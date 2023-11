Tarjoaako Helsingin pörssi nyt houkuttelevia tuottomahdollisuuksia?

Kotimaisten pörssiyhtiöiden arvostuskertoimissa on paljon nousuvaraa, kertoo Aktian allokaatiojohtaja.

Markkinoilla on nyt useita makrotalouden epävarmuustekijöitä. Ukrainan sodan, Lähi-Idän kriisin, korkeiden korkojen ja korkean inflaation lisäksi Kiinan aiemmin vauhdilla kasvanut talous on sakkaamassa. Viime viikolla julkaistun Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksi laski lukemaan 49,5. Ekonomistien konsensusennuste oli 50,8 ja syyskuun lukema oli 50,6.

Alle 50:n lukema indikoi teollisuustuotannon aktiviteetin heikentymistä. Tänä vuonna alle 50:n lukemia on aiemmin ollut tammikuussa, huhtikuussa ja heinäkuussa.

Kiinan kasvunäkymien pettäminen koronan jälkeisestä avautumisesta huolimatta on myös lyönyt Eurooppaa ja Pohjoismaita kovalla kädellä kehittyvien markkinoiden lisäksi, toteaa Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring pankin tuoreimmassa markkinakatsauksessa.

Helsingin pörssin kurssikehitys viiden vuoden ajalta.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että eurooppalaisten osakkeiden arvostustasot ovat selvästi alhaisemmat kuin Yhdysvalloissa, jossa arvostuskertoimet ovat nousseet korkealle.

”Yhdysvaltain ulkopuolisen osakemarkkinan arvostus peilaa varsin hyvin teollisuuden heikkoa tilannetta. Arvostukset ovat selvästi pitkän aikavälin tason alapuolella sekä Euroopassa että erityisesti Pohjoismaissa (pl. Novo Nordisk) ja Suomessa”, Moring toteaa.

Aktian näkemyksen mukaan houkuttelevimmat mahdollisuudet sijoittajille tarjotaankin näillä markkinoilla, jossa heikkous on varsin laajapohjaisesti huomioituna. Moringin mukaan tilanteella on mahdollista kääntyä tulosennusteiden kautta paremmaksi talven aikana.

Joko Helsingin pörssin käänne käsillä?

Helsingin pörssi on tarjonnut viime vuodet lähinnä pettymyksiä.

”Maantieteellisistä alueista kotimainen osakemarkkinamme on ollut tänä vuonna yksi heikoimmista koko maailmassa. Helsingin pörssistä puuttuvat isot terveydenhuolto- tai lääkenimet, isot kuluttajatuoteyhtiöt ja teknologianimet”, Moring toteaa.

Allokaatiojohtaja muistuttaa kuitenkin, että Helsingin pörssissä on listattuna erittäin laadukkaita teollisuusyhtiöitä, konepajoja ja muita investointihyödykkeitä valmistavia yhtiöitä.

”Näiden näkymät ovat vielä synkät, mutta tilanteen tasaantuessa arvostukset jättävät paljon nousuvaraa. Suunnitelmissamme on kasvattaa kotimaisten osakkeiden painotusta salkussa syksyn mittaan.”

Moringin mukaan heikossa talousympäristössä sijoittajan on erityisen tärkeää kiinnittää huomionsa sijoituskohteen laatuun.

”Yli ajan laadukkaat yhtiöt tuottavat paremmin kuin heikommassa asemassa olevat yhtiöt. Erityisesti rahoitusaseman vakaus ja kyky luoda orgaanista kasvua ovat tärkeitä.”

Allokaatiojohtajan mukaan sijoittajan kannattaa jatkossa kiinnittää huomio laatuyhtiöiden ja kasvua toimittavien yhtiöiden lisäksi niihin yhtiöihin, joiden hinnoittelu on kärsinyt kovaa viime aikoina.

”Monet hyvin johdetut syklisillä toimialoilla toimivat yritykset ovat jo erittäin edullisesti arvostettuja. Toisin sanoen, hinnoissa on jo paljon huonoja uutisia. Näissä yhtiöissä on huomattava potentiaali, kun tilanne jossain vaiheessa alkaa vakautua. Ja vaikka talousympäristö heikkenisi entisestään, on mahdollista, että syklisimmissä osakkeissa kehitys on jo pitkälti hinnoiteltu.”

Moringin mukaan tällaisten huonosti kehittyneiden joukkoon voi lukea esimerkiksi Suomen ja laajemmin Pohjoismaiden markkinat tai tyylinä esimerkiksi pienyhtiöt, joiden kehitys on kaikkialla maailmassa ollut erittäin heikkoa jo pidemmän aikaa.

Vientiluvut eivät lupaa hyvää

Pörssiyhtiöiden käänne ei kuitenkaan välttämättä ala hetkessä.

Kotimaisten konepajojen osakekurssit ovat pudonneet kaksinumeroisin prosenttiluvuin yhtiöiden kolmannen kvartaalin huipputulosten julkistamisen yhteydessä. Pörssikonkari Hannu Angervuo ei ole tässä vaiheessa vielä kovin toiveikas.

”On ikävä ampua alas toiveikkuutta, mutta Helsingin pörssin syklin kurssipohja ei ole vielä tullut vastaan, kun katsoo erityisesti Euroalueen talouden alakuloa ja pörssiyritysten kannattavuuden jyrkkää heikkenemistä”, Angervuo toteaa SalkunRakentajan haastattelussa.

Suomen kaksi vientimaata eli Saksa ja Ruotsi rämpivät nyt nollakasvussa. Ennusteista voi poimia vain pientä vauhdittumista ensi vuodelle. Euroalueen pörssiyhtiöiden tulokset kääntyvät ennusteiden mukaan nousun puolelle vasta ensi vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

”Helsingin pörssin menestyminen on merkittävästi kiinni vientiyhtiöistä, mikä on jäänyt ja jää liikaa paitsioon pörssi- ja ekonomistipiireissä, Angervuo lisää.

Helsingin pörssi nousee tai laskee pitkälle vientiyhtiöiden tahdissa, eli 25 suurinta eli teollisuusyhtiötä tekevät valtaosan kurssikehityksestä ja tuloksesta.