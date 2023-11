Kuukauden rahastot: Jatkuuko Intian osakemarkkinoiden nousu

Intian suurimpia yhtiöitä seuraava indeksi on noussut vuoden alusta yhdeksän prosenttia.

Intian markkinoita seuraavat osakeindeksit ovat lähellä kaikkien aikojen huippujaan. Intian viittäkymmentä suurinta yhtiötä seuraavan Nifty-indeksin eteenpäin katsova P/E-luku on 19 luokkaa.

Se ei ole kuitenkaan epätavallista, sillä yhtiöiden tuloksiin markkina-arvoa suhteuttava kerroin on liikkunut parinkymmenen ympärillä lähes vuosikymmenen ajan. Kymmenen vuoden keskiarvo on 17,4.

Intian osakemarkkinoiden arvostusta voi perustella usealla syyllä.

Intian väestö on nuorta keskimäärin 28 vuoden ikäinen ja väestö kasvaa noin kymmenellä miljoonalla vuodessa. Vaikka väestönkasvu ei yksinomaan vaurastuta kansakuntia, pitää se yllä toiveita talous- ja tuloskasvusta. Intian suurimpien listattujen yhtiöiden tulokset ovat kasvaneet kuluneena vuonna 16 prosenttia.

Lisäksi Intian keskuspankin korkosyklisssä odotetaan käännettä, mikä tukee pörssiyhtiöiden arvostuksia. Myös Intian valtiolliset ja yksityiset investoinnit ovat kasvussa sekä kauppa BRICS- ja arabimaiden kanssa. Intiasta on myös povattu voittajaa, kun länsiyhtiöt vähentävät riippuvuuttaan Kiinasta.

Vaikka kehittyneille osakemarkkinoille sijoittavat osakerahasto ovat painottaneet Intiaa, kansainvälisten sijoittajien omistusosuus intialaisyhtiöistä on verrattain matala. Sen sijaan erityisesti intialaisten keskisuurten yritysten arvostuksia ovat nostaneet kotimaisten sijoittajien kasvaneet sijoitukset.

Vaikka Intian bruttokansantuote on maailman kolmanneksi suurin, sen bruttokansantuote henkilöä kohden on yhä Kongon, Norsunluurannikon tai Nicaraguan tasolla. Intian ja Kiinan bruttokansantuotteet olivat samalla tasolla 35 vuotta sitten, mutta Kiinan kehitys on ollut huomattavasti nopeampaa.

Intialla on luonnollisesti myös paljon haasteita. Intia on perinteisesti nähty maana, jossa kulttuuri on vahva mutta hallinto on heikko. Poliittiset riskit ja valuutan mahdollinen heikentyminen ovat sijoittajan kannalta keskeisimpiä riskejä. Intian osakemarkkinoiden arvostuksen vuoksi, sijoittajan on uskottava tuloskasvun jatkumiseen.

Suomalaisen sijoittajan ulottuvilla on kymmenkunta Intiaan sijoittavaa rahastoa. Niistä kolme on saanut rahastoja arvioivalta MorningstariIlta neljä tähteä. Tähdet kuvastavat rahaston riskikorjattua tuottoa.

Rahasto Jupiter India Select PineBridge India Equity Mirae Asset ESG India Sector Leader Juoksevat kulut 2 % 2 % 1,8 % Morningstar 4 4 4 Tuotto, 12 kk / YTD +20 % +4,5 % +2,5 % Osakkeita 73 48 N/A Rahaston koko 290 miljoonaa $ 840 miljoonaa $ 320 miljoonaa $ Viisi suurinta sijoitusta Godfrey Phillips

State Bank of India

Fortis Healthcare

Sun Pharmaceuticals

Hindustan Petroleum Shree Cement

HDFC Bank

Bank of Baroda

Bajaj Finance

State Bank of India ICICI Bank

HDFC Bank

Infosys

Axis Bank

HCL Technologies

Kehittyvien markkinoiden rahastojen tapaan, kaikilla kolmella rahastolla on suuri paino rahoitusalan yrityksissä eli pankeissa. Kolmen valitun rahaston rahoitussektorin paino vaihtelee 25 prosentista yli 40 prosenttiin. PineBridgen rahastolla paino on suurin ja väliin osuu Miraen rahasto 33 prosentilla.

Esimerkiksi HDFC Bank löytyy kahden rahaston suurimpien omistusten listalta. Sen osakekurssi on laskenut tänä vuonna alle kymmenen prosenttia. Markkina-arvolla mitattuna HSFC on yksi Intian ja koko maailman suurimmista pankeista. Sillä on 200 000 työntekijää ja 8400 pankkikonttoria.

Jupiterin rahaston hyvää tuottoa voi selittää osin rahoitusalan alhaisin paino. Sillä on rahastossaan myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä lähes 60 prosentin edestä. Toisin kuin länsimarkkinoilla pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat pärjänneet hyvin Intian pörssissä. Miraen rahastossa pieniä ja keskisuuria yhtiöitä on vain alle neljännes.

PineBridgen rahasto on ainoa, joka läpinäkyvästi kertoo sijoitustensa keskeiset arvostusluvut. Sen sijoitusten keskimääräinen P/E-luku on 14,5 eli merkittävästi markkinoiden keskiarvoa alhaisempi. Keskimääräinen P/B-luku on 2,4 ja ROE 18,6 prosenttia. Sen omistamilla yhtiöillä on velkaa varsin kohtuullisesti, 61 prosenttia, suhteessa omaan pääomaan.

Viiden vuoden aikajänteellä kolmen rahaston toteutuneet tuottoerot korostuvat. Jupiterin rahasto on tuottanut 76 prosenttia, PineBridgen 10 prosenttia ja Miraen 45 prosenttia. Menneiden tuottojen näkökulmasta PineBridgen läpinäkyvyys ei vielä vakuuta, vaan Jupiter on onnistunut osakepoiminnassa selkeästi parhaiten – prosenttiyksikön omaa vertailuindeksiään paremmin.