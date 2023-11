Raute nappasi 93 miljoonan euron historiallisen jättitilauksen

Raute on saanut historian suurimman kaupan.

Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho. Kuva: Raute Oyj.

Puuteollisuuden teknologiaratkaisuja tarjoava Raute on allekirjoittanut Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Woodin kanssa 93 miljoonan euron arvoisen sopimuksen uuden viilupalkkitehtaan (Kerto LVL) teknologiatoimituksesta Äänekoskelle.

Kauppa on Rauten historian suurin ja osoitus Rauten vahvasta osaamisesta.

Metsä Wood, joka on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista, rakentaa uuden Kerto LVL -tehtaan Äänekoskelle kasvattaakseen viilupalkkitehtaan kokonaiskapasiteettia 50 prosentilla. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 160 000 kuutiometriä , ja tuotannon on arvioitu alkavan vuoden 2026 loppupuolella.

Rauten teknologiatoimitus sisältää kaikki tärkeimmät tuotantoprosessit viilun sorvauksesta LVL-levyjen puristukseen. Tuotantolinjat sisältävät kokonaisvaltaisen ratkaisun Rauten viimeisintä automatisoitua R7-sarjan teknologiaa. Kaikki linjat on varustettu analysaattoreilla lajittelua varten ja MillSIGHTS-ohjelmistolla tiedonkeruuta varten.

Tilatut koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen ja vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen välisenä aikana. Ne valmistetaan Rauten tuotantoyksiköissä Lahdessa ja Kajaanissa sekä yhtiön kumppanuusverkostossa.

”Investoimalla alan parhaaseen käytettävissä olevaan teknologiaan kehitämme Kerto LVL -tuotannon tehokkuutta merkittävästi ja varmistamme turvallisen ja monipuolisen työympäristön henkilöstöllemme. Pitkäaikainen yhteistyö Rauten kanssa ja tehtaan teknologisten ratkaisujen kehittäminen yhdessä tarjoavat loistavat edellytykset onnistua näissä tavoitteissa”, toteaa Metsä Woodin toimialajohtaja Jaakko Anttila.

Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho on luonnollisesti innoissaan jättitilauksesta.

”Olemme innoissamme voidessamme työskennellä Metsä Groupin kanssa tässä hankkeessa rakentaaksemme huippuluokan LVL-tehtaan. Yhdistämme toimitukseen viimeisimmät innovaatiomme ja edistykselliset ratkaisumme. Kestävä kumppanuus Metsä Groupin kanssa luo vankan pohjan onnistuneelle yhteistyölle”, sanoo Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho.

Metsä Wood valmistaa puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaille. Metsä Woodin päätuotteita ovat viilupalkki, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Rakennusteollisuudessa käytettävät lujat ja materiaalitehokkaat Kerto LVL-tuotteet varastoivat hiiltä ja pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Vuonna 2022 Metsä Woodin liikevaihto oli noin 0,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 550 henkilöä.

Rauten jättitilaus tulee kuin Manulle illallinen. Kolmannella vuosineljänneksellä Rauten tilaukset laskivat 19 miljoonaan euroon viime vuoden ennätyksellisestä 35 miljoonasta eurosta. Liikevaihto laski 18,5 prosenttia 34 miljoonaan euroon.

Heinä-syyskuun uudet tilaukset koostuivat lähinnä jälkimarkkinatuotteista ja -palveluista sekä modernisointiprojekteista. Osa uusista tilauksista lykkääntyi loppuvuodelle. Tilauskanta katsauskauden lopussa, 192 miljoonaa euroa, oli edelleen kuitenkin lähes ennätystasolla johtuen aiemmin vuoden aikana saaduista tehdaslaajuisista tilauksista.

Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja viilupalkkien tuotantoon.