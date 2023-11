Martela käänsi tehostamistoimilla tuloksen plussalle

Martela on reagoinut haastavaan markkinatilanteeseen sopeuttamalla kulutasoaan.

Toimistoratkaisuja tarjoavan Martelan vuosi on ollut raskas. Haasteet ovat olleet samat viime vuoden lopulla. Sota Ukrainassa on tuonut markkinoille epävarmuutta ja aiheuttanut merkittäviä hinnankorotuksia ja saatavuushaasteita raaka-aineissa. Lisäksi markkinatilanteeseen on negatiivisesti vaikuttanut inflaation kasvu ja korkojen nousu.

Tunnelin päässä näkyy kuitenkin valon kajastus.

Vaikka yhtiön liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 2,9 prosenttia vertailukaudesta 24,5 miljoonaan euroon, ylitti se silti selvästi toisen neljänneksen 19,4 miljoonan euron liikevaihdon.

Lisäksi heinä-syyskuussa tulos oli positiivinen. Kun toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli tappiolla -2,9 miljoonaa euroa, ylsi Martela kolmannella vuosineljänneksellä niukasti positiiviseen 0,8 miljoonan liikevoittoon. Vertailukaudella liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes odotti Martelalta 25,1 miljoonan euron liikevaihtoa ja 0,4 miljoonan euron liikevoittoa. Tuloskehitys siis ylitti Inderesin ennusteen.

Toimitusjohtaja Ville Taipale kertoo, että viime vuonna alkanut inflaation ja korkotason nousu ja sitä kautta markkinoiden epävarmuus vaikutti edelleen myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

”Haastavan markkinatilanteen vaikutukset Martelan liiketoimintaan olivat kuitenkin ensimmäistä vuosipuoliskoa maltillisemmat”, hän toteaa.

Taipaleen mukaan konsernin yhteenlasketut tilaukset laskivat hieman vuoden kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilaukset nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä Ruotsissa sekä ryhmässä muut ja laskivat Suomessa sekä Norjassa.

Martelan vertailukelpoisen liiketuloksen vahvistumiseen vaikutti pääasiassa toiminnan tehostuminen, jolla yhtiö kompensoimaan liikevaihdon pienen alentumisen, Taipale kertoo. Koko tammi-syyskuun tulosta rasittaa erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon alhainen liikevaihdon taso. Lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta ovat rasittaneet panostukset kehityshankkeisiin.

Martela on tehnyt siis sopeutustoimia kannattavuuden kääntämiseksi kuiville.

”Olemme reagoineet haastavaan markkinatilanteeseen sopeuttamalla kulutasoamme. Tehostamiset ovat pääasiassa toteutettu lomautusmenettelyillä sekä muilla säästötoimenpiteillä. On epäselvää, kauanko epävarmuus markkinoilla jatkuu ja meidän on myös jatkossa pystyttävä suhteuttamaan kulutasomme vallitseviin olosuhteisiin”, toimitusjohtaja toteaa.

Työn tekemisen tavoissa ja siten työympäristöissä on meneillään suuria muutoksia. Martela uskoo näiden muutosten lisäävät kysyntää sen tuotteille ja palveluille.

”Pandemia vauhditti ja muutti pysyvästi toimiston merkitystä. Yritykset kaipaavat yhä houkuttelevampia ja monimuotoisempia työympäristöjä samalla kun kotitoimistojen kalustamiseen ja ergonomiaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota”, Taipale toteaa.

Martela odottaa markkinatilanteen edelleen jatkuvan epävarmana johtuen inflaation ja korkotason kehityksestä, ja sen aiheuttamasta varovaisuudesta asiakkaidemme hankintapäätöksiin. Toisaalta Ukrainan sodan aiheuttamat hinnankorotuspaineet ja raaka-aineiden saatavuushaasteet ovat jossain määrin hellittäneet.

Markkinoiden epävarmuus yhtäaikaisesti työn tekemiseen muutosten kanssa luovat Martelan muutospalveluille kysyntää. Toimitiloja muutetaan vastaamaan monipaikkaisen hybridityön tarpeisiin ja niiden houkuttelevuuteen panostetaan.

Yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä. Konserni odottaa koko vuoden 2023 liikevaihdon laskevan hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja liiketuloksen olevan negatiivinen.