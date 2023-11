NoHo Partners kasvaa Sveitsissä ja Norjassa – analyysi

Vaikka kuluttajan ostovoima on ollut puristuksessa, ravintolayhtiö NoHo Partners pystyi jatkamaan syksyllä kansainvälistä, kannattavaa kasvua.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esitteli yhtiön tuloksen kahdennettakymmenettä kertaa. Tämä oli kuudes peräkkäinen tulosjulkistus, jossa luvut olivat johdon mittarilla hyviä. Kuva: Henri Elo

Erityisen tyytyväinen toimitusjohtaja Aku Vikström on kannattavuuden säilymiseen hyvänä niin Suomen liiketoiminnassa kuin kansainvälisesti. Heinä-syyskuussa konsernin operatiivinen liikevoittomarginaali oli 10,6 prosenttia. Suomessa kannattavuus oli 11,4 prosenttia ja kansainvälisessä liiketoiminnassa 7,7 prosenttia.

Raportoitu liikevoitto konsernissa oli 8,7 (Q3/22: 8,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,1 (9,7) prosenttia. Tuoreinta neljännestä rasittivat kertaluonteiset transaktiokulut. Markkinakysyntä jatkui kolmoskvartaalilla vakaana.

Vikström muistutti tulosjulkistustilaisuudessa Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä, että Better Burger Society -järjestelyn (BBS) transaktiokulut ovat poikkeuksellisen isot 2,5 miljoonaa euroa, koska yhtiö on halunnut tutkia Keski-Euroopan markkinan huolella. Tästä 1,5 miljoonaa kirjattiin liiketulokseen.

Kuten jo viime analyysissa 10.8. kirjoitimme, yhtiö tiedotti heinäkuussa ostavansa Sveitsin johtavan premium-hampurilaisketju Holy Cow!:n (16 ravintolaa) yhteistyössä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa. Kauppa toteutettiin myöhemmin elokuussa ja samalla NoHon omistama Friends & Brgrs -ketju siirtyi osaksi tätä NoHon pääomistamaa Better Burger Society -yhtiötä.

Vikström totesi tiedotteessa 17.8.2023:

Olen todella tyytyväinen, että voimme vahvistaa Holy Cow! -yrityskaupan ja lähteä rakentamaan Euroopan johtavaa premium-hampurilaisketjua. Sekä Holy Cow!:lla että Friends & Brgrs:illa on hyvä kasvu ja tulosvauhti päällä onnistuneen alkuvuoden jälkeen. Pääsemme rakentamaan ja kasvattamaan molempia brändejä hyvistä lähtökohdista. Kannattava kasvu on kestävää, kun pohja on kunnossa.

Holy Cow! on yhdistelty NoHon lukuihin syyskuun alusta ja johto on todella tyytyväinen yhtiön kehitykseen. Sveitsi toi liikevaihtoa syyskuun ajalta 3,5 miljoonaa euroa. Sveitsiin on tulossa kuusi uutta Holy Cow! -ravintolan avausta seuraavien 12 kuukauden aikana ja Suomeen kolme Friends & Brgrs -avausta. Lappeenrannan yksikön yhtiö joutui sulkemaan huonon sijainnin vuoksi.

Toisin sanoen tällä hetkellä NoHon premium-hampurilaisketju kasvaa nopeammin Sveitsissä kuin Suomessa ja yritysosto vaikuttaa onnistuneelta.

Myös Norjassa kasvua

NoHo hankki kolmannella neljänneksellä viisi uutta ravintolayksikköä Norjasta. Ennestään Norjan liikevaihto NoHolla on ollut 10 miljoonan euron tasolla per kvartaali. Norja kuuluu yhtiön strategisiin kasvumarkkinoihin. Kuva: NoHo Partners, tulospresentaatio 7.11.2023

NoHo Partners kertoi jo viime osavuosikatsauksessa etsivänsä kasvua Norjasta ja käyvänsä neuvotteluja usean toimijan kanssa. Syyskuussa yhtiö tiedotti 4,9 miljoonan euron kaupoista, jotka rahoitettiin käteisellä, velalla sekä uusilla osakkeilla.

