseen pääomapakoon, hän varoittaa.

Vaarana on myös maailman suurimman talouden luottoluokituksen lasku.

”Odotamme, että jos sulkeminen tapahtuu, se saa Moody’sin laskemaan Yhdysvaltain luottoluokituksen AAA:n alapuolelle.”

Kesällä maailmanlaajuinen luottoluokittaja Fitch laski Yhdysvaltain hallituksen ylimmän luottoluokituksen AAA:sta AA+:aan. Fitch perusteli päätöstään USA:n julkisen talouden heikkenemisellä seuraavien kolmen vuoden aikana ja toistuviin velkakattoneuvotteluihin, jotka vaarantavat hallituksen kyvyn maksaa laskunsa.

”Tämä oli toinen suuri luokituslaitos (Standard & Poor’sin jälkeen), joka poisti Yhdysvalloilta AAA-luokituksensa”, Green muistuttaa.

Sulkeminen vaikuttaisi myös Yhdysvaltain dollarin arvoon vaikuttaen valuuttakursseihin, kansainväliseen kauppaan ja investointeihin.

”Se voi vaikuttaa myös raaka-aineiden, kuten öljyn ja maataloustuotteiden, hintoihin, mikä aiheuttaisi hintavaihteluita maailmanlaajuisilla hyödykemarkkinoilla”, Green toteaa.

”Uskomme, että Yhdysvaltain hallinnon sulkeminen on nyt todennäköisempää edustajainhuoneen uuden puhemiehen myötä, ja tällä on potentiaalia luoda dominoefekti globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. Sijoittajien on seurattava tarkasti Yhdysvaltain hallinnon kehitystä, koska sen vakaudella ja päätöksillä on syvällinen vaikutus globaaleihin rahoitusmarkkinoihin”, deVeren toimitusjohtaja toteaa.