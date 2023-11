Viisi aliarvostettua laatuyhtiötä – Morningstar listasi parhaat kohteet osakesijoittajalle

Selvästi aliarvostettu laatuyhtiö ja vallihautaan perustuva kestävä kilpailuetu. Viiden yhtiön kohdalla nämä kriteerit täyttyvät.

Osakemarkkinoilla on ollut paljon turbulenssia viime aikoina useiden makrotalouden haasteiden vuoksi.

Epävarmassa sijoitusympäristössä laatuyhtiöt ovat usein niitä houkuttelevimpia sijoituskohteita, koska ne tarjoavat jonkinlaista tulevien kassavirtojen varmuutta.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin Best Companies to Own -lista koostuu 131 yhtiöstä, joilla merkittäviä kilpailuetuja. Niillä on niin sanottu vallihauta.

Vallihauta on usein etu, jota on vaikea jäljitellä tai toistaa. Yritykset pyrkivät saavuttamaan vallihaudan, jotta ne voisivat siten tehokkaasti estää muiden yritysten tuoman kilpailun. Menestys houkuttelee alalle uusia kilpailijoita, ja ilman vallihautaa voi kilpailu päästä merkittävästi syömään niin yrityksen katetta kuin kasvuakin.

Yrityksen vallihauta saattaa perustua moniin eri tekijöihin. Se voi syntyä verkostovaikutuksesta, hinnoitteluvoimasta, patenteista, luonnollisesta monopolista, korkeista vaihtokustannuksista tai vaikkapa brändin tuomasta vallihaudasta.

Morningstarin mukaan näiden parhaiden yhtiöiden kassavirrat ovat ennakoitavissa ja niiden johto on tehnyt fiksuja päätöksiä pääoman kohdentamisesta.

Parhaat yritykset eivät kuitenkaan aina ole parhaita osakesijoituksia. Siksi hinnallakin on väliä. Morningstar on poiminut edellä mainitusta 131 laatuyhtiön listasta yhtiötä, jotka ovat paitsi laadukkaita myös aliarvostettuja. Nämä yhtiöt ovat alansa suuria toimijoita.

Listan viisi yhtiötä, joilla on suurin osakkeen nousupotentiaali, on listattu alla.

Estee Lauder

Osakekurssi 113,5 dollaria

Osakkeen arvo 249 dollaria

Nousupotentiaali 119 %

Estee Lauder on amerikkalainen monikansallinen kosmetiikkayritys, joka valmistaa ja markkinoi meikki-, ihonhoito-, hajuvesi- ja hiustenhoitotuotteita. Se johtava ensiluokkaisten kauneudenhoitotuotteiden tarjoaja, joka toimii aktiivisesti sekä kivijalkamyymälöissä että digitaalisissa kanavissa.

Morningstarin mukaan yhtiöllä on ”brändipääomaa” ja kustannusetuja. Morningstar odottaa yhtiön hyötyvän sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla tapahtuvasta kuluttajien siirtymisestä kohti korkeamman hintaluokan kauneusalan tuotemerkkejä.

Zimmer Biomet

Osakekurssi 106,3 dollaria

Osakkeen arvo 175 dollaria

Nousupotentiaali 65 %

Zimmer valmistaa ortopedisiä korjausimplantteja. Yhtiöllä on Morningstarin arvion mukaan laaja vallihauta. Se johtuu osittain korkeista vaihtokustannuksista, joita ortopediset kirurgit joutuisivat kohtaamaan, jos he siirtyisivät käyttämään toisen yhtiön instrumentteja. Yhtiön nykyinen liiketoimintastrategia toimii hyvin, arvioi Morningstarin analyytikko Debbie Wang.

Roche Holding

Osakekurssi 32,8 dollaria

Osakkeen arvo 56 dollaria

Nousupotentiaali 71 %

Roche on sveitsiläinen terveydenhuollon jättiyritys. Morningstarin strategi Karen Andersenin mukaan Rochen lääkesalkku ja alan johtava diagnostiikka tarjoavat merkittäviä kilpailuetuja, jotka tukevat yhtiön laajaa taloudellista vallihautaa.

Yhtiö on ainutlaatuisessa asemassa ohjaamassa terveydenhuoltoa turvallisempaan, yksilöllisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan, strategi arvioi. Biologisiin lääkkeisiin keskittyvän ja innovatiivisen tuotekehityksensä ansiosta Morningstar odottaa Rochen jatkavan kasvuaan, kun sen kilpailijat kohtaavat vastatuulta.

Anheuser-Busch InBev

Osakekurssi 58,9 dollaria

Osakkeen arvo 90 dollaria

Nousupotentiaali 53 %

Anheuser-Busch InBev SA/NV on maailman suurin panimoyhtiö. Konsernin globaaleja tuotemerkkejä ovat muun muassa Budweiser, Stella Artois ja Beck’s. Morningstarin mukaan yhtiö on luonut valtavan maailmanlaajuisen mittakaavan ja alueellisen tiheyden aiempien yritysostojen avulla. AB InBevillä on ollut tapana ostaa lupaavia kasvualustoja tarjoavia tuotemerkkejä ja laajentaa sitten jakelua samalla kun se on vähentänyt liiketoimintojen kustannuksia.

Panimon toisen neljänneksen tulos Yhdysvalloissa oli katastrofaalinen: Bud Lightin markkinoinnin boikotti Yhdysvalloissa johti markkinaosuuden menetykseen. Johto totesi kuitenkin, että Bud Lightin markkinaosuus ei ole heikentynyt huhtikuun jälkeen, kertoo Morningstarin johtaja Philip Gorham. Morningstarin käsityksen mukaan osakkeessa on paljon nousuvaraa kärsivällisille sijoittajille.

U.S. Bancorp

Osakekurssi 35,0 dollaria

Osakkeen arvo 52 dollaria

Nousupotentiaali 49 %

U.S Bancorp on Yhdysvaltojen viidenneksi suurin pankkilaitos. Se on yksi kannattavimmista alueellisista pankeista, kertoo Morningstarin osakestrategi Eric Compton. Vaikka jotkut sen amerikkalaisista kilpailijoista ovat alkaneet ottaa sitä kiinni, vain harvat pystyvät vastaamaan U.S. Bancorpin toiminnan tehokkuuteen.

Pankki tarjoaa vankan yhdistelmän pankkipalveluja ja se jatkaa laajentamista uusien yritysostojen ja kumppanuuksien avulla. U.S. Bancorpin liiketoimintaan kohdistuu Morningstarin näkemyksen mukaan kuitenkin epävarmuutta, joka johtuu makrotaloudellisista seikoista. Tosin pankki on todistetusti tehnyt järkeviä päätöksiä pääoman kohdentamisesta, Morningstar arvioi.