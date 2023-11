Tuloskäännettä hakeva Digital Workforce kohtaa nyt uusiakin haasteita

Digital Workforce julkisti perjantaina negatiivisen tulosvaroituksen liikevaihdon kehityksestä.

Automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö Digital Workforce on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Vuonna 3018 yhtiön liikevaihto oli 11,7 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna se ylsi yli 25 miljoonan liikevaihtoon.

Kuitenkin ajanjaksolla 2018-2022 yhtiön toiminta on ollut kannattamatonta, kun sekä oikaistu käyttökate että liikevoitto ovat olleet negatiivisia.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään kannattavuuskäänteen, kun yhtiön liikevoitto on kääntynyt niukasti positiiviseksi. Yhtiö on epävarmassa toimintaympäristössä kääntänyt katseensa enemmän tuloskunnon petraamiseen kasvun kustannuksella.

Yhtiö alentaa nyt aiempaa ohjeistusta vuoden 2023 liikevaihdosta. Syynä ovat asiakaskysynnän muutokset eri markkinoilla sekä yksittäisten prosessiautomaatiohankkeiden toimitusaikataulujen, ja sitä kautta sekä laskutettavan asiakastyön että jatkuvan palvelulaskutuksen viivästyminen. Yhtiön kannattavuus paranee silti merkittävästi vuodesta 2022.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan 24-25 miljoonaa euroa ja kannattavuuden olevan oikaistun käyttökatteen osalta positiivinen. Viime vuonna liikevaihto oli 25,5 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate oli negatiivinen -0,87 miljoonaa euroa.

Aiemmin helmikuun lopussa Digital Workforce oli arvioinut koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2022 ja kannattavuuden olevan oikaistun käyttökatteen osalta positiivinen.

”Toimintaympäristömme asiakaskysyntä on kuluneen vuoden aikana heikentynyt Pohjoismaissa terveydenhuollon toimialaa lukuun ottamatta. Yhtiö tarkastelee rakennettaan ja tekee tarvittavat muutokset kasvun tukemiseksi. Terveydenhuollon toimiala ja Pohjois-Amerikan markkina ovat edelleen vahvassa kasvussa ja yhtiö lisää panostuksia näihin”, Digital Workforce Services Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama kertoo.

Vuoden 2021 lopulla listautunut Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö, joka auttaa asiakkaitaan automatisoimaan liiketoimintaprosesseja ja tietotyön tehtäviä. Yrityksen palvelutarjonta kattaa liiketoimintaprosessien automatisoinnin koko elinkaaren: suunnittelun ja konsultoinnin, kehittämisen ja käyttöönoton, pilvipohjaisen alustan, tuen ja ylläpidon sekä jatkokehityksen.

Yhtiö tarjoaa palveluja ja ratkaisuja laajalle asiakaskunnalle eri toimialoilta, muun muassa pankkialalta, terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, teollisuudesta ja logistiikasta sekä erilaisille julkisen sektorin toimijoille.

Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.