Ympäristöratkaisuja tarjoava Lamor aikoo listautua Helsingin pörssin päälistalle

Öljynpuhdistuslaitteita toimittava Lamor on kasvanut vahvasti. Yhtiö näkee listautumisen päälistalle luonnollisena jatkumona.

Lamor Corporation on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Listautuminen on ehdollinen sille, että Nasdaq Helsinki hyväksyy yhtiön listalleottohakemuksen ja että Finanssivalvonta hyväksyy listautumisen yhteydessä laaditun listalleottoesitteen.

Lamor on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö. Yhtiö on erikoistunut ympäristönsuojeluun, maanpuhdistukseen ja materiaalinkierrätykseen. Yhtiön tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti johtava kokonaisvaltaisia ympäristöratkaisuja tuottava yritys.

Kaupankäynnin Lamorin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 23. marraskuuta. Samalla yhtiö on pyytänyt, että sen osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin ylläpitämältä First North Growth Finland -markkinapaikan Premier-segmentiltä.

Suunnitellun listautumisen tavoitteena on tukea Lamorin strategisten tavoitteiden toteutumista, edistää Lamorin osakkeiden omistuspohjan laajenemista sekä likviditeetin kasvua pitkällä aikavälillä, sekä parantaa Lamorin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa.

”Listauduimme noin kaksi vuotta sitten Nasdaq First North Premierille ja laskimme liikkeeseen vihreän joukkovelkakirjalainan aiemmin tänä vuonna. Näemme siirtymisen Nasdaq Helsingin päälistalle luonnollisena jatkumona pääomamarkkinapolullamme”, kommentoi Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus LAMOR ja ISIN-tunnus FI4000512488 säilyvät ennallaan. Lamor noudattaa tästä päivästä alkaen säännellyllä markkinalla listattujen yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta koskevaa sääntelyä.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 128 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli viime vuonna 12 prosenttia. Lamorin kasvu on ollut vahvaa, kun vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 48 miljoonaa euroa.