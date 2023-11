Yksinkertainen happotesti paljastaa kestävän kilpailuedun vallihautayrityksen

Jos yrityksellä on vallihauta, se voi tarjota sijoittajalle satumaisia tuottoja. Pörssihistoria kertoo, että vallihaudalla on väliä.

Coca-Cola on yksi maailman arvokkaimpia brändejä. Sen markkinoita on kilpailijoiden hyvin vaikea vallata.

Warren Buffett ja hänen edesmennyt yhtiökumppaninsa Charlie Munger ovat tulleet tunnetuksi siitä, että he etsivät sijoituskohteikseen osakkeita, joilla on kestävä kilpailuetu. Tämäntyyppisestä kilpailuedusta Buffett käyttää englannin kielen termiä ”moat” eli vallihauta.

Vallihauta on usein etu, jota on vaikea jäljitellä tai toistaa. Yritykset pyrkivät saavuttamaan vallihaudan, jotta ne voisivat siten tehokkaasti estää muiden yritysten tuoman kilpailun. Menestys houkuttelee alalle uusia kilpailijoita, ja ilman vallihautaa voi kilpailu päästä merkittävästi syömään niin yrityksen katetta kuin kasvuakin.

Yrityksen vallihauta saattaa perustua moniin eri tekijöihin. Se voi syntyä verkostovaikutuksesta, hinnoitteluvoimasta, patenteista, luonnollisesta monopolista, korkeista vaihtokustannuksista tai vaikkapa brändin tuomasta vallihaudasta.

GoPron menestystie kaatui vallihaudan puutteeseen

Historiasta löytyy useita esimerkkejä, joissa vallihauta on tarjonnut sijoittajille satumaisia tuottoja – tai vallihaudan puute on tuonut katkeria tappiota.

Uusimmassa uutiskirjeessään sijoittajat Brian Feroldi, Brian Stoffel ja Brian Withers kertovat esimerkin menestysyrityksestä, jolta kuitenkin puuttui kestävä kilpailuetu.

Tämä yritys on GoPro.

GoPro on amerikkalainen urheilu- ja kypäräkameroiden valmistaja, jonka perusti Nick Woodman oltuaan lainelautailemassa Australiassa vuonna 2002. Yritys myi ensimmäisen kameransa vuonna 2004.

Feroldi, Stoffel ja Withers kertovat, että kymmenen vuotta sitten harva yritys oli yhtä ”liekeissä” kuin GoPro.

”Sen kamerat olivat erittäin suosittuja. Liikevaihto yli kaksinkertaistui vuonna 2014 päättyneiden kahden vuoden aikana. Nettotulos nelinkertaistui”, sijoittajat kertovat.

Kuitenkin GoPro on ollut pitkäjännitteiselle sijoittajalle tavattoman kehno sijoitus. Osake kävi korkeimmillaan lokakuussa 2014, jolloin hinta oli hetkellisesti lähes 94 dollaria. Nyt osake noteerataan 3,6 dollarin hintaan.

GoPron osake on siis romahtanut korkeimmasta arvostaan 96 prosenttia.

Mikä selittää näin dramaattisen osakkeen romahtamisen? Feroldin, Stoffelin ja Withersin mukaan selitys löytyy vallihaudasta – tai tarkemmin sanoen sen puutteesta.

Yksi kysymys paljastaa vallihaudan tai sen puutteen

Mistä johtuen GoProlla ei sitten ollut vallihautaa?

Sijoittajien mukaan kattava tapa testata vallihaudan olemassaoloa on kysyä itseltään tämä yksinkertainen kysymys: Jos joku antaisi sinulle miljardi dollaria, jotta voisit luoda tuotteen, jolla voit varastaa markkinaosuuden alan johtavalta yritykseltä, voisitko tehdä sen?

”Jos voit luottavaisin mielin vastata ’kyllä’, kyseisellä yrityksellä ei todennäköisesti ole vallihautaa. GoPro epäonnistui tässä testissä. Se kohtasi joukon kopioijia (joiden budjetit olivat alle miljardi dollaria) ja kilpaili suoraan iPhonen kanssa”, sijoittajat kertovat.

Feroldin, Stoffelin ja Withersin mukaan saman haasteen kohtasivat FitBit, BeyondMeat ja Groupon, jotka kaikki tuhosivat valtavia määriä osakkeenomistajien varallisuutta.

Sen sijaan, jos millään rahamäärällä ei ole mahdollista varastaa liiketoimintaa pois, on kyseessä varmuudella vallihautayritys.

Amerikkalaisilla jättiyhtiöillä on kiistaton vallihauta

Sijoittajien mukaan viimeisten 10 vuoden aikana parhaiten menestyneet osakkeet ovat kaikki läpäisseet tämän testin. Tällaisia yrityksiä ovat olleet esimerkiksi teknojätit Amazon, Apple ja Alphabet. Niiden vallihauta on kiistaton ja tavallaan moninkertainen, jos sovelletaan sijoittajakolmikon happotestiä.

Sijoittajien yksinkertainen testi osoittaa, että miljardilla dollarilla niitä ei kaadeta, tuskin edes horjutetaan.

Miljardilla dollarilla ei olisi mahdollista ostaa lähimainkaan Amazonin tavarantoimituskeskusten verkostoa. Miljardilla dollarilla voisi kehittää Applen kanssa kilpailevan älypuhelimen, mutta kukaan ei ostaisi sitä. Eikä miljardilla dollarilla olisi mahdollista saada kuin kenties minimaalisen pieni osuus hakukonepalveluiden markkinaosuudesta.

Vaikka nämä kaikki kolme yhtiötä ovat luoneet vallihautansa ainakin osittain ylivertaisilla teknisillä kyvykkyyksillään, ei teknologia yksin ole vallihaudan edellytys. Tästä on esimerkki Warren Buffettin yksi suosikkisijoitus: The Coca-Cola Company. Se on maailman suurin alkoholittomien juomien valmistaja, jakelija ja markkinoija. Yhtiö työllistää suoraan 55 000 ja välillisesti yli 600 000 henkilöä noin 200 maassa.

”Markkinajohtaja ei tarvitse erinomaista teknologiaa vallihautaan. Coca-Cola-kloonin voisi luoda alle miljardilla dollarilla. Mutta onnea vain, jos pystyt syrjäyttämään yrityksen brändilupauksen ja jakelun”, Feroldin, Stoffelin ja Withers toteavat.

