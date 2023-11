Saksan kemianteollisuus: Kuolonkorinaa vai houkutteleva ostopaikka?

Saksalainen kemianteollisuus on ongelmissa toimintaympäristön muutosten ja kysynnän hiipumisen seurauksena.

Saksalainen kemianteollisuus on kooltaan valtava. Vuonna 2021 työllisti lähes puoli miljoonaa ihmistä ja alalla toimi yli 2200 yritystä, joiden liikevaihto oli yli 250 miljardia euroa. Saksan kemianteollisuuden myynti oli lähes 30 prosenttia koko EU:n kemian tuotteiden myynnistä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Saksan kemianteollisuuden kilpailukyvyn kulmakiveksi paljastui edullinen kaasu. Alan energiaintensiivisyyden vuoksi, edullinen energia on tuonut sille kustannuskilpailukykyä.

Tällä hetkellä uutisotsikot kysyvätkin, selviääkö saksalainen kemianteollisuus, kun edullista kaasua ei ole enää saatavilla. Myös korkea sähkön hinta on kemian yhtiöille ongelma.

Alan yritykset eivät ole kuitenkaan jääneet tuleen makaamaan, vaan ne ovat sulkeneet kannattamattonta tuotantoa, mukauttaneet energiatuotantoaanja tehneet laaja-alaisia kustannussäästötoimia. Saksan valtio on puolestaan luvannut verohelpotuksia ja tukenut siirtymää uusiutuviin energialähteisiin, mutta poliitikoilta yleisesti odotetaan enemmän.

Liikevaihto ja myynti jyrkässä laskussa

Suurimpia saksalaisia pörssilistattuja kemianyhtiöitä ovat esimerkiksi BASF, Covestro, Evonik, Wacker Chemie, K+S ja Lanxess.

40 miljardin markkina-arvolla ja 87 miljardin liikevaihdolla BASF on kemian alan jättiläinen. Sen taannoin kruununjalokivenä pidettyssä Ludwigshafenin tuotantokompleksissa työskentelee lähes 40 000 työntekijää. Vielä jokin aika sitten Ludwigshafenia pidettiin malliesimerkkinä kustannustehokkaasta kemian tuotannosta.

Viime vuonna BASF:lle aiheutui noin 3,2 miljardin tavanomaista suuremmat energiakulu ja koko Saksan liiketoiminta oli tappiollista. Tänä vuonna, ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, BASF:n myynti on laskenut 22 prosenttia ja nettotulos on laskenut 56 prosenttia.

BASF:n mukaan alhainen kemian tuotanto ei ole pelkästään saksalainen ilmiö, vaan Kiinaa lukuun ottamatta kemian tuotanto oli kolmannella vuosineljänneksellä viime vuotta alhaisempaa niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kuin Aasiassa. BASF rakentaa Kiinaan Ludwigshafenin kaltaista tuotantolaitosta.

Kemian yhtiöiden vaikeudet eivät siis pelkästään johdu niiden kotimarkkinoiden toimintaympäristöstä, vaan myös niiden kohdemarkkinoiden kysynnän hidastumisesta.

Covestron ja Evonikin markkina-arvo on tällä hetkellä noin kymmenen miljardia euroa. Se vastaa Stora Enson markkina-arvoa. Covestron kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta noin 11 prosenttia tuli Saksasta ja sen tuotannosta arviolta 40 prosenttia on Saksassa.

Covestron pääasiakassegmenttejä ovat autoteollisuus, rakentaminen, elektroniikka ja kodinkoneet sekä huonekalut, joista lähes jokainen on kärsinyt heikosta kysynnästä. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana sen liikevaihto laski 21 prosenttia alempien volyymien ja hintojen yhteisvaikutuksesta. Samalla sen nettotulos on painunut tappiolliseksi.

Covestron osakekurssia on nostanut Abu Dhabi National Oil Companyn tekemä korotettu ostotarjous 57 euroon osakkeelta. Sen on huhuttu olevan valmis nostamaan ostotarjous 60 euroon osakkeelta. Julkaisuhetkellä osakkeella käydään kauppaa noin 48 euron hintaan.

Myös Evonikin tuotantokapasiteetista noin 40 prosenttia on Euroopassa. Evonik on kuitenkin muokannut liiketoimintaportfolioonsa niin divestoinnein kuin yritysostoin. Yhtiö on investoinut kannattavammille ja vakaammille kohdemarkkinoille kuten elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä erikoissovelluksissa käytettäviin tuotteisiin.

Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Evonikin liikevaihto laski 18 prosenttia ja arvon alentumisesta oikaistu liiketulos laski 56 prosenttia.

Sykliset yhtiöt vaikuttavat nyt kalliilta

Kuluneen vuoden aikana Covestron osake on ostotarjouksen myötä kehittynyt parhaiten. nousten 33 prosenttia. Lanxessin osake on puolestaan kehittynyt heikoiten. Sen osakekurssi on laskenut yli 40 prosenttia. Evonikin, Wacker Chemien ja BASF:n osakkeet ovat laskeneet kahdesta kahdeksaan prosenttia.

Osakekurssien kehitys viimeisen viiden vuoden ajalta.

Syklisiä osakkeita, kuten kemian yhtiöitä, tyypillisesti suositellaan välttämään silloin, kun ne näyttävät halvoilta ja ostamaan, kun ne näyttävät kalliilta. Historiallisella P/E-kertoimella (LTM) mitattuna saksalaisyhtiöiden osakkeet saavat pääasiassa tappiollisten tulosten vuoksi negatiivisen kertoimen. Ensi vuoden tulosennusteiden valossa osakkeet näyttävät valtaosin melko kalliilta.

Yhtiö Hinta Keskitavoitehinta Markkina-arvo Yritysarvo (EV) NTM P/E LTM P/E EV/EBITDA EV/S BASF 42,7€ 49,0€ 38,12 €B 58,39 €B 15,1 −12,5 7,3 0,8 Covestro 48,9€ 53,7€ 9,23 €B 11,87 €B 42,8 −10,2 8,7 0,8 Evonik 17,5€ 20,6€ 8,13 €B 11,83 €B 14,5 −13,5 6,3 0,7 Wacker Chemie 112,4€ 145,4€ 5,58 €B 5,98 €B 19,1 10,8 6,7 1,0 Lanxess 22,3€ 31,8€ 1,92 €B 4,50 €B 53,8 −6,9 8,7 0,7 K+S 14,4€ 18,2€ 2,76 €B 2,46 €B 9,9 3,8 4,0 0,7 Lähde: Tikr

Yritysarvoon ja liikevaihtoon peilaavalla EV/S-kertoimella osakkeilla, Covestroa lukuun ottamatta, käydään kauppaa alle koronapohjien. Myös tasearvoon suhteuttavalla P/B-kertoimella katsottuna osakkeet näyttäytyvät edullisilta. Wacker Chemietä ja Covestroa lukuun ottamatta osakkeiden kertoimet ovat alle yhden, jolla ne nähtiin viimeksi koronapohjissa. Samalla osakkeiden ennustettu osinkotuotto on osin noussut historiallisen korkeaksi. Covestrolta ja Lanxessilta ei odoteta osinkoa ensi vuonna.