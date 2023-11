Analyysi: Wärtsilä pyrkii monin toimin kohti kannattavuustavoitettaan

Wärtsilän pääomamarkkinapäivän teemoja olivat strategian edistyminen, kannattavuus, teknologiakehitys ja palveluliiketoiminnan kasvattaminen.

Wärtsilän pääomamarkkinapäivässä yhtiön pääkonttorilla Helsingin Salmisaaressa marraskuussa 2023 esiintyivät sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen, talousjohtaja Arjen Berends, Marine Powerin johtaja Roger Holm, Energyn johtaja Anders Lindberg ja konsernijohtaja Håkan Agnevall.

Merenkulku- ja energiateknologiayhtiö Wärtsilä järjesti pääomamarkkinapäivän Helsingissä ja verkossa 9.11.2023. Katsotaan ensin, mitä tätä ennen oli tapahtunut. Uutisoimme 31.10.2023 Wärtsilän kolmannen neljänneksen tuloksesta otsikolla ”Wärtsilän tulos kasvaa odotetun vahvasti”.

Sekä laitteiden että palvelujen tilauskertymät kasvoivat heinä-syyskuussa vuoden takaisesta. Laitteiden tilauskertymä kasvoi seitsemän prosenttia 946 miljoonaan euroon ja palvelujen tilauskertymä 15 prosenttia 842 miljoonaan.

Liikevaihto säilyi ennallaan 1,45 miljardissa eurossa, mutta oikaistu liikevoitto kasvoi 82 miljoonasta 125 miljoonaan euroon, marginaali vastaavasti 5,7 prosentista 8,6 prosenttiin. Yhtiön tavoitteena on 12 prosentin liiketulosmarginaali.

Pääomamarkkinapäivässä yhtiö linjasi useita toimenpiteitä, joilla kannattavuutta pyritään edelleen nostamaan, esimerkkeinä palvelujen arvotikkailla (service value ladder) eteneminen, ei-strategisista liiketoiminnoista luopuminen ja laitetoimitusten priorisointi ennen EPC-toimituksia (engineering, procurement, construction).

Wärtsilä kirjasi kesäkuulle operointi- ja ylläpitosopimuksen uusimisen viideksi vuodeksi kansainvälisen kullantuottajan kanssa Filippiineillä. Sopimus sisältää 47 megawatin voimantuotannon kaivokselle, jolla ei ole yhteyttä kansalliseen sähköverkkoon. Kuva: Wärtsilä Oyj

Wärtsilän viimeisen kahden kuukauden aikana julkistamat tilaukset kertovat, minkä tyyppisiä projekteja ja palveluja yhtiö toimittaa asiakkaille:

• Marine Systems –> Solvang, lastinkäsittelyjärjestelmiä viiteen nestekaasunkuljetusalukseen

• Energy –> Phil. Gold Processing & Refining Corp, viiden vuoden Operation and Maintenance (O&M) Agreement -sopimuksen uusiminen

• Marine Power –> Sallaum Lines DMCC Dubai, Wärtsilä Decarbonisation Programme soveltaminen kahdelle alukselle

• Marine Power –> Orient Express Silenseas, Wärtsilä 25DF -kaksoispolttoainemoottori (LNG) toimitus

• Energy –> AES, Pitkäaikaisen palvelusopimuksen uusiminen neljäksi vuodeksi

Wärtsilä on saavuttanut viimeisen 12 kuukauden aikana pitkän aikavälin tavoitteistaan kasvun (toteutunut 5 % / tavoite 5 %), nettovelkaantumisasteen (alle 0,50) ja osinkosuhteen (vähintään puolet tuloksesta osinkona). Liikevoittomarginaali on parantunut 7,7 prosenttiin, mutta jää vielä tavoitteesta, joka on 12 prosenttia. Kuva ja selitteet tarkemmin: Wärtsilä CMD 9.11.2023, Arjen Berends



Kiinnostava peliliike energian varastoinnista

Marraskuun alussa Wärtsilä ilmoitti, että yhtiö aikoo myydä kaasunkäsittelyjärjestelmien tarjoaja Gas Solutionsin, koska sillä on vain vähän synergioita konsernin muun merenkulkuliiketoiminnan kanssa. Gas Solutionsin 12 kuukauden liikevaihto on 293 miljoonaa euroa.

Samassa yhteydessä Marine Systemsin muut liiketoiminnat, liikevaihdoltaan 290 miljoonaa euroa, siirretään Marine Power -liiketoimintayksikköön, jonka nimi muuttuu ensi vuoden alussa Wärtsilä Marineksi. Konsernilla on sen jälkeen kaksi raportointisegmenttiä: Marine ja Energy.

