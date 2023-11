Sisäpiiriläisiltä ostotarjous Musti Groupin kaikista osakkeista

Portugalilaisyhtiö ja Mustin sisäpiiriläiset tarjoutuvat ostamaan lemmikkieläinketju Musti Groupin pois pörssistä.

Portugalilaisen Sonae Holdings -yhtiön ja Musti Groupin kolmen sisäpiiriläisen konsortio julkistaa suositellun julkisen ostotarjouksen Flybird Holding Oy:n kautta kaikista Mustin osakkeista.

Sonae Holdings, Musti Groupin hallituksen puheenjohtaja Jeffrey David, Musti Groupin hallituksen jäsen Johan Dettel ja Musti Groupin toimitusjohtaja David Rönnberg ovat muodostaneet konsortion Flybird Holding Oy:n.

Sonae Holdings on portugalilaisen Sonaen omistuksessa ja määräysvallassa oleva tytäryhtiö. Vuonna 1959 perustettu Sonae on monikansallinen konserni, joka on johtavassa markkina-asemassa useilla eri toimialoilla, mukaan lukien vähittäiskauppa, terveys, hyvinvointi ja kauneus, kiinteistöala, telekommunikaatio, teknologia ja rahoituspalvelut.

Konsortio on muodostettu Mustin liikkeeseen laskemia ja ulkona olevia osakkeita koskevan vapaaehtoisen, suositellun julkisen käteisostotarjouksen tekemistä varten.

Konsortio aikoo käynnistää Mustin seuraavan kehitysvaiheen, jota tullaan tukemaan kasvavilla, pitkäjänteisillä investoinneilla ja konsortion vahvalla operatiivisella osaamisella, vähittäiskaupan ja lemmikkieläinhoidon alan kokemuksella sekä laajalla verkostolla ja maantieteellisellä ulottuvuudella.

Tilaisuus Mustin nykyisille osakkeenomistajille realisoida omistuksensa Mustissa preemiolla, joka on osakkeen nykyistä ja kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettua keskihintaa korkeampi, ylittäen kaikki analyytikoiden Mustin osakkeelle asettamat tavoitehinnat.

Mustin hallituksen konsortioon kuulumattomat jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Mustin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Mustin osakkeenomistajille tarjotaan 26 euron käteisvastike jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Musti Groupin tiistain päätöskurssi oli 20,5 euroa. Tarjousvastike sisältää siis preemion, joka on noin 27 prosenttia verrattuna osakkeen päätöskurssiin tiistaina.

Konsortio uskoo, että Musti on lähestymässä seuraavaa kehitysvaihettaan, jota tukisivat Sonaen vahva operatiivinen osaaminen, kokemus vähittäiskaupan yritysten kehittämisestä johtaviin asemiin omilla markkinoillaan, ansiokas tausta menestyksekkäiden kumppanuuksien luomisesta sekä laaja verkosto ja maantieteellinen ulottuvuus.

Lisäksi Jeffrey Davidin, Johan Dettelin ja David Rönnbergin kautta Konsortiolla on poikkeuksellista operatiivista kokemusta, osaamista ja ansiokas tausta sekä lemmikkieläinhoidon alalla että Mustin toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa Mustin ydinarvojen ja kulttuurin mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Mustin liiketoimintaan tai johdon tai työntekijöiden asemaan. Kuten on tavanomaista, tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Mustin hallituksen kokoonpanon ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

”Olemme innoissamme tästä mahdollisuudesta ja odotamme innolla pitkäaikaiseen arvonluontiin keskittymistä yhdessä Sonaen kanssa Mustin tarinan seuraavassa luvussa, joka edellyttää lisäinvestointeja ja erilaista pääomarakennetta ja siksi uskomme, että tämä kehitysvaihe on parasta toteuttaa pörssiin listaamattomana yhtiönä”, toteaa David Rönnberg, Mustin toimitusjohtaja ja konsortion jäsen.

Rönnbergin mukaan yhtiö, sen työntekijät ja sidosryhmät hyötyvät sitoutuneesta ja pitkäaikaisesta strategisesta osakkeenomistajasta, joka tarjoaa pääomaa, tukea ja ketteryyttä markkinaosuuden kasvattamiseen Pohjoismaissa ja mahdollistaa laajentumisen suuremmille kansainvälisille markkinoille.