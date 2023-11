Kiinalaisautojen vyöry kiihtyy – luksusluokan Hongqi-sähköautojen myynti alkaa Suomessa

Sähköautojen suosio kasvaa vauhdilla, kun uusia autoja vyöryy markkinoille useilta eri autovalmistajilta.

Tänä vuonna jo noin kolmannes kaikista Suomen ensirekisteröidyistä henkilöautoista on ollut täyssähköautoja. Tammi-lokakuun aikana täyssähköautoja on ensirekisteröity noin 25 000, joista Teslan osuus oli runsaat 5 000 kappaletta.

Hedin Automotive aloittaa kiinalaisten täyssähköisten Hongqi-luksusautojen myynnin Suomessa.

Hongqi on FAW-autonvalmistajan merkki ja se on valmistanut eksklusiivisia luksusluokan autoja jo vuodesta 1958. Hongqin tavoitteena on kehittyä Kiinan johtavaksi premium-autojen valmistajaksi ja merkki laajenee nyt voimakkaasti Euroopassa useille uusille markkinoille. Yhtiö kuuluu Kiinan kolmen suurimman autoteollisuuskonsernin joukkoon.

Suomessa myyntiin tuleva malli on Hongqi E-HS9, jota valmistetaan sekä 7-paikkaisena Premium-mallina että 6-paikkaisena Exclusive-mallina.

Autojen myynti toteutetaan Suomessa samalla kaavalla kuin suomalaisten suosion saavuttaneiden MG-täyssähköautojen: Hongqi-autot myydään ruotsalaisen sisaryrityksen Hedin Premium Car AB:n varastosta ja Ruotsissa ensirekisteröidyt autot tuodaan Suomeen ajamattomina. Hedin Premium Car AB on Hongqin virallinen maahantuoja ja jakelija.

Korkea hintaluokka

Hongqi E-HS9 on luksusluokan täyssähköinen SUV, jolla on pituutta 5,2 metriä. Hongqi-luksusautoihin kuuluu ylellinen varustelutaso vakiona.

­”Laatu ja viimeistely näkyy ja tuntuu kaikissa materiaaleissa. Nahkapenkit ovat sähköisesti säädettävissä ja niissä on sisäänrakennettu lämmitys ja jäähdytys. Etupenkeistä löytyy lisäksi säädettävä hierontatoiminto. Perusvarusteluun kuuluu kaksi isoa, integroitua näyttöä, joista muun muassa ajotietokone, multimediajärjestelmä, ilmastointi ja navigointi ovat säädettävissä. Lisäksi Hongqi-applikaatio tarjoaa monipuolisen ja kattavan etähallinnan moneen toimintoon”, sanoo Hongqi-autojen projektijohtaja Jon Höckerstedt.

Myös turvallisuusasiat on huomioitu ja varustelutasoon kuuluvat muun muassa 12 pysäköintitutkaa, neljä kameraa eri puolilla autoa, kuolleenkulman varoitin sekä automaattinen hätäjarru.

Suomessa myytävät autot ovat 7-paikkainen Hongqi E-HS9 Premium ja 6-paikkainen Hongqi E-HS9 Exclusive. Premiumin jälleenmyyntihinta on 74 900 euroa ja Exclusiven 84 900 euroa.

Molemmissa autoissa 99 kilowatin kokoinen akku, joka tarjoaa jopa 465 kilometrin toimintaetäisyyden. Autot ovat saatavilla valkoisena, harmaana ja mustana, joko yksi- tai kaksivärisenä. Hongqin merkkihuolto on keskitetty Helsinkiin Hedin Automotiven Herttoniemen toimipisteeseen.

Kiinalaisautot valtaavat vähitellen markkinoita

Kiinalaiset sähköautot alkavat näkyä vähitellen Suomen katukuvassa. Niiden eturintamassa on tähän asti kulkenut MG, jonka kilpailuetuna on hinta. Sen myydyimmän mallin, viistoperämalli MG4:n, lähtöhinta on vain 27 900 euroon.

Myös kiinalainen autojätti BYD on tänä vuonna aloittanut myynnin Suomessa. Yhtiö oli viime vuonna maailman suurin ladattavien autojen valmistaja.

Kiinalaisten autojen markkinaosuus Euroopassa on vielä pieni, mutta osuus on vääjäämättömän autoilun sähköistymisen ansiosta kasvussa. Vuosi sitten niiden markkinaosuus oli vain 3,9 prosenttia, mutta tämän vuoden syyskuuhun mennessä Euroopassa myydyistä sähköautoista 8,2 prosenttia on ollut kiinalaisia, kertoo The Guardian.

Kiinan etuna sähköautomarkkinoilla on se, että maa hallitsee tarvittavien akkujen arvoketjua. Siksi eurooppalaisten autonvalmistajien on pelätty olevan pulassa kilpailussa kiinalaisia haastajia vastaan.

Muitakin syitä eurooppalaisten autovalmistajien ahdinkoon on.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti syyskuussa, että komissio aloittaa tutkinnan kiinalaisten autonvalmistajien saamista valtiontuista. Von der Leyenin mukaan kiinalaisvalmistajien sähköautojen hinnat on painettu keinotekoisen mataliksi mittavien valtiontukien avulla.

Tutkinta saattaa johtaa EU:n rangaistustulleihin kiinalaisille sähköautoille.