Lokakuun lopulla yhtiö kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä aloittavansa energian varastointiliiketoiminnan strategisen arvioinnin, ote tiedotteesta 31.10.2023:

”Wärtsilän hallitus on päättänyt aloittaa strategisen arvioinnin energian varastoliiketoiminnastaan. Arvioinnin tavoitteena on tarkastella, miten liiketoiminnan kannattavaa kasvua voitaisiin kiihdyttää parhaiten asiakkaita, työntekijöitä ja Wärtsilän omistaja-arvoa hyödyttävällä tavalla.”

Syyskuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla energian varastointi teki liikevaihtoa jo 983 miljoonaa euroa ja sen vertailukelpoinen liiketulos kääntyi positiiviseksi. Tilikaudella 2022 liiketoiminnan vertailukelpoinen liiketulos oli noin neljä prosenttia negatiivinen.

Kasvu on ollut todella kovaa, sillä energiavarastojen liikevaihto oli vielä vuonna 2021 kolmannes nykyisestä eli reilu 300 miljoonaa euroa.

Wärtsilän osakekurssi nousi 31.10.2023 tulosjulkistuksen ja strategisesta arvioinnista ilmoittamisen seurauksena edellispäivän 9,74 eurosta 11,24 euroon, eli 15 prosenttia. Osake on ollut loivassa nosteessa senkin jälkeen.

Wärtsilä ilmoitti toukokuussa jo kuudennesta energianvarastoinnin tilauksesta samalle asiakkaalle, EDF Renewablesille, Bramfordiin Iso-Britanniaan. Energiavarasto (57 MW / 114 MWh) tasapainottaa sähköverkkoa ja edesauttaa uusiutuvan energian tuottamista ja liikenteen sähköistymistä alueella. Kuva: Wärtsilä Oyj

Pääomamarkkinapäivä antoi lisävalaistusta energian varastoinnin tilanteeseen.

”Energianvarastointiliiketoiminta on ollut fantastinen kasvutarina meille. Haluamme katsoa, mikä on paras tapa tukea asiakkaitamme ja luoda osakasarvoa tulevassa kasvussa. Haluamme ottaa askeleen takaisin liiketoiminnassa nyt, kun olemme saaneet kasvatettua sen miljardiin ja käännettyä kannattavaksi. Haluamme analysoida, mikä on paras tapa kasvaa tulevaisuudessa”, Wärtsilän toimitusjohtaja Håkan Agnevall avasi asiaa.

Hän muistutti, että yhtiö jatkaa arviointiprosessin aikana tätä liiketoimintaansa normaalisti, investoi siihen ja palvelee asiakkaita. Prosessiin kuuluu kaikkien omistusvaihtoehtojen arviointi, kuten liiketoiminnan säilyminen kokonaan omistuksessa, osittainen myynti tai kokonaan divestointi.

Aikarajaa prosessille ei haluttu antaa, mutta päätavoitteena on energiavarastoliiketoiminnan kannattavan kasvun varmistaminen ja arvonluonti omistajille.

Sijoittajan kannalta prosessissa on nähdäkseni monta kiintoisaa näkökulmaa:

Vapauttaako se arvoa osingonjaon muodossa?

Mikä on Wärtsilän tuleva omistus ja operatiivinen rooli energianvarastointiliiketoiminnassa?

Jos yhtiö ei ole liiketoiminnan pääomistaja, mahdollisella järjestelyllä olisi todennäköisesti positiivinen vaikutus konsernin liiketulosmarginaaliin ja pääoman tuottoon.

Johto luottaa kannattavuustavoitteen saavuttamiseen

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall näkee yhtiön olevan matkalla, jossa kannattavuus jatkaa kohenemistaan ja yhtiö saa aikaan myös kasvua. Näitä molempia edesauttaa toimialan dekarbornisaatiokehitys eli hiilestä irtautuminen. Wärtsilä on aktiivinen toimialojensa edelläkävijä tuotekehityksessä.

Lähes kolme vuotta Wärtsilää johtanut Agnewall näkee kannattavuuskehityksessä keskeisenä sekä palvelujen arvotikkailla etenemisen että palveluliiketoiminnan kasvun.

Mielenkiintoisena teemana pääomamarkkinapäivässä oli yhtiön linjaus, jossa se keskittyy jatkossa enemmän laitetoimituksiin kuin niin sanottuihin EPC-toimituksiin, jossa voimalaitos toimitetaan avaimet käteen -periaatteella ja toimittaja kantaa kokonaisriskin. Laitetoimituksissa kannattavuus on suoraviivaisemmin hallittavissa. Joillakin kehittyvillä markkinoilla voimalaitosten EPC-toimitukset ovat tärkeä osa yhtiön liiketoimintaa jatkossakin.

Samalla johto haluaa aktiivisesti kehittää liiketoimintaportfoliota, josta edellä mainittiin esimerkkeinä Gas Solutionsin myyntiprojekti ja energianvarastoinnin uudelleenarviointi.

