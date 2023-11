Fodelia moninkertaisti liikevoittonsa kolmannella vuosineljänneksellä

Fodelia julkisti tulosraportin, jossa liiketoiminta-alueilla on kolminumeroisia tuloksen kasvulukuja.

Ruokayhtiö Fodelia julkisti väkivahvan heinä-elokuun tulosraportin, kun sen liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia vertailukaudesta ja oli 12,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 0,15 miljoonasta eurosta 0,99 miljoonaan euroon.

Analyysitalo Inderes odotti liikevaihdoksi 13,3 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 0,73 miljoonaa euroa, eli myynnin kasvu jäi odotuksista, mutta tulos ylitti odotukset.

Osake lähti hieman yli viiden prosentin nousuun keskiviikkona noin kello 10.25.

Fodelian liiketoiminta-alueet ovat foodservice-markkinan asiakkuuksiin painottuva Feelia sekä vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar.

Feelian liikevaihto nousi lähes 16 prosenttia vertailukaudesta. Konsernin ulkoista liikevaihtoa kasvatti kohonnut myynti hoivasektorille. Feelian myynti muille konserniyhtiöille laski katsauskaudella. Liikevoitto nousi 313 prosenttia vertailukaudesta 0,74 miljoonaan euroon.

Feelia on onnistunut palauttamaan kannattavuuden hyvälle tasolle tehostamalla tuotanto- ja logistiikkatoimintoja sekä viemällä inflaatiokehityksen aiheuttaman kustannusnousun eteenpäin myyntihintoihin.

Fodelia Retailin liikevaihto laski 4,6 prosenttia, mutta liikevoitto nousi 143 prosenttia 0,25 miljoonaan euroon. Verkkokaupan liikevaihto laski tammi-syyskuussa lähes 28 prosenttia, mikä kertoo ruuan verkkokaupan yleistä kehitystrendiä.

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola kertoo, että konsernin liiketoiminta kehittyi kolmannella kvartaalilla erittäin hyvin. Yhtiön liikevaihto kasvoi historian toiseksi korkeimmaksi.

Tahkola on erityisen tyytyväinen kannattavuuden kehitykseen.

”Erityisesti konsernin kannattavuuskehitykseen on syytä olla tyytyväinen. Konsernin liikevoitto yli kuusinkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja ylitti konsernin pitkän aikavälin 8 prosentin tavoitetason”, hän toteaa.

Feelian ja Marjavasun tuloskunto vahvaa

Tahkolan mukaan kolmannen kvartaalin kustannustaso on lomakaudesta johtuen muita kvartaaleja alhaisempi, mutta suurin vaikutus konsernin erittäin hyvään tulokseen oli Feelian ja Marjavasun vahva suorittaminen.

”Jo pidemmällä aikavälillä tehdyt toimenpiteet konsernin kannattavuuden nostamiseksi ovat kantaneet hedelmää.”

Vuotta aikaisemmin konsernin ja erityisesti suurimman tytäryhtiön Feelian tulosta laski raaka-aineiden ja muiden kustannusten voimakas nousu. Toimitusjohtajan mukaan inflaatiokehitys on jatkunut edelleen, mutta muutokset eivät ole olleet enää niin rajuja. Muiden yksiköiden liikevoitto nousi -0,82 miljoonasta eurosta 0,12 miljoonaa euroon.

”Konsernissa on pystytty omassa toiminnassa sopeutumaan kohonneeseen kustannustasoon sekä viemään tarvittavat hinnankorotukset eteenpäin myyntihintoihin”, Tahkola toteaa.

Feelian myynti on Tahkolan mukaan kehittynyt hyvin, ja liikevaihdon painopiste on siirtynyt entistä enemmän hoiva-asiakkuuksiin.

”Feelia sai katsauskaudella tärkeän päänavauksen päiväkotimarkkinaan, kun se voitti merkittävän sopimuksen lounasruoan ja välipalan toimittamisesta Pilke päiväkodit Oy:n yksiköihin. Yhteistyö on käynnistynyt noin neljän miljoonan euron vuositasolla. Feelian konsepti on skaalattavissa erilaisten toimijoiden tarpeisiin, ja uusi aluevaltaus päiväkotimarkkinassa on siitä merkittävä osoitus.”

Yhteisyritys Fodbarissa vielä petrattavaa

Fodelia Retailin verkkokaupan (Feelia Ruokakauppa) liikevaihto laski tammi-syyskuussa

27,6 prosenttia heijastaen ruuan verkkokaupan yleistä kehitystrendiä. Lihajalosteiden ja pitaleipien liikevaihto oli likimain edellisvuoden tasolla.

Fodelia Retailissa painopiste on ollut konsernissa kannattavuutta parantavissa toimenpiteissä.

”Tytäryhtiössä on käynnissä kustannusten sopeutusohjelma. Fodelia Retailin liiketoiminnassa on myös erittäin positiivisia asioita. Perunalastujen kysyntä on jatkunut vahvana, ja sipsitehtaalla tehtiin syyskuussa yksikön liikevaihtoennätys. Liiketoiminnan hyvän kehityksen lisäksi Real Snacksin tehtaalla Pyhännällä saavutettiin katsauskaudella BRCGS-sertifikaatti AA-luokituksella, joka on korkein mahdollinen tulos ennalta ilmoitetusta auditoinnista. Uuden, arvostetun laatusertifikaatin saavuttaminen on myös osoitus konsernin vastuullisuustyön etenemisestä”, toimitusjohtaja kertoo.

Fodelia-konserniin noin vuoden ajan kuuluneen Marjavasun liiketoiminta on kehittynyt Tahkolan mukaan todella hyvin. Liikevaihto on kasvanut ja kannattavuus on erittäin hyvällä tasolla.

”Kuopion mehutehtaalle investoidaan uusi pakkauskone, joka mahdollistaa uudenlaisten, myös pienempien, pussipakkausten valmistamisen foodservice-asiakkaille”, toimitusjohtaja toteaa.

Fodelian ja Bravedo Oy:n yhteisyritys Fodbarin liiketoiminta on jatkanut kasvua ja toimintaa on kehitetty edelleen. Nopean kasvun myötä kannattavuus on kuitenkin vielä matalalla tasolla.

Kustannussäästöohjelman hyödyt viimeisellä vuosineljänneksellä

Konsernin loppuvuoden näkymät ovat toimitusjohtajan mukaan säilyneet vahvoina. Feelian tuotteille näyttää nykyisessä kustannustehokasta ruokahuoltoa kaipaavassa ympäristössä olevan vahvaa kysyntää. Myös Marjavasun liiketoiminta jatkaa hyvää kehitystä, Tahkola ennustaa.

Fodelia Retailin kustannussäästöohjelman vaikutukset tulevat näkymään osittain jo neljännellä kvartaalilla, mutta täysimääräisenä ensi vuonna.

”Vaikka loppuvuonna ei aivan päästäisi konsernin kolmannen kvartaalin ennätystulokseen, koko vuoden tulos ylittänee selkeästi edellisvuoden kannattavuuden”, Tahkola toteaa.

Yhtiön johto säilyttää ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 45-52 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi kasvavan edellisvuoteen verrattuna, jolloin se oli 2,7 prosenttia. Ennusteeseen tuo kuitenkin epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon.