Avoimia työpaikkoja selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta taantumalukemista ollaan vielä kaukana

Avoimien työpaikkojen määrä on Suomessa merkittävästi vähentynyt, mikä ei tietenkään ole yllättävää, koska suhdanne on selvästi jäähtynyt. Silti avoimia työpaikkoja on yhä historiaan suhteutettuna varsin paljon.



Vaikeasti täytettävien vakanssien osuus on myös hieman laskenut. pic.twitter.com/Fl9yeho7qf