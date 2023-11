Sijoittamisen ajoittaminen voi käydä kalliiksi

Markkinoiden tuoton lyöminen sijoituskohteiden ostojen ja myyntien ajoittamisella vaikuttaa tilastojen valossa lähes mahdottomalta tehtävältä.

Monelle sijoittajalle tulee varmaankin aina aika-ajoin houkutus yrittää löytää optimaaliset ajankohdat ostoille ja myynneille. Osta halvalla, myy kalliilla -ohje kuulostaa järkevältä sijoittajan nyrkkisäännöltä, mutta käytännössä sen toteuttaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Ajoittaminen on nimittäin yksi vaikeimmista sijoittamisen haasteista.

Maailman menestynein sijoittaja Warren Buffett on usein varoittanut tästä yleisestä amatöörisijoittajien sudenkuopasta: osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin liikkeiden ennustaminen ei hänen mukaansa kannata.

”Ihmiset tekevät suuren virheen, jos he kuvittelevat voivansa ennustaa osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin liikkeitä – tai jos he kuuntelevat markkina-ajoituksesta puhuvia ihmisiä”, Buffett painottaa.

Sijoitustutkimuksestakin löytyy läjäpäin todisteita siitä, etteivät sijoittajat hallitse ajoittamista – olipa sitten kyseessä tavallinen sunnuntaisijoittaja tai sijoitusammattilainen.

Monet sijoittajat ovatkin sitä mieltä, että ajoittaminen tulisi unohtaa kokonaan.

Teoriassa täydellinen tapa omistaa osakkeita on sijoittaa rahaa markkinoille silloin, kun hinnat ovat alhaalla ja myydä, kun ne ovat korkeammalla. Ongelmana on kuitenkin se, että kukaan ei ole johdonmukaisesti kyennyt tunnistamaan markkinoiden huippuja ja pohjia.

Lisäksi sijoituskohteiden ”veivaaminen” osto- ja myyntitoimeksiannoilla saattaa johtaa siihen, ettei sijoittajan rahat ole kiinni sijoituskohteissa niinä harvoina päivinä, jolloin sijoituskohteiden markkina-arvot nousevat jyrkästi. Poissaolo markkinoilta voi olla tuhoisaa salkun pitkän aikavälin tuotolle.

Sijoitus- ja taloussivusto CNBC:n toimittaja Bob Pisani on laskenut havainnollisen esimerkin S&P 500 -indeksiin tehdystä sijoituksesta 50 vuoden ajan.

Jos sijoittaja olisi sijoittanut indeksiin 1000 dollaria vuonna 1970, olisi sijoitus kasvanut vuonna 2019 lähes 139 000 dollariin – ilman että sijoittajan olisi tarvinnut tehdä mitään. Hän olisi vain pitänyt alkuperäisen sijoituksensa ilman ostoja ja myyntejä.

Jos sijoittaja olisi myynyt sijoituksensa väärään aikaan niin, että hän olisi ollut markkinoilta pois parhaiten tuottaneet viisi päivää, olisi alkuperäisen 1000 dollarin arvo noin 90 000 dollaria vuoden 2019 lopussa. Eli sijoituksen arvo olisi lähes 50 000 dollaria alhaisempi kuin osta ja pidä -strategiassa.

Jos sijoittaja olisi ollut markkinoilta pois parhaiten tuottaneet 25 päivää, olisi pääoma alle 32 800 dollaria.

Pisani muistuttaa, että tämä toimii tietysti myös päinvastoin: jos sijoittaja ei olisi ollut markkinoilla huonoimpina päivinä, tuotto olisi ollut suurempi.

”Kukaan ei kuitenkaan tiedä, milloin nuo päivät sattuvat”, hän muistuttaa.

Miksi markkinoiden ajoittaminen on sitten niin vaikeaa?

”Koska sinun on oltava oikeassa kahdesti: sinun on oltava oikeassa, kun menet sisään ja kun lähdet ulos. Todennäköisyys, että pystyt tekemään molemmat päätökset ja päihittämään markkinat, on hyvin pieni”, Pisani toteaa.

Pisanin mukaan tämän vuoksi indeksisijoittaminen ja markkinoiden mukana pysyminen on hiljalleen saanut yhä enemmän kannattajia viimeisten 50 vuoden aikana.

”Sijoittamisen avain ei ole markkinoiden ajoitus, vaan johdonmukainen sijoittaminen ja oman riskinsietokyvyn ymmärtäminen”, hän toteaa.