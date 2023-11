Jättipankki JPMorgan ennustaa: Osakekurssit laskevat ensi vuonna – edessä makrotalouden vastatuuli

Jättipankki JPMorgan ennustaa osakkeille vastatuulta ensi vuonna, kun makrotalouden kylmät laineet iskevät rantaan.

Pankin arviot osakemarkkinoiden tuottokehityksestä huomattavasti alhaisempi kuin useimpien muiden Wall Streetin strategien.

JPMorganin globaalin osakestrategian tiimi ennustaa, että S&P 500 päätyy vuoden 2024 lopussa 4 200 pisteeseen, mikä merkitsee noin 7,7 prosentin laskua keskiviikon päätöstasoon nähden. Aiheesta kertoo Yahoo Finance.

”Ilman Fedin nopeaa rahapolitiikan keventämistä odotamme osakkeille haastavampaa makrotaloudellista taustaa ensi vuonna, kun kuluttajatrendit pehmenevät sekä sijoittajien asennoituminen ja tunnelmat ovat enimmäkseen kääntyneet”, Dubravko Lakos-Bujasin johtamat JPMorganin osakestrategit kirjoittivat keskiviikkona julkaistussa tiimin vuoden 2024 raportissa.

Tiimin mukaan osakkeet ovat nyt yliarvostettuja, ja volatiliteetti on lähellä historiallista alhaisinta tasoa. Lisäksi geopoliittiset ja poliittiset riskit ovat edelleen korkealla.

Lakos-Bujas huomauttaa, että sekä kuluttajien että yritysten lainakustannukset ovat nousseet vuosikymmenen huippuunsa ja maailmanlaajuinen kysyntä viilenee inflaation hidastuessa.

”Tästä syystä oletamme, että tuloskasvu jää vielä vuodeksi alle trendin, että liikevaihdon kasvuvauhti on toista vuotta peräkkäin alhaisempi, että katteet eivät kasva ja että osakkeenomistajille maksettavat osingot ovat pienemmät”, JPMorganin tiimi kirjoittaa.

Monet Wall Streetillä uskovat, että tulokset ovat saattaneet kääntyä nousuun. JPMorgan yhtyy sen sijaan taloustieteilijöiden näkemyksiin, että korkeammat luottokustannukset hidastavat lopulta Yhdysvaltain taloutta vuonna 2024. Keskiviikkona julkaistu Federal Reserven uusi raportti osoitti, että hidastuminen saattaa olla jo käynnissä.

JPMorganin työn mukaan pääoman kustannuksiin liittyvät tunnelmat eivät ole olleet näin alhaalla sitten suuren finanssikriisin.

”Ilman merkittäviä raha- tai finanssipoliittisia tukia pidämme konsensuksen kasvuoletuksia tässä vaiheessa enemmän toiveikkaina kuin realistisina”, JPMorganin tiimi kirjoitti.

Toisen jättipankin, Goldman Sachsin makronäkemys on varsin toisenlainen.

Goldman Sachs ei odota taantumaa Yhdysvaltoihin. Sen arvion mukaan taantuman todennäköisyys on vain 15 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Amerikkalaisten käytettävissä olevien tulojen kasvu, hidastuva inflaatio ja vahvat työmarkkinat tukevat talouskasvua.

Goldman Sachs arvioi, että sekä osake- että korkomarkkinoilla on odotettavissa tuottoja viidestä prosentista ylöspäin aina mataliin kaksinumeroisiin prosentteihin saakka. Pankki ennustaa maailman osakemarkkinoiden kallistuvan paikallisissa valuutoissa noin 12 prosenttia vuonna 2024. Yrityslainojen tuottoennuste on globaalisti noin seitsemän prosenttia ja 10 vuoden valtionlainan on noin 4,5 prosenttia.