Cathie Wood: Bitcoin on ”digitaalista kultaa”

Rahastojohtaja Cathie Wood omistaa mieluummin Bitcoinia kuin kultaa tai käteistä seuraavan 10 vuoden aikana.

ARK Investment Management -yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Cathie Wood.

Kryptovaluutta bitcoinin vaihtosuhde dollariin nähden on ollut vankassa noususuunnassa viime viikkoina. Kuukaudessa bitcoin on vahvistunut yli neljänneksen, 25,7 prosenttia. Vuoden alusta kryptovaluutta on noussut jo yli 110 prosenttia.

Kryptomarkkinoilla tunnelmat ovat nousussa, mikä johtuu pitkälti siitä, että Bitcoin ETF:t ovat mahdollisesti tulossa markkinoille. Nämä pörssinoteeratut rahastot helpottavan huomattavasti bitcoinien ostamista ja mahdollisesti laajentavan valtavasti potentiaalisten sijoittajien joukkoa – varsinkin institutionaalisiin suursijoittajiin.

Maailman suurimman varainhoitajan, BlackRockin, odotettu Bitcoin-pörssinoteerattu rahasto saatetaan lanseerata tässä kuussa. Markkinoilla on nyt muutamia merkkejä siitä, että näin todellakin voisi tapahtua.

Vaikka Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on hyväksynyt bitcoin-futuuri-ETF:t, se on toistuvasti kieltänyt ja viivästyttänyt bitcoin-spot-ETF-hakemuksia viime vuosina. Markkinoilla kuitenkin uskotaan yhä vahvemmin, että BlackRock olisi voittamassa väännön rahastosta, joka ei hyödynnä futuureja vaan sijoittaa suoraan bitcoineihin.

BlackRock jätti kesäkuussa hakemuksen Bitcoin-ETF:ista, mikä sai aikaan sen, että kilpailevat liikkeeseenlaskijat jättivät lukuisia vastaavia hakemuksia.

Bitcoin on deflaatiosuoja

Ark Investment Managementin toimitusjohtaja Cathie Wood kertoo Bloombergin Merryn Talks Money -podcastissa, että hän panostaisi yksiselitteisesti Bitcoiniin – mieluummin kuin kultaan tai käteiseen – suojautuakseen deflaation mahdollisuudelta tulevalla vuosikymmenellä.

Wood kertoo odottavansa laskevan yleisen hintatason eli deflaation aikakautta, jota tukevat uudet teknologiat, kuten tekoäly, sähköajoneuvot, robotiikka, genominen sekvensointi ja lohkoketju. Woodin ajatus ei ole uusi, vaan hän on pitänyt yllä tätä näkemystä vuodesta 2021 lähtien siitä huolimatta, että markkinoiden huomio on keskittynyt päinvastoin korkeaan inflaatioon ei deflaatioon.

Podcastissa Woodilta kysyttiin, minkä kolmesta omaisuusluokasta hän valitsisi sijoitukseksi seuraavalle 10 vuodelle. Omaisuusluokat olivat bitcoin, käteinen ja kulta.

Woodin vastaus ei yllätä.

”Bitcoin, ilman muuta. Bitcoin on suoja sekä inflaatiota että deflaatiota vastaan, koska siinä ei ole vastapuoliriskiä, eivätkä instituutiot juurikaan osallistu siihen. Se on ”digitaalista kultaa”, hän perustelee.

Cathie Wood uskoo bitcoiniin

Wood on ollut yksi kryptovaluutan voimakkaimmista tunnetuista puolestapuhujista, sillä hän odottaa sen hyötyvän uusien teknologioiden ja innovaatioiden laajemmasta kasvusta. Rahastojohtaja on aiemmin ennustanut, että Bitcoinin hinta ylittäisi jopa miljoonan dollarin rajan seuraavan vuosikymmenen aikana.

CNBC-uutiskanavan haastattelussa huhtikuussa 2022 Wood kertoi, että bitcoinin suosion kasvu on vasta alussa. ”Instituutiot ovat vasta alkamassa tavoittamaan bitcoinia käyttäviä yksilöitä”, hän totesi.

Wood kuuluu niihin, joilla on parhaat mahdollisuudet hyötyä ETF-hyväksynnästä. Hänen yrityksensä on hakenut Bitcoin-ETF:ää 21Sharesin kanssa ja sijoittanut Grayscale Bitcoin Trustiin.

Wood kertoi podcastissa odottavansa myös tekoälyn ja Bitcoinin lähentymistä. Se mahdollistaa hänen mukaansa mikrotehtävät maailmanlaajuisesti ja työnjaon tavalla, jota emme voi edes kuvitella nyt.

Ark Investment Managementin sijoitusjohtaja, perustaja ja toimitusjohtaja Catherine Wood on kulttimaiseen asemaan Yhdysvalloissa noussut sijoitusammattilainen, joka on vuoden 2020 paras osakepoimija. Oman kokoluokkansa aktiivisista yhdysvaltalaisista osakerahastoista parhaat kolme ovat Woodin luotsaaman Ark Investment Managementin rahastoja.

Tosin vuosi 2022 Woodin yhtiöllä kuitenkaan kuin Strömsössä, sillä yhtiön lippulaivarahasto Ark Innovation ETF vajosi lähes 70 prosenttia, kun korkojen nousu kuritti yleisesti kasvuyhtiöiden markkina-arvoja.