Scene og Pubdrift AS omistaa Pokalen Bar ja Scene at Vulkan -ravintolat, ja Klingenberg Bardrift AS omistaa Raadhuset Bar -ravintolan. Kaikki kolme ravintolaa sijaitsevat Oslossa. Yrityskauppojen jälkeen NoHo Skagstind Holding AS omistaa kyseiset yhtiöt kokonaan. – tiedote 25.9.2023

Tiedotteessa mainittujen kolmen kaupan lisäksi yhtiö toteutti kaksi erillistä, yllä kuvassa näkyvää, kauppaa Norjassa.

NoHon johto totesi tiistain tulosjulkistuksessa, että Norjan valuaatiot (yrityskauppojen arvostukset) ovat järkeistyneet. Vikström kertoi että yhtiö halusi sitouttaa myyjän ja toivoo sitä kautta myös näkymiä vastaisiin yritysostoihin. Ote tiedotteesta:

Nyt hankittujen toimintansa jo todistaneiden yksiköiden lisäksi meille jää optio kasvattaa omistustamme jatkossa myös yhtiön uudemmissa ravintoloissa. NoHo:n perheeseen siirtyvien ravintoloiden ja henkilökunnan lisäksi olen iloinen saadessamme paikallisjohtoomme täydennystä pitkään ravintola- ja tapahtuma-alalle toimineesta Morten Guldvikista.

NoHon kansainvälisen liiketoiminnan oikaistu kannattavuus parani heinä-syyskuussa. Liikevaihdosta 10,6 miljoonaa euroa (+5,6 %) tuli Norjasta, 6,4 miljoonaa Tanskasta (+1,1 %) ja 3,5 miljoonaa ensimmäistä kertaa Sveitsistä. Kuva: NoHo Partners, tulospresentaatio 7.11.2023

Ruokaravintolat ja Fast food kasvoivat Suomessa

Erittäin sateiset säät heinä-elokuussa vaikuttivat NoHo Partnersin viihderavintoloiden myyntiin, esimerkkeinä Löyly ja Allas Sea Pool Helsingissä sekä Henkka Tampereella. Näille terassimyynti on tärkeää.

Viihderavintoloiden syyskvartaalin myynti jäi edellisvuoden tasolle 29,4 miljoonaan euroon, kun ruokaravintolat kasvatti liikevaihtoaan 14 prosenttia 33,4 miljoonaan ja Fast food 16 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon.

Kasvu on tullut pääasiassa uusista, avatuista yksiköistä sekä hinnankorotuksista. Toisaalta hinnankorotuksilla yhtiö on pystynyt hallitsemaan materiaalikatettaan ja säilyttämään sen 75 prosentissa. Johto muistutti, että suuruuden ekonomia toimii myös hankinnoissa. Henkilöstökulut olivat konsernitasolla 31,4 prosenttia liikevaihdosta (Q3/22: 32,4).

Suomen liiketoiminta kasvoi heinä-syyskuussa 8,3 prosenttia, kun tammi-syyskuun kasvu oli 19 prosenttia. Suhteellinen kannattavuus säilyi syksyllä vuoden takaisella tasollaan. Kuva: NoHo Partners, tulospresentaatio 7.11.2023

Osaksi kannattavuuden säilymistä selittää se, että yhtiö kehittää ravintolaportfoliotaan jatkuvasti, esimerkiksi sulkee tai uudistaa heikosti kannattavia konseptejaan sekä ostaa tai avaa uusia. Keskeinen avaus syksyllä oli Helsingin Messukeskuksen uudet ravintolat, joiden operaattorina NoHo Partners aloitti heinäkuun alusta.

Yhtiö satsasi todella paljon Messukeskuksen 15 erilaisen ravintolan uudistamiseen ja ne avautuivat syyskuussa.

Messukeskuksen uudistunut ravintolamaailma pitää sisällään tuttuja ravintoloita kuten Helsingin Esplanadilla sijaitsevan ikonisen kahvilan pikkusisaren Lilla Strindbergin, laadukkaisiin ja kotimaisiin raaka-aineisiin vannovan hampurilaisketju Friends & Brgrs:in, aasialaisia makuja yhdistelevän Hanko Aasian sekä suositun ravintola Pihkan uuden konseptin Fair Buffet by Pihka sekä Pihka & Bar:in. Myös uusia ravintoloita on luvassa, kuten Rooftop Bistro & Cafe, Paddington Pub ja Café Milano, jotka tarjoavat uudenlaisia ravintolaelämyksiä Messukeskuksen asiakkaille. Vierailun Messukeskuksessa voi päättää joka päivä avoinna olevaan Expo Open Lobbyyn, joka sijaitsee Restaurant Plattan ja Hotelli Holiday Inn:in välissä. Restaurant Platta tarjoaa aamiaista, lounaan ja á la carte-menun myös muille kuin Messukeskuksessa vieraileville. Tapahtumiin liittyvät palvelukokonaisuudet, tuotevalikoima sekä messuhallien ravintolat Café Solo ja Café Trio ovat myös läpikäyneet uudistuksen. – NoHo Partners, tiedote 17.8.2023

