Rauramo: ”Fortum on hyvin erilainen ja paljon pienempi yhtiö” – yhtiö sopeuttaa toimintaansa

Fortum ylitti kolmannella vuosineljännekselle tulosennusteet. Yhtiö hakee tehostamisohjelmalla isoja säästöjä.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Energiayhtiö Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto laski heinä-syyskuussa 226 miljoonaa euroon viime vuoden 354 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus oli 210 miljoonaa euroa, joten Fortumin tuloslasku jäi odotettua alhaisemmaksi.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,31 eurosta 0,23 euroon.

Monet tekijät ovat painaneet alas energian hintaa. Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että Euroopassa energian hintoja ovat laskeneet viimeisimpien vuosineljännesten aikana nesteytetyn maakaasun merkittävänä jatkunut tuonti, riittävät kaasuvarastot ja energian kysynnän pienentyminen.

Lisäksi Pohjoismaissa satoi runsaasti heinä–syyskuussa, mikä kasvatti nopeasti vesivarantoja ja tulovirtaamaa. Myös Olkiluodon kolmosyksikön säännöllinen sähköntuotanto ja merkittävä kasvu tuulivoimatuotannossa lisäsivät runsaasti tarjolla olevaa kapasiteettia, Rauramo toteaa.

”Kuluneen vuosineljänneksen aikana sähkön hinnat heilahtelivat voimakkaasti johtuen varsinkin lisääntyneestä tuulivoimakapasiteetista, äkillisistä sähköntuotannon rajoituksista ja uusista toimitusvarmuutta koskevista huolenaiheista talven lähestyessä”, Rauramo toteaa.

Investointeja alas

Fortumin kolmannen neljänneksen tuloksessa näkyy Pohjoismaiden alhaisempi sähkön spot-hinta, mutta tehokkaan suojauksen ja onnistuneen fyysisen optimoinnin ansiosta yhtiön sähkönhinta oli hyvällä tasolla.

Generation-segmenttin tuloksen laskuun vaikutti erityisesti edellisvuotta alhaisempi saavutettu sähkönhinta, jonka vaikutusta kuitenkin osittain tasoitti vesivoiman tuotantomäärien kasvu.

Consumer Solutions- ja Muut toiminnot -segmenttien tulokset jatkoivat heikentymistään. Rauramon mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuloskehitys oli erittäin vahvaa, mutta kolmannella vuosineljänneksellä alkoi näkyä merkkejä markkinoiden ja kysynnän heikentymisestä.

Fortum keskittyy nyt epävarmuuden hallintaan.

”Jotta pystymme toimimaan ja onnistumaan mahdollisimman hyvin vallitsevassa epävarmuudessa, meidän täytyy muuttua ja kehittyä. Edellisvuoteen verrattuna Fortum on hyvin erilainen ja paljon pienempi yhtiö. Meidän on sopeutettava toimintojamme vastaamaan nykyistä rakennettamme”, Rauramo toteaa.

Koska Fortumin kysyntä on heikentynyt ja teollisuuden investoinnit ovat siirtyneet, alentaa yhtiö kasvuinvestointeja koskevaa ohjeistustaan sekä vuositasolla että kasvun osalta enintään 1,5 miljardista eurosta enintään yhteen miljardiin euroon vuosille 2023–2025.

Tehostamisohjelman tavoitteena isot säästöt

Fortumin toimintaympäristö ja yleinen luottamus talouteen ovat edelleen heikentyneet kesän jälkeen. Epävarmuus on lisääntynyt, näkyvyys on heikentynyt ja teollisuuden investointeja on siirtynyt. Samalla inflaatio ja korot ovat pysyneet korkealla.

Kannattavuutensa parantamiseksi ja pitkän aikavälin kilpailukykynsä varmistamiseksi Fortum käynnistää toiminnan tehostamisohjelman, jolla pyritään karsimaan kiinteitä kuluja ja turvaamaan kassavirta.

Fortumin tavoitteena on asteittain vähentää vuositason kiinteitä kustannuksia 100 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tehostamistavoite vastaa noin 10 prosenttia konsernin vuoden 2022 kiinteistä kuluista. Tehostamisohjelmassa Fortum aikoo varmistaa strategiaa tukevat priorisoinnit ja resurssit sekä hakee toimenpiteitä, joilla se voi parantaa heikommin kannattavien liiketoimintojen tuloksentekokykyä. Tavoitteen saavuttamisen yhtiö arvioi edellyttävän myös henkilöstövähennyksiä.