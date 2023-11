Sijoitusstrategi: ”Osakemarkkinoista suosimme Suomea ja Japania”

Helsingin pörssi on ollut laskutrendissä yli kahden vuoden ajan. Onko synkkyyttä osakkeiden hinnoissa jo liikaakin?

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen kertoo pankin marraskuun markkinakatsauksessa, että hyvän kesän jälkeen osakemarkkinoilla on ollut vaisumpi syksy.

”Varoitimme jo kesällä, että sijoittajien ei pidä innostua liikaa vuoden alun noususta, sillä toiveikkuus nousi jo turhankin voimakkaasti. Vaikka pahimmat sudenkuopat on pitkälti vältetty tänä vuonna, on tuleva näkymä vaisu”, Suominen toteaa.

S-Pankki pitääkin osakkeet salkuissaan pienessä alipainossa, jossa ne ovat olleet viime kuukausina. Korot ovat vastaavasti ylipainossa.

”Korkomarkkinoiden tuottonäkymät ovat parantuneet, eikä niitä tarvitse pitää salkuissa pelkkänä nollatuottoisena varastona osakkeiden laskua vastaan. Korot ovat nykyään myös tuoton lähde”, Suominen toteaa.

Suomisen mukaan vuoden kolmannen neljänneksen tuloskausi on maailman pörsseissä ollut hyvä. Yritykset ovat lyöneet analyytikkojen tulosodotuksia, mutta osakkeet eivät ole siitä huolimatta saaneet siitä kuitenkaan nostetta. Suomisen mukaan syynä tähän on se, että tulevat näkymät ovat pysyneet sumuisina.

”Yritykset ovat kommentoineet niukasti ensi vuotta, koska ne itsekään eivät ole varmoja tilanteesta.”

Analyytikot ovat optimistisia, sillä analyytikkojen tulosennusteissa on maailmalla leivottu ensi vuodelle yli kymmenen prosentin tuloskasvua. Yritykset itse ovat vähemmän toiveikkaita – tai ainakin varovaisempia.

”Kun samaan aikaan talouskasvun odotetaan länsimaissa jäävän yhteen prosenttiin, on yritysten tehostettava toimintaansa voimakkaasti, jotta tulosodotuksiin päästäisiin. Ainakaan toistaiseksi firmat eivät itse uskalla lupailla sellaista”, Suominen kertoo.

S-pankki suosii osakemarkkinoista nyt Suomea ja Japania.

Maantieteellisistä alueista Helsingin pörssi on ollut tänä vuonna yksi heikoimmista koko maailmassa. Kotimaisesta pörssistä puuttuvat isot terveydenhuolto- tai lääkenimet, isot kuluttajatuoteyhtiöt ja teknologianimet.

Helsingin pörssissä on listattuna erittäin laadukkaita teollisuusyhtiöitä, konepajoja ja muita investointihyödykkeitä valmistavia yhtiöitä. Näiden näkymät ovat nyt synkät, mutta toisaalta myös niiden hinnat on painettu pörssissä alas.

Kotimaisten osakkeiden hintoihin on leivottu jo paljon synkkyyttä, Suominen arvioi.

”Selityksenä ovat niin yksittäisten yritysten ongelmat kuin teollisuusyhtiöiden iso osuus pörssistä. Lasku on kuitenkin ollut niin kovaa, että Suomi on jo edullinen markkina moniin muihin verrattuna. Paljon heikkoutta on jo hinnoissa, mikä jättää tilaa myös myönteisille yllätyksille”, hän toteaa.

OP Varainhoito ennustaa perusskenaariossaan suomalaisten osakkeiden tuotto-odotukseksi 5,9 prosenttia ensi vuonna.

Japani puolestaan hyötyy Suomisen mukaan edelleen kevyestä rahapolitiikasta, hyvästä kotimaan taloudesta ja heikon jenin tuomasta vientivedosta. Japani onkin ollut markkinoiden vahvoja lenkkejä viimeisen vuoden aikana.