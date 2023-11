Kemppi palkittiin onnistuneesta strategisesta päätöksestä irrottaa Kempower omaksi yhtiökseen  

Perheyhtiö Kemppi Group saa Vuoden Strategiateko-tunnustuksen pikalatausratkaisujen valmistaja Kempowerin onnistuneesta spin-off:sta.

Spin-off-yritys syntyy, kun yrityksen jokin liiketoiminta-alue irrotetaan yrityksestä uudeksi yritykseksi. Spin-offeja syntyy myös tutkimuslähtöisesti esimerkiksi korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kautta.

Palkinnon jakaa Suomen strategisen johtamisen seura SSJS ry. Järjestö jakaa vuosittain Vuoden Strategiateko -palkinnon.

SSJS:n mukaan palkinnon mahdollisti Kemppi Oy:n vahva teknologiaosaaminen ja sen sisäinen innovatiivinen kehitystyö osaamisen ja hitsausratkaisujen laajentamisessa lataustoimintaan. Ketterä ja oikea-aikainen tarttuminen kansainväliseen ajoneuvojen sähköistymistrendiin on osoittautunut onnistuneeksi strategiseksi päätökseksi.

Kempower suunnittelee ja valmistaa luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Yhtiö keskittyy kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Tuotekehitys ja tuotanto sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.

Vuoden strategiateko-finaalissa esitetyllä videolla Teresa Kemppi-Vasama ja Antti Kemppi kertovat miten sisaryhtiö Kempower syntyi.

Yhtiö on laajentunut orgaanisesti, esimerkiksi rakentamalla Yhdysvaltoihin uuden tuotantolaitoksen. Kempowerin vuosi 2022 oli erinomainen. Liikevaihto kasvoi lähes 300 prosenttia ja oli yli 100 miljoonaa euroa.

”SSJS palkitsee Kemppi Groupin erityisesti siksi, että Kempowerin strategian toteuttamisessa on onnistuttu ja valittu strategia on ollut tuloksekas. Strategia on onnistuneesti hyödyntänyt Kempin perinteistä ydinosaamista tehovirtalähteistä. Strategian avulla on lisäksi haettu rohkeasti kansainvälistä kasvua, mikä on hyvä esimerkki muillekin suomalaisyrityksille”, sanoo SSJS:n puheenjohtaja Jouni Flyktman.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle joulukuussa 2021. Sen jälkeen osake on noussut 235 prosenttia. Korkeimmillaan osake kävi 52 eurossa, mutta kolmannen vuosineljänneksen odotettua alhaisemmat tilaukset saivat osakkeen laskuun.

Myös pääomistaja Kempin osakekaupat saattoivat laskea osakekurssia. Kemppi Group myi kuluvan vuoden marraskuun alussa suomalaisille ja kansainvälisille sijoittajille 3,4 miljoonaa Kempowerin osaketta 30 euron osakekohtaiseen hintaan. Suuromistajan myyntipotti nousi s102 miljoonaan euroon.

Kemppi Group on edelleen Kempowerin suurin osakkeenomistaja vajaan 62 prosentin omistusosuudella osakkeista ja äänistä.

Kemppi Groupin hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi kertoo, että Kemppi Oy on ollut Kempin perheen omistuksessa jo lähes 75 vuoden ajan, ja yhtiö aikoo jatkaa tästä eteenpäinkin Kempowerin pääomistajana.

”Koemme, että Kempowerin matka on vasta alkanut, ja haluamme olla vahvasti mukana tällä matkalla yhdessä muiden osakkeenomistajien, Kempowerin työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, Kemppi toteaa.

Suomen strategisen johtamisen seura SSJS ry on Suomen johtava strategia-ammattilaisten verkosto. Seuran tehtävänä on johtaa rohkeaa strategiakeskustelua, joka auttaa organisaatiota tekemään strategisesta johtamisesta kilpailuedun.