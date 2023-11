Elisan kippari Veli-Matti Mattila on tehnyt poikkeuksellisen uran – nyt hänet kruunattiin vuoden 2023 johtajaksi

Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila ei yhdessä mielessä edusta stereotyyppistä pörssiyhtiön toimitusjohtajan mallia.

Veli-Matti Mattila, Elisan toimitusjohtaja.

Vuoden johtajaksi on valittu teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila. Kauppakamari palkitsi Vuoden 2023 johtajan Johtamisen ajankohtaispäivässä 10. marraskuuta.

Neljättä kertaa jaettavan tunnustuksen saajia on voinut ehdottaa kauppakamarin verkkosivujen kautta, ja lopullisen valinnan yritysten henkilöstön ilmiantojen perusteella teki Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Valintaperusteluissa Mattilaa luonnehditaan seuraavasti:

”Lämmin persoona, joka lähestyy joka ikistä työntekijää ihmisenä ilman titteleitä. Uskomaton ura Elisan johtajana.”

”Nostanut Elisan johtavaksi alallaan ja muuttanut organisaatiokulttuurin 2023-tasolle.”

”20 vuotta Elisaa takana toimitusjohtajana ja tulokset ovat jäätävän hyviä, sekä taloudellisesta että henkilöstön viihtyvyyden ja työn imun näkökulmasta.”

”Parhaimmillaan johtaminen on jaettuihin arvoihin pohjautuvaa, innostavaa, tavoitteellista ja valmentavaa. Elisan visio on tulla erinomaisuuden esimerkiksi, mihin jatkuvan parantamisen kulttuurimme luo kivijalan. Pyrimme olemaan yhdenvertainen yhteisö, jossa ihmiset haluavat oppia, kehittyä ja kokeilla jatkuvasti parempia tapoja työn tekemiseen ja tulosten parantamiseen. Tätä tuemme päivittäisjohtamisella, hybridityöllä ja arjen käytäntöjä tukevilla työvälineillä. Arvostan tätä huomionosoitusta, joka kuuluu kaikille elisalaisille. Olemme kehittäneet johtamiskulttuuriamme yhdessä”, sanoo Veli-Matti Mattila.

Mattilan luotsaama Elisa on ollut tasainen tuloksen tekijä ja hyvä osingonmaksaja. Yhtiön osinkotuotto on viimeisen viiden vuoden aikana vaihdellut 3,8 – 4,9 prosentin välillä.

Yhdessä mielessä Mattila on erilainen pörssiyhtiön toimitusjohtaja. Hän on pysynyt tehtävässään poikkeuksellisen pitkään. Mattila on ollut Elisan toimitusjohtaja vuodesta 2003 ja hän on yksi Suomen pitkäaikaisimmista suuren pörssiyrityksen toimitusjohtajista.

Yleensä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat vaihtavat pestiä tiheämmin – tai heidät vaihdetaan. Suomalaisen pörssiyhtiön toimitusjohtajan kauden keskimääräinen kesto on Suomessa vain 4,9 vuotta. Yleensä toimitusjohtajien vaihdoksia tapahtuu enemmän silloin, kun suhdannetilanne on heikko.

Mattila oli Ericssonin Suomen yksikön toimitusjohtaja vuosina 1997–2003. Vuodesta 2001 lähtien hän toimi Ericsson-konsernin Pohjoismaiden ja Baltian myyntiyksikön Deputy Head -tehtävässä vastuualueenaan Customer Services -liiketoiminta. Mattila on ollut lääkeyhtiö Orionin hallituksen jäsen maaliskuusta 2021 alkaen. Hän on toiminut myös asiantuntijana Sveitsissä Ascom Hasler AG:ssä.

Koulutukseltaan Mattila on diplomi-insinööri ja MBA.

Mattila on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Elisan toimitusjohtajana viimeistään ensi vuonna. Hänen seuraajakseen nousee Finnairin nykyinen toimitusjohtaja Topi Manner.

Teknologiayritys Epec Oy:n toimitusketjun johtaja Eeva Koskela palkitaan kunniamaininnalla. Häntä kuvataan perusteluissa seuraavasti:

”Huikea osaaminen, inhimillisyys, tulokset, aikaansaaminen, verkostot. Upea nuori johtaja.”

”Lämpimät kiitokset tunnustuksesta Kauppakamarille sekä kaikille epeciläisille työtoveruudesta. Yrityksen johdon vastuulla on asettaa päämäärät ja sen jälkeen tukea henkilöstöä saavuttamaan ne valmentavan johtajuuden keinoilla. Tärkeimpinä asioina hyvässä johtajuudessa näen luottamuksen rakentamisen, ihmisten aktiivisen kuuntelemisen sekä jämäkän tilanteisiin puuttumisen silloin, kun se on tarpeen”, Eeva Koskela sanoo.