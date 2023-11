Investors Housen Roininen: ”Nollakorkokrapula leviämässä asuntovuokraukseen”

Samat vaikeudet kuin omistusasuntojen markkinoilla ovat leviämässä myös vuokramarkkinoille.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Pitkä alhaisten korkojen ajanjakso oli myrkkyä asuntomarkkinoille.

”Asuntomarkkina juopui ilmaisesta rahasta ja kärsii nyt nollakorkokrapulasta”, toteaa Investors Housen toimitusjohtaja ja konserniin kuuluvan OVV-ketjun hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen totesi viime kesänä.

Roininen ennusti tuolloin asuntomarkkinoiden kriisin jatkuvan pidempään kuin syksyllä 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen. Finanssikriisissä asuntojen hinnat laskivat vuoden 2009 ja jo 2010 palasivat 2008 tasolle.

Asuntojen vuokrausmarkkina on ollut Roinisen mukaan tähän asti ”jokseenkin normivedossa”. Nyt siinä alkaa ilmetä oireita samasta nollakorkokrapulasta, joka leikkasi kuluttajien maksukyvyn ja pysäytti asuntokaupan, hän varoittaa.

’’Asuntokauppasektorilta tuttu nollakorkokrapula saattaa olla hiipimässä myös asuntovuokraukseen. Varovaisuus on lisääntynyt ja vuokrauspäätösten tekeminen venyy’’, Roininen toteaa.

’’Nollakorkokrapulan seuraava askel voi syntyä, kun julkisuudessa olleet vuokrankorotukset mukaan lukien Helsingin kaupungin 100 000 asukasta koskevat 12 prosentin korotukset toteutuvat. Ne voivat lisätä liikehdintää ja asunnonvaihtoja’’, Roininen sanoo.

Asuntovuokrauksen ohessa OVV:n hallinnointipalvelut jatkuvat vahvassa 20 prosentin vuosikasvussa koko maassa. Ketju hallinnoi nyt 1 930 vuokra-asuntoa ns. kokonaispalvelusopimusten kautta.

OVV-ketju teki lokakuussa 344 uutta vuokrasopimusta mikä on kahdeksan prosentti edellisvuotta vähemmän.

’’Viimeisen 12 kuukauden ajan asiakkaat ovat joka kuukausi hankkineet edellistä enemmän hallinnointipalvelua. Tämä kertoo siitä, että vaativat ajat lisäävät palveluiden kysyntää. Samalla on hyvä havaita, että inflaatio on taittumassa ja koronnostot vaikuttaisivat päättyneen. Ilmassa on myös orastavia merkkejä suunnan muutoksesta. Kaikista kriiseistä tullaan ulos, niin myös tästä’’, Roininen muistuttaa.