Näistä lähtökohdista Agnevall luottaa yhtiön pääsevän taloudellisiin pitkän aikavälin tavoitteisiinsa, jotka pidettiin ennallaan. Samoin johto näkee tärkeinä kestävän kehityksen (sustainability) etenemisen niin omassa liiketoiminnassa kuin asiakasratkaisuissa. Tämä tarkoittaa myös oman laajan kenttähenkilöstön työturvallisuudesta huolehtimista.

Wärtsilä saavutuksia strategian toteutuksessa: markkinajohtaja 4-tahtisissa keskinopeissa päämoottoreissa, moottorivoimaloissa ja Marinen hybridiratkaisuissa, teknologiajohtaja vihreissä polttoaineissa, pioneeri merenkulun hiilen talteenotossa ja varastoinnissa. Kuva: Wärtsilä CMD

Pääomamarkkinapäivässä yhtiö totesi, että merenkulun hiilen talteenotto- ja varastointimarkkina voi kasvaa kymmenessä vuodessa 10 miljardiin euroon.

Palvelusopimusten kasvu on strategisesti tärkeää

Wärtsilä on kyennyt kovaan 25 prosentin kasvuun palveluliiketoiminnassa, kun verrataan viimeisen 12 kuukauden jaksoa vuoteen 2021. Asennettu säätövoimakanta (thermal balancing) on kasvanut samassa ajassa 17 prosenttia, mikä lupaa hyvää palveluiden kasvulle myös jatkossa.

Tammi-syyskuussa 2023 palvelujen liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 2,3 miljardiin euroon vastaten 53 prosenttia konsernista ja käytännössä kokonaan konsernin kasvusta yhdessä energiavarastojen ja -optimoinnin kanssa.

Strategian tämänhetkistä toimeenpanoa kuvaavat palvelusopimusten kasvu, parantunut uuslaitetilausten marginaali, energian varastoinnin kannattavaksi kääntyminen, osan liiketoiminnoista divestointi sekä tiimin ”revitalisaatio” kuten toimitusjohtaja toteaa. Viimeisen kahden vuoden aikana johtoryhmän kahdeksasta jäsenestä kolme on uusia yhtiön ulkopuolelta.

Dekarbonisaatio tarkoittaa merenkulkuliiketoiminnassa myös erilaisia sakkoja tai rangaistusmaksuja, jos laivanvarustajat eivät pääse päästövähennystavoitteisiin tai käyttävät liian saastuttavia polttoaineita. Wärtsilän johdon mukaan EU:ssa sääntelyn vaikutukset tulevat kaksinkertaistamaan perinteisen polttoaineen (VLSFO, very low sulphur fuel oil) hinnan vuoteen 2030 mennessä.

Wärtsilä kehittää jatkuvasti moottoreita, joissa polttoainetehokkuus on aiempaa parempi ja joissa voidaan käyttää vähä- tai nollahiilisiä polttoaineita, kuten metanolia, ammoniakkia tai vetyä. Kirjoitimme yhtiön tuotekehityksestä syyskuussa.

Wärtsilä muistuttaa IR-blogissaan 14.11.2023, että Marine-liiketoiminta kehittymässä laitetoimittajasta asiakkaiden strategiseksi kumppaniksi, sillä jokaisen asiakkaan on löydettävä optimaalinen tapa vähentää hiilidioksidipäästöjään.

”Polttoainesiirtymä ja teknologiajohtajuus vahvistavat markkina-asemaa.”

Säätövoima muodostaa ison potentiaalin

Energy-liiketoiminnassa ison kasvualustan Wärtsilälle muodostaa säätövoima.

”Kyse on siirtymästä uusiutuviin polttoaineisiin. Tiedämme, että se on käynnissä ja että se tulee kiihtymään. Koska aurinko ei paista aina ja aina ei ole myöskään tuulista, tarvitsemme tasapainottavaa voimantuotantoa”, Agnevall konkretisoi asiaa sijoittajille.

Yhtiö näkee kaksinumeroisen markkinakasvun sekä säätövoimassa (+19 %/v) että energian varastoinnissa (+17 %/v) vuoteen 2030 mennessä. Lähde: BNEF, Wärtsilän ennusteet

Säätövoimamarkkina on kasvanut kahdesta gigawatista vuonna 2020 viiteen gigawattiin vuonna 2022. Tämä kuvaa markkinan suhteellista kasvunopeutta, joka tullee jatkumaan voimakkaana, kuten kuvaaja yllä osoittaa. Tästä markkinakasvusta taistelevat sekä polttomoottori- että kaasuturbiinivalmistajat. Pääkilpailijoina ovat MAN, General Electric, Siemens, Mitsubishi ja Ansaldo.