Tase kestää osingon jatkossakin

NoHo Partnersin liiketoiminnan nettorahavirta säilyi tammi-syyskuussa vakaana ja oli 46,3 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta söi siitä 22,6 miljoonaa euroa sisältäen investointien ja yritysostojen vaikutusta.

Korollinen nettovelka ilman IFRS 16 -vuokravastuita kasvoi vuodenvaihteen 121 miljoonasta 140 miljoonaan euroon syyskuun lopussa johtuen Sveitsin transaktiosta. Nettovelan (ilman IFRS 16) suhde operatiiviseen 12 kuukauden käyttökatteeseen on 3,3 eli tilapäisesti hieman yli yhtiön tavoitetason (3), koska kvartaalille kohdistui yritysostoja. Johdon mukaan sopiva tavoite näissä olosuhteissa olisi 2,5.

Tulosinfosta jäi sellainen kuva, että yhtiö priorisoi kannattavuutta kasvun edelle ja pyrkii systemaattisesti lyhentämään velkaansa lähikuukausina. Kassavaikutteiset rahoituskulut kolmannella neljänneksellä olivat 2,3 miljoonaa euroa. Vuositasolle muunnettuna se tekee 9,2 miljoonaa eli 6,2 prosenttia suhteessa korollisen rahoitusvelan määrään.

Luku on kriittinen sijoitetun pääoman tuottoa vasten. Tammi-syyskuun sijoitetun pääoman tuotto oli annualisoituna 8,5 prosenttia eli hieman velan kustannusta korkeampi.

Samaan aikaan iso, monipuolinen ravintolakonserni pystyy toimimaan suhteellisen vakaasti erilaisissa taloudellisissa olosuhteissa. Yhtiö seuraa hyvin tarkasti esimerkiksi työtuntien ja myynnin suhdetta ravintoloissaan sekä toisaalta NPS-asiakastyytyväisyysmittaria (Net Promoter Score). Yhtiön ruokaravintoloista noin puolet ylittää erittäin hyvänä pidettävän 70 pistettä.

NoHo Partners ilmoitti tärkeistä nimityksistä tulosjulkistuksen yhteydessä. Pitkän linjan markkinoinnin ammattilainen Rainer Lindqvist aloittaa Chief Customer Officerina ja ravintola-alan ammattilainen Jaakko Sorsa ruokaravintoloiden laatujohtajana. Kuva: NoHo Partners, tulospresentaatio 7.11.2023

NoHo Partnersin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Tänä vuonna osinkotaso on ollut 0,40 euroa osakkeelta jaettuna keväälle (0,20) ja syksylle (0,20).

Yhtiön osakemäärä on tällä hetkellä 20,98 miljoonaa osaketta, joten osingon määräksi 0,40 euroa tekee 8,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvoi lokakuussa 19 prosenttia vuoden takaisesta 31,7 miljoonaan euroon ja loppuvuoden varaustilanne on hyvällä tasolla. Tämä yhdessä johdon korostaman hallitun kasvun kanssa tukee osingon säilymistä hyvänä jatkossakin. Yhtiö täytti kovenantit eli lainojensa erityisehdot heinä-syyskuussa.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 ovat olleet: liikevaihto noin 400 miljoonaa euroa, liikevoitto noin 10 prosenttia ja nettovelka alle 3 x operatiivinen käyttökate, sekä vuosittain kasvava osinko.

Yhtiö ilmoitti tiistaina saavuttavansa vuoden 2024 tavoitteet etuajassa ja julkaisevansa strategiakauden 2024-2026 tavoitteet ensi vuoden alkupuoliskolla. Yhtiö myös säilytti vuositason ohjeistuksensa ennallaan.

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

NoHo Partners operoi monta tunnettua ravintolabrändiä ja kohdetta muun muassa Helsingissä, esimerkkinä Vanha Ylioppilastalo, jossa yhtiö järjesti tulosjulkistuksen. Kuva: Henri Elo

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.