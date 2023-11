Sijoitusstrategi: Puhtaan energian yhtiöt alelaarissa – ”positiiviset yllätykset mahdollisia”

Puhtaan energian yhtiöt paistattelevat megatrendin aallonharjalla, silti alan indeksi on romahtanut puoleen vuoden aikana.

USA:n S%P 500 -osakeindeksin ja iShares Global Clean Energy Index ETF -rahaston kurssikehitykset viimeisimmän 12 kuukauden aikana.

Puhtaan energian osakkeita seuraava osakeindeksi on menettänyt 50 prosenttia arvostaan viimeisen vuoden aikana. Kuitenkin alan yritysten ratkaisuille on kysyntää, kun tarpeet ilmastonmuutosta hidastaville ratkaisuille kasvavat globaalisti.

Mikä siis selittää heikkoa menestystä alalla, jonka tulisi hyötyä yhdestä tämän hetken suurimmista megatrendeistä?

”Vaikka tuulivoimasta on tullut varsin suosittu energian tuotantomuoto, ovat suurimmat eurooppalaiset tuulivoimayhtiöt ajautuneet vaikeuksiin. Tuuliturbiineja valmistavat yhtiöt ovat kärsineet kohonneista raaka-ainekustannuksista, komponenttien saatavuusongelmista sekä tuotannon laatuongelmista. Seurauksena yhtiöiden kannattavuus on heikentynyt tuntuvasti”, kertoo Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Alavan mukaan samaan aikaan alan kysynnän kasvu on hidastunut, kun kohonneet rahoituskustannukset ovat johtaneet projektien lykkäyksiin. Viivästymisiä ovat aiheuttaneet hänen mukaansa myös myös luvitusprosessien ongelmat.

Kiristyvä kilpailu syö katteita

Alavan mukaan esimerkiksi tuuliturbiineissa ja aurinkopaneelien markkinoilla kiristyvä kilpailu on syönyt katteita, kun kiinalaisvalmistajat vyöryvät markkinoille.

”Kiinalaiset tuuliturbiinien valmistajat pyrkivät nyt kansainvälistymään, mikä voi aiheuttaa haasteita eurooppalaisille toimijoille. Maailman 15 suurimmasta tuuliturbiinien valmistajasta peräti 10 on kiinalaisia yrityksiä”, Alava kertoo.

Aurinkoenergian puolella kiinalaisten aurinkopaneelien maailmanvalloituksen myötä aurinkoenergiasta on tullut hinnaltaan kilpailukykyistä, mutta toisaalta useat muut aurinkopaneelien valmistajat on ajettu ahtaalle.

”Tänä vuonna paneelien ylitarjonta on ollut voimakasta erityisesti Euroopassa, kun taas Yhdysvallat on suojellut kotimarkkinoitaan kiinalaisilta paneeleilta tuontitullien avulla. Ylitarjontatilanne ei purkaudu hetkessä, vaan vaatii kysynnän kiihtymistä”, sijoitusstrategi toteaa.

Tarvetta uusiutuvan energian ratkaisuille kuitenkin tulevaisuudessa on paljon. Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön (IRENA) mukaan uusiutuvan energian kapasiteetti tulisi kolminkertaistaa vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen.

Alavan mukaan Heikon kurssikehityksen myötä puhtaan energian osakkeiden arvostuspreemio on sulanut, ja yhtiöiden arvostus on keskimäärin samalla tasolla kuin maailmanindeksin osakkeiden.

”Puhtaan energian osakkeet eivät siten hinnoittele tällä hetkellä kovinkaan ruusuisia kasvunäkymiä, joten positiiviset yllätykset ovat mahdollisia”, hän arvioi.

Puhtaan energian ETF-rahastoja

Puhtaan energian yhtiöihin on mahdollista sijoittaa esimerkiksi kustannustehokkaiden ETF:ien avulla. Alla markkina-arvoltaan kolme suurinta alan pörssinoteerattua indeksirahastoa.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) pyrkii seuraamaan S&P Global Clean Energy -indeksiä. S&P Global Clean Energy -indeksi seuraa maailmanlaajuisesti suurimpia ja likvideimpiä osakkeita, jotka harjoittavat puhtaan energian liiketoimintaa.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist pyrkii seuraamaan MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered -indeksiä. MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered -indeksi seuraa maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka toimivat puhtaan energian alalla. Mukana olevat osakkeet on seulottu ESG-kriteerien (ympäristö-, sosiaali- ja hallinto- ja ohjausjärjestelmä) mukaan.

L&G Clean Energy UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF pyrkii seuraamaan Solactive Clean Energy -indeksiä. Solactive Clean Energy -indeksi seuraa maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka toimivat puhtaan aurinkoenergian alalla.