Kasvua edesauttavat niin uusiutuvan energiantuotannon lisääntyminen kuin regulaatio. Wärtsilän tuotetarjooma säätövoimassa käsittää eri polttoaineilla toimivia moottorivoimaloita, joita yhtiö toimittaa asiakkailleen ympäri maailman. Ne voidaan käynnistää nopeasti sääolosuhteiden vaihdellessa.

Yhtiö arvioi markkinaosuudekseen moottorivoimaloissa jopa 70 prosenttia.

Dekarbonisaatio luo jälkiasennuksiin kasvupotentiaalin

Wärtsilän molemmissa pääliiketoiminnoissa Marinessa ja Energyssä on selkeitä synergioita sekä yhteinen strateginen tavoite edetä palvelujen arvotikkailla, askeleesta yksi kohti askelta neljä, asiakkaasta riippuen.

Perinteiset varaosatoimitukset ja tuntityö (transactional) Ylläpitosopimukset (maintenance agreements) Jälkiasennukset (retrofits) Pitkäaikaiset suorituskykypohjaiset sopimukset (performance-based agreements).

Palveluportailla etenemistä edesauttaa olemassa olevien sopimusten hyvä yli 90 prosentin uusimisprosentti sekä Marinessa että Energyssä. Jälkiasennuksissa yhtiö näkee liikevaihdon kaksinkertaistamispotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Potentiaali liittyy asennetun laitekannan päivittämiseen uusille polttoaineille sopivaksi ja entistä energiatehokkaammaksi.

Euroiksi muutettuna johto näkee vihreässä siirtymässä yli 2,5 miljardin euron markkinapotentiaalin jälkiasennuksissa ja konversioissa yhtiön olemassa olevalle laitekannalle seuraavien 5-10 vuoden aikana.

Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat olleet lähihistoriassa vuoteen 2020 saakka noin kolmen prosentin tasoa liikevaihdosta. Jatkossa ne on tarkoitus säilyttää vuoden 2022 tasolla noin neljässä prosentissa, jotta yhtiö ja sen tuotetarjooma säilyy dekarbonisaatiokehityksen eturintamassa.

Wärtsilän uusin johtoryhmän jäsen on Anders Lindberg, joka aloitti Energy-liiketoiminnan johtajana kesäkuussa. Hänellä on kokemusta kansainvälisten projektiliiketoimintojen johtamisesta, viimeksi rautatiealan Dellner Couplers AB:n toimitusjohtajana Ruotsissa. Kuva: Wärtsilä Oyj

Pääomamarkkinapäivästä jäi luottavainen kuva

Talousjohtaja Arjen Berends muistutti esityksessään, että jos Marine-liiketoimintaa tarkastellaan uudella rakenteella (sisältäen osia Marine Systemistä) yhdistettynä Energy-liiketoiminnan voimalaitoksiin (ilman energiavarastoja), tämän kokonaisuuden liikevoittomarginaali oli jo kuluneelta 12 kuukaudelta kaksinumeroinen eli yli kymmenen prosenttia.

Yhtiö on hyvin tyytyväinen tähän tasoon. Se ei ole enää kaukana 12 prosentin strategisesta tavoitteesta. Kannattavuuden säilymistä vähintään saavutetulla tasolla tukee nähdäkseni se, että nykyinen tilauskanta on marginaaliltaan terveempää kuin inflaation vaikutuksista kärsinyt tilauskanta viimeisen parin vuoden aikana.

”Palvelujen volyymikasvu tuo vakautta sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen”, summasi Arjen Berends pääomamarkkinapäivässä.

Sekä toimitusjohtaja että talousjohtaja muistuttivat, että Energyn tilauskannasta on tällä hetkellä huomattavasti isompi osa, noin 80 prosenttia, laitetoimituksia verrattuna EPC-toimituksiin kuin kaksi vuotta sitten.

Wärtsilän isoimpia kasvuajureita ovat tällä hetkellä energian varastointi ja optimointi, Marinen uuslaitetoimitukset dekarbonisaation vauhdittamana sekä palveluportailla eteneminen molemmissa pääliiketoiminnoissa.

Energylle kasvua tuo sekä perus- että säätövoima, mutta hillitsee se, että yhtiö on aiempaa valikoivampi EPC-toimituksissa ja keskittyy kannattavuuteen.

Kaikkiaan pääomamarkkinapäivä vahvisti käsitystä siitä, että yhtiö pyrkii tosissaan saavuttamaan taloudellisen kannattavuustavoitteensa. On mielenkiintoista seurata, miten energiavarastojen strateginen uudelleenarviointi etenee. Agnevall totesi pääomamarkkinapäivässä, että prosessi on lähtenyt liikkeelle yhtiön sisältä.

Wärtsilän pääomamarkkinapäivän 9.11.2023 esitysmateriaali ja tallenne

