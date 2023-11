Kamux laajentaa Saksassa – laaja ristiinmyyntiverkosto oleellinen osa liiketoimintamallia

Kattava myymäläverkosto on Kamuxin kasvustrategian oleellinen osa. Tätä verkostoa yhtiö pyrkii rakentamaan 83 miljoonan väestön Saksassa.

Käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut Kamux on menettänyt poikkeuksellisen paljon pörssin markkina-arvostaan viime vuosien aikana. Yhtiöllä on täysi työ palauttaa sijoittajien luottamus. Kamux luottaa vahvaan kasvustrategiaan, jossa se laajentaa toimintaansa Keski-Eurooppaan.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se jatkaa toimintansa laajentamista Saksassa ja avaa uuden myymälän Ala-Saksin Hamelniin joulukuun 2023 alussa. Uusi myymälä sijaitsee Kamuxille uudella alueella lähellä Hannoveria, Mindeniä ja Bielefeldiä, ja sen läheisyydessä asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä.

Lisäksi Kamuxin Heiden myymälä on muuttanut ja Ahrensburgin myymälä tulee muuttamaan uusiin tiloihin. Nämä myymälät sijaitsevat kumpikin Hampurin pohjoispuolella. Hamelnin myymälän avaamisen jälkeen Kamuxilla on Saksassa yhteensä yhdeksän myymälää.

”Avaamalla myymälän Hamelniin jatkamme myymäläverkostomme rakentamista ja laajentamista Saksassa Hampurin alueen ulkopuolella. Näin pystymme jatkossa palvelemaan entistä suurempaa joukkoa sekä ostavia että myyviä asiakkaita ja parantamaan brändimme tunnettuutta Saksassa”, sanoo Martin Verrelli, Kamuxin Saksan maajohtaja.

Hamelnin uusi myymälä sijaitsee Hampurin alueen myymälöiden ja toukokuussa avatun Dürenin myymälän puolessa välissä. Sijainti vilkkaasti liikennöidyn B1-moottoritien varrella on erinomainen, sillä alueella on useita autoalan liikkeitä sekä muita myymälöitä, ja sinne on helppo tulla. Myymälän alueella voidaan pitää esillä noin 150 autoa.

Kattava myymäläverkosto oleellinen osa palvelukonseptia

Maantieteellisen laajentamisen lisäksi Kamux uudistaa ja optimoi Saksan myymäläverkostoaan.

”Kesän aikana Heiden myymälämme muutti uusiin tiloihin, joissa voimme pitää esillä noin 120 autoa. Ahrensburgin myymälä muuttaa vuoden 2024 alussa tiloihin, joihin mahtuu noin 200 autoa. Lisäksi teemme Nedderfeldin myymälässä merkittävän remontin. Uusien ja päivitettyjen tilojen avulla pystymme pitämään esillä laajemman valikoiman eri automerkkejä ja -malleja, ja tarjoamaan asiakkaillemme näin entistä paremman ostokokemuksen”, Martin Verrelli jatkaa.

Kamuxin osakekurssin kehitys viiden vuoden aikana.

Kattava myymäläverkosto on olennainen osa Kamuxin ristiinmyyntikonseptia, jossa yhtiön koko autovalikoima on kaikkien myymälöiden myytävissä ja asiakkaat voivat valita heille sopivimman tavan asioida.

Myymäläverkosto myös sujuvoittaa koeajojen ja autojen toimitusten järjestämistä digitaalisten kanavien kautta asioiville asiakkaille, samoin kuin vaihtoautojen vastaanottoa.

Kamuxin tavoitteena on kasvaa yli 20 prosenttia vuosittain. Tosin tänä vuonna yhtiö tuskin pääsee tavoitteeseensa, sillä tammi-kesäkuun aikana liikevaihto laski 1,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Kasvu sakannut väliaikaisesti

Yhtiön strategiassa sen tavoitteena saumaton monikanavainen asiointi sekä markkinoiden paras digiostopolku. Yhtiö hyödyntää asiakaspalvelussa konseptimme vahvuuksia, kuten juuri ristiinmyyntiä.

Autokauppaketju pyrkii myös tehostamaan ja teollistamaan prosessejaan sekä logistiikkaansa. Kamux avaajatkossa vähemmän mutta isompia myymälöitä. Yhtiö kehittää autojen tarkastuksia ja autoihin liittyvää prosessointia – pyrkimyksenä pitää kiinteät kulut alhaisina.

Toisella vuosineljänneksellä Saksassa markkinan kehityksessä oli suuria alueellisia eroja, ja Kamuxille merkittävällä Schleswig-Holsteinin alueella Pohjois-Saksassa kehitys oli kuitenkin negatiivista. Yleisen markkinoiden positiivisen vireen myötä Kamuxin myymien autojen lukumäärä kuitenkin kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähes 10 prosenttia.

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen totesi elokuussa, että Kamuxin liiketoimintamalli on vahva, ja Handelsbanken uskoo yhtiön kasvavan hyvää vauhtia kaikilla markkinoilla pitkällä tähtäimellä.

”Markkinat ovat olleet pehmeät, koska kuluttajat ovat olleet paineessa ja kulutuspreferenssit ovat siirtyneet kohti hybridi- ja sähköautoja”, analyytikko totesi.