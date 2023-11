SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist: ”Fossiilivapaa teräs tulee olemaan pelin muuttaja raskaassa liikenteessä”

Teräsyhtiö SSAB ja Scania sopivat kauaskantoisista fossiilivapaan teräksen toimituksista

SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. Kuva: SSAB Oyj.

Teräsyhtiö SSAB:n strategiana on kehittää ja tarjota fossiilivapaata rautamalmipohjaista terästä kaupallisesti.

Asiakaskysyntä ajaa kehitystä kohti kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, ja viime vuonna SSAB teki strategisen päätöksen nopeuttaa siirtymistä fossiilivapaaseen terästuotantoon jo noin vuonna 2030. Suunnitelmaan kuuluu ensisijaisesti kahden nykyaikaisen, erittäin tehokkaan terästehtaan, niin sanotun minimill-tuotantolaitoksen rakentaminen Luulajaan ja Raaheen.

SSAB ja Scania ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen SSAB:n kaikkien terästoimitusten fossiilivapaudesta Scanian raskaisiin ajoneuvoihin vuonna 2030. SSAB Fossil-free -teräksen toimitusmäärien on tarkoitus nousta nopeasti pienistä määristä alkaen vuonna 2026.

Muutos on avainasemassa siirryttäessä kohti kestävän kehityksen mukaista liikennejärjestelmää.

SSAB on Scanian ajoneuvojen tärkein terästoimittaja. Uusi sopimus merkitsee radikaalisti väheneviä ilmastopäästöjä. Tavoite 100-prosenttisesti hiilidioksidipäästöttömistä toimituksista on yksi rohkeimmista SSAB:n ja asiakkaan välillä sovituista aloitteista.

Lisäksi se merkitsee kunnianhimoista suunnitelmaa First Movers Coalitionin puitteissa, jossa Scania ja SSAB ovat jäseniä hiilijalanjäljen pienentämiseksi niin sanotuilla vaikeasti muunnettavilla teollisuudenaloilla (hard-to-abate industries).

Tämän kumppanuuden myötä Scania ja SSAB ovat sitoutuneet käyttämään ostovoimaansa luodakseen varhaisia markkinoita innovatiivisille puhtaille teknologioille.

”Fossiilivapaa teräs tulee olemaan pelin muuttaja raskaassa liikenteessä. Sillä on sama korkea laatu ja tekniset ominaisuudet kuin perinteisellä teräksellä. Ja vaikka se on valmistettu kestävällä tavalla, se voidaan myös kierrättää, kuten terästä on aina voitu, sanoo Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja.

Scanian toimitusjohtaja Christian Levin kertoo, että Scanian tavoitteena on edistää siirtymää kohti kestävää liikennejärjestelmää.

”Vastataksemme tähän haasteeseen ryhdymme toimiin koko arvoketjussa yhdessä kumppaneidemme, kuten SSAB:n, kanssa, joka on eturintamassa siirtymässä kestävään terästeollisuuteen”, hän toteaa.

Scanialla on alan johtava strategia hiilidioksidipäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä neljässä ”hotspotissa”, jotka muodostavat noin 80 prosenttia toimitusketjun päästöistä: akut, teräs, alumiini ja valurauta.

SSAB aikoo toimittaa Fossil-free -teräksensä markkinoille kaupallisessa mittakaavassa vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintansa hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

SSAB Fossil-free -teräs on rautamalmipohjainen teräs. Se on valmistettu ilman fossiilisia polttoaineita käyttäen HYBRIT-teknologiaa, jossa korvataan rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti tarvittu koksi fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä poistaa terästuotannon hiilidioksidipäästöt. Sivutuotteena syntyy hiilidioksidin sijaan vettä.

Aiemmin viime viikolla SSAB kertoi yhteistyöstä Sandvikin kanssa fossiilivapaan teräksen käytöstä kaivosteollisuuden laitteissa.