Tässä Suomen nopeimmin kasvavat teknoyritykset – kärjessä pelifirma Metacore, hopealla pörssiyhtiö Kempower

Suomalainen Metacore on yksi maailman nopeimmin kasvavista mobiilipeliyhtiöistä.

Deloitten Technology Fast 50 -ohjelmassa etsittiin jo kahdeksattatoista kertaa Suomen nopeimmin kasvavia teknologiayrityksiä, joissa tekoäly näyttäytyy yhä vahvemmin. Listauksessa kasvun mittarina käytettiin liikevaihdon kasvua vuosina 2019–2022.

Deloitten Technology Fast 50 -voittajaksi nousi tänä vuonna historiallisesti toista kertaa peräkkäin mobiilipeliyritys Metacore Games. Yritys on kasvanut kolmen vuoden aikana vuosina 2019–2022 huimat 89 319 prosenttia, joka on Fast 50 -ohjelman kaikkien aikojen ennätys.

”Voittaja Metacore Games on onnistunut pitämään yllä vahvan kasvunsa. Yritys on huikea suomalainen menestystarina ja sen ennennäkemättömät kasvuluvut ovat jälleen osoitus maailmanluokan osaamisesta”, toteaa Deloitten Fast 50 -ohjelmasta Suomessa vastaava asiantuntija Petteri Tulikoura.

Kasvun avain on osaava tiimi

Metacore Games on yksi nopeimmin kasvavista mobiilipeliyrityksistä maailmalla ja se nousee kirkkaasti Deloitten Technology Fast 50 -listan ykköseksi vuonna 2023.

”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä toistamiseen saamastamme Technology Fast 50 -listauksen voitosta. Tavoitteemme on viihdyttää satoja miljoonia pelaajia vuosikymmenien ajan, ja olemme vasta pääsemässä vauhtiin”, kertoo Metacore Gamesin toimitusjohtaja Mika Tammenkoski

Tammerkosken mukaan peliyhtiö uskoo tarinankerronnan, yhteisön ja erottuvan markkinoinnin voimaan.

”Pysähtymätön kasvumme valaa uskoa siihen, että nämä ovat olleet oikeita strategisia valintoja. Tärkein menestyksemme avain on kuitenkin ennen kaikkea osaava tiimimme”, hän painottaa.

Toiselta sijalta löytyy sähköajoneuvojen pikalatauslaitteita valmistava lahtelainen pörssiyhtiö Kempower ja kolmanneksi listalla kipusi toistamiseen tarkkoja mikroskooppiskannereita terveydenhuoltoalalle valmistava Grundium.

”On ilahduttavaa nähdä kärkikolmikossa uusi tulokas, tuoteyhtiö Kempower, joka vastaa liikenteen sähköistymisen ja vihreän siirtymän tarpeisiin. Yritys on pystynyt lyömään pöytään uskomattomat kasvuluvut, joiden varjossa monet kilpailijat kalpenevat. Listan kolmossijan säilyttänyt Grundium on kyennyt jatkamaan huimaa ja erinomaisen kannattavaa kasvutarinaansa”, Tulikoura toteaa.

Moni kasvuyritys hyödyntää jo tekoälyä

Deloitten tuorein Technology Fast 50 -lista täyttyi nopeasti kasvaneista teknologiayrityksistä, joissa tekoäly näyttäytyy yhä vahvemmin ja joissa tekoälypohjaiset lähestymiset ovat olleet jopa kasvun avain.

Deloitten tuoreen Euroopan laajuisen talousjohtajatutkimuksen, CFO Surveyn, mukaan noin viidennes suomalaisista ja EU-yrityksistä sanoo generatiivisen tekoälyn olevan tärkeä tai todella tärkeä tekijä yrityksen strategian kannalta.

Suomessa suurinta hyötyä generatiivisesta tekoälystä toivotaan erityisesti asiakaskokemuksen kehittämisessä ja kustannusten vähentämisessä.

”Talousjohtajatutkimuksemme mukaan Suomessa ylivoimaisesti suurimpana hidasteena generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä nähdään osaavan henkilöstön puute. Tekoälyä hyödyntävät kasvuyhtiöt ovat kuitenkin pystyneet tunnistamaan kovan kilpailun parhaista asiantuntijoista markkinalla jo vuosia sitten. Tekoäly näkyy mitä todennäköisimmin tulevaisuudessa yhä vahvemmin yrityksien liikeideoissa ja strategisissa valinnoissa”, ennustaa Tulikoura.

Tämän vuoden Technology Fast 50 -listalle yltäneistä yrityksistä muun muassa Iceye, Datacrunch, Serviceform, Front AI, Awake.AI, ja Talentadore hyödyntävät tekoälyä yrityksensä toiminnassa tai kehittävät sitä itse.

Tekoälyn pioneeriyritys Awake.AI tarjoaa tekoälyllä paranneltua ohjelmistopohjaa satamille ja merenkululle. Yritys panostaa tekoälyn lisäksi myös vastuullisuuteen ja nappasi tänä vuonna Deloitten Technology Fast 50 -listauksen yhteydessä jaettavan vastuullisuuspalkinnon, Impact Awardin.

”Awake.AI missiona on johtaa satama- ja merilogistiikka kestävään ja älykkääseen toimintaan, koska se ei ole kumpaakaan tällä hetkellä. Suurin osa prosesseista on manuaalisia: suunnitelmia tehdään excelillä tai kynällä ja paperilla, toimijat tietävät vasta 24 tuntia aikaisemmin mitä tulee tapahtumaan ja kommunikointiin käytetään sähköpostia, puhelinta tai jopa faxia. Tämä johtaa siihen, että laivat odottavat satamassa noin 40 prosenttia ajastaan ja 40 prosenttia kapasiteetista jää käyttämättä”, kertoo Awake.AI:n toimitusjohtaja Karno Tenovuo.

Tenovuon mukaan merilogistiikan päästöjä voidaan pienentää 40 prosenttia optimoimalla satamakäynnit ja merimatkat.

”Logistiikan optimointi on kustannustehokkain ja nopein tapa saavuttaa päästötavoitteet. Olemme otettuja saamastamme vastuullisuustunnustuksesta”, iloitsee Tenovuo.

TOP 3 -yritykset

1) Metacore

Metacore on suomalainen peliyhtiö, joka rakentaa maailmanluokan peliportfoliota. Yhtiön ensimmäisellä, vuonna 2020 julkaistulla Merge Mansion -pelillä on jo yli 50 miljoonaa pelaajaa. Metacore on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista peliyhtiöistä.

2) Kempower

Vuonna 2017 perustettu lahtelainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteita valmistava yritys. Yritys listautui pörssiin vuonna 2021. DC-pikalataukseen tarkoitettujen ratkaisujen kysyntä on yrityksen tärkeä kasvun ajuri.

3) Grundium

Vuonna 2015 perustettu tamperelainen yritys, joka valmistaa digitaalisia mikroskooppiskannereita. Yritys on tänä vuonna investoinut uusien tuotteiden kehittämiseen ja tulevaisuuden kasvuun.

Technology Fast 50 -ohjelman kautta Deloitte tukee suomalaisten kasvuyritysten näkyvyyttä ja kasvua sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti.