Energiavirasto: Sähköteho riittää – myös tämän talvikauden kylmien pakkaspäivien kulutushuippujen aikana

Lisääntynyt tuulivoimatuotanto ja Olkiluoto 3 helpottavat tämän talven kulutushuippujen tilanteita.

Energiavirasto on julkaissut sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta koskevat raportit, joissa arvioidaan kotimaisen käytettävissä olevan sähkön tuotantokapasiteetin ja naapurimaiden siirtoyhteyksien riittävän kattamaan arvioidun sähkötehon tarpeen.

Edellistalveen verrattuna tulevan talven tilanne sähkön tuotantokapasiteetin osalta on parempi.

Teholtaan noin 1600 megawatin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos aloitti säännöllisen sähköntuotannon tämän vuoden huhtikuussa.

Täydellä teholla toimiessaan Olkiluoto 3 lisää merkittävästi kotimaista sähköntuotantoa ja vähentää sekä sähkön tuontitarvetta että fossiilisen sähkön tarvetta. Kokonaistuotantokapasiteetista Olkiluoto 3 pitää sisällään noin kymmenen prosenttia. Olkiluoto 3 kattaa 14 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Energiavirastolle tehtyjen ilmoitusten perusteella uutta tuulivoimakapasiteettia on otettu käyttöön yli 1300 megawattia vuoden 2023 aikana, ja vuoden loppuun mennessä tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan vielä 600 megawattia.

Kylmän tyynen talvipäivän arvioitu tehotase Suomessa talvelle 2023–2024. Kuva: Energiavirasto.

Toisaalta tuotantokapasiteettia on myös poistunut: lämmön ja sähkön yhteistuotannon (CPH) sähköntuotantokapasiteettia on käytössä lähes 200 megawattia vähemmän kuin viime vuonna.

Haasteita voivat kuitenkin aiheuttaa useat samanaikaiset häiriöt merkittävissä tuotantolaitoksissa ja siirtoyhteyksissä.

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on raportissa arvioitu noin 14 300 megawattia. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on arvioitu kulutushuipun aikana olevan käytettävissä yhteensä noin 12 800 megawattia. Sähkön kysynnän kattamiseksi kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee noin 1 500 megawattia tuontisähköä. Siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 3 400.

Mikäli arvio pitää paikkansa, sähköä siis riittää kulutushuippujenkin aikana. Jos arvio pitää kutinsa, ei välttämättä myöskään sähkön markkinahinnassa nähdä samanlaisia nousupiikkejä kuin viime talvena.

Suomen keskimääräinen sähkön aluehinta on tammi-lokakuussa 2023 ollut 62 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 vastaavalla aikavälillä. Energiaviraston mukaan hintojen laskuun on vaikuttanut erityisesti polttoaineiden hintojen lasku vuoden 2022 huippulukemista.

Olkiluoto 3 on laskenut verollista pörssisähköhintaa keskimäärin noin viisi senttiä kilowattitunti toimiessaan täydellä 1600 megawatin teholla, Energiayhtiö Väreen data-analyytikko Sami Kohvakka laskee. Kohvakan laskelmien mukaan hintamuutos on merkittävä.

Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu arvioi viime keväänä, että Olkiluoto 3 pienentää omalta osaltaan riskiä, että sähkökriisin kaltainen tilanne uusiutuisi.

”Kuluttajille tämä on erittäin hyvä uutinen, koska nyt tiedetään, kuinka merkittävä vaikutus edullisella päästöttömän tuotannon lisääntymisellä on sähkön tukkuhintaan ja siten myös sähkönkäyttäjien maksamaan vähittäishintaan”, Keski-Karhu sanoo.