Muutos kasvun ajurina vaatii kärsivällisyyttä

Teolliset vallankumoukset ovat sijoittajan suuri mahdollisuus.

Viimeisen vuosikymmenen aikana kasvua ovat vauhdittaneet ennennäkemättömät myötätuulet, kuten globalisaatio, matalat korot ja muutosten suuri määrä. Muutos on edelleen hyvin voimakas kasvun ajuri. Se näkyy merkittävänä osakekurssin nousuna niille harvoille yrityksille, jotka onnistuvat parhaiten muutoksen hyödyntämisessä.

Kun maailman väestö on kasvanut ja ihmisistä on tullut yhä koulutetumpia ja toisiinsa kytkeytyneempiä, ihmiskunnan innovaatiokyky on saanut aikaan useita teollisia vallankumouksia.

Sijoittamisessa on olennaista, ettei näitä vallankumouksia tarkastella erillään vaan toisiaan seuraavina vaiheina ihmiskunnan jatkuvassa innovaatiotarinassa.

Teolliset vallankumoukset alkavat tyypillisesti uraauurtavilla innovaatioilla, jotka kukoistavat väestön kasvaessa, koulutuksen parantuessa ja yhteyksien lisääntyessä. Visionääriset yritysjohtajat tunnistavat näiden innovaatioiden kaupallisen potentiaalin.

Teollisen vallankumouksen nykyinen vaihe yhdistää tekoälyn (AI), geenien muokkauksen ja kehittyneen robotiikan kaltaisia teknologioita ja hämärtää näin fyysisten, digitaalisten ja biologisten maailmojen rajoja.

Esimerkiksi ihmisen perimän selvittäminen avaaminen vuonna 2003 oli mahdollista aiempien innovaatioiden ansiosta ja avasi uusia mahdollisuuksia terveydenhuollossa. Modernan tapaiset yritykset hyödyntävät geneettistä tietämystä luomalla lähetti-RNA-hoitoja, kun taas Genmab kehittää syövän immunoterapioita.

Uusiutuvan energian innovaatiot ovat toinen edistysalue.

Aurinkoenergia tehostuu, ja silloin laskevat hinnat houkuttelevat kuluttajia ja sijoittajia. Edistysaskeleet sähkönjakelussa ja -varastoinnissa akut mukaan lukien luovat taloudellisia mahdollisuuksia, kun sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti. Yritykset, kuten Vestas, Tesla ja SolarEdge, ovat esimerkkejä siitä, miten teknologia ja kauppa yhdistyvät.

Tuottojen luonne

Oman pääoman tuotto on hyvin epäsymmetrinen. Vuosina 1990–2018 vain 1,5 prosenttia maailman 60 000 pörssiyhtiöstä tuotti kaiken valtionobligaatiot ylittävän nettovarallisuuden, 45 biljoonaa dollaria.

Näiden suurten voittajien hyödyntämiseksi sijoittajilla on kaksi vaihtoehtoa.

Passiiviset sijoitukset takaavat omistuksen, mutta ne sisältävät myös ne 98,5 prosenttia alisuoriutujia, jotka vertautuvat valtionobligaatioihin. Osakepoiminnalla taas haetaan suuria voittajia mahdollisesti poikkeukselliseksi nousevan tuoton saamiseksi.

Yhdessä strategiassa tunnistetaan arvokasta muutosta ajavia yrityksiä. Muutoksen ja merkittävän tuoton välinen yhteys on intuitiivinen: kuluttajat suosivat uusia ja parannettuja tuotteita ja palveluita, ja yrityksen voitot tukeva sen pitkän aikavälin osakekurssia. MSCI ACWI -indeksin yhteisarvoltaan yli 60 biljoonan dollarin yrityksistä valtaosa joutuu kohtaamaan toimintatapoja muuttavia innovaattoreita, mikä tarjoaa mahdollisuuksia sijoittajille.

Innovaatiot vaativat kuitenkin kärsivällisyyttä, sillä huomattavan markkinaosuuden ottaminen vie aikaa. Osakemarkkinoilla kärsivällisyyttä ei juurikaan ole – yritysten keskimääräinen pitoaika salkussa on alle vuoden, eivätkä kilpailuedut ehdi muuttua tässä ajassa merkittäväksi kasvuksi.

Kärsivällisyys palkitaan

Paras ratkaisu tähän on institutionaalinen kärsivällisyys. Yritysjohtajien on juurrutettava pitkän aikavälin näkökulma yrityskulttuuriin.

Ajatellaanpa vaikka Inteliä 1970-luvulla. Vaikka konfliktit, kriisit ja hidas kasvuvauhti tekivät taloudesta haastavan, Intelin osakekurssi kasvoi lähes 20-kertaiseksi. Yhtiö tunnisti henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn vallankumouksen lähestyvän, investoi voimakkaasti mikroprosessoreihin ja sai näin huomattavia voittoja. Tämä on nykyäänkin merkityksellistä, sillä muutos ajaa edelleen kasvua nykyisten haasteiden keskellä – oman sukupolvemme teollisen vallankumouksen tavoin.

Kun ihmisen kekseliäisyys ja skaalautuvat teknologiat yhdistyvät, pienellä asialla voi olla erittäin suuri vaikutus.

Jännittävintä meidän aikamme teollisessa vallankumouksessa on sen skaalautuvuus. Valtavaa kysyntää syntyy esimerkiksi kiihdytetyn tietojenkäsittelyn, tekoälyn, droonien, puhtaan teknologian ja biologisen teknologian kaltaisille ratkaisuille.

Nykyinen teollinen vallankumous on käynnissä, ja se on hämmästyttävä. Sijoittajien on pysyttävä kärsivällisinä.

Hamish Maxwell, sijoitusasiantuntija

Baillie